Mưa xối xả suốt đêm, hàng loạt tỉnh đối mặt nguy cơ thiên tai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm qua và rạng sáng 21/11, khu vực phía Đông các tỉnh từ TP. Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận một đợt mưa lớn mới.

Nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, thậm chí mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 20/11 đến 3 giờ ngày 21/11 phổ biến 20–60mm; một số khu vực mưa vượt ngưỡng 100mm như Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 127,2mm; Đại Lãnh (Khánh Hòa) 103,6mm; Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 102mm.

Tính đến sáng 21/11, Khánh Hoà vẫn có mưa lớn.

Dự báo trong 24–48 giờ tới, mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp:

Ngày và đêm 21/11: Phía Đông các tỉnh từ TP. Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to; lượng mưa phổ biến 40–80mm, cục bộ có nơi vượt 150mm.

Ngày và đêm 22/11: Khu vực phía Đông từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk duy trì mưa vừa, mưa to, cục bộ rất to; lượng mưa 30–60mm, có nơi trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện các trận mưa có cường suất lớn, vượt 100mm trong vòng 3 giờ – một trong những yếu tố làm gia tăng nguy cơ thiên tai.

Từ ngày 23/11, phía Đông các tỉnh từ Đà Nẵng đến Gia Lai tiếp tục có mưa vừa, mưa to (30–60mm), cục bộ rất to trên 100mm.

Từ ngày 24/11, mưa lớn tại Trung Bộ có Xu hướng giảm nhanh.

Mưa dông trong thời gian này tiềm ẩn nguy cơ kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mức cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn được xác định ở cấp 1.

Các tác động có thể xảy ra trong những ngày tới gồm:

Ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Lũ quét tại các sông, suối nhỏ.

Sạt lở đất tại khu vực có địa hình dốc.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết, chủ động các biện pháp phòng ngừa và đảm bảo an toàn trong bối cảnh mưa lớn tiếp diễn.