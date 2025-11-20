Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Khách mang 252 triệu đồng tiền lẻ mua xe, đại lý phải huy động 3 người khiêng

14:29 20/11/2025
Người đàn ông ở Lạng Sơn mang theo thùng tiền mệnh giá nhỏ, thanh toán gần nửa giá trị chiếc Toyota Raize, đại lý phải nhờ ngân hàng kiểm đếm.

Chiều 19/11, tại showroom Toyota Lạng Sơn, một khách hàng mang theo 252 triệu đồng tiền mặt, chủ yếu là tiền mệnh giá nhỏ từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng, để thanh toán gần một nửa giá trị chiếc Toyota Raize.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý khi hình ảnh những cọc tiền lẻ chất đầy trong thùng giấy được nhân viên đại lý đăng tải. (Ảnh: Toyota Lạng Sơn)

Theo thông tin từ đại lý, khách hàng này đã đến xem xe và chốt mua từ trước, dự kiến nhận xe vào buổi sáng hôm sau theo “giờ đẹp”.

Người này thông báo sẽ thanh toán tiền thành 2 đợt: Một nửa tiền mặt và phần còn lại chuyển khoản. Tuy nhiên, phía đại lý không lường trước việc tiền mặt lại là hàng trăm cọc tiền mệnh giá nhỏ như vậy.

Anh Hoàng Hiệp - tư vấn bán hàng phụ trách giao dịch - cho biết, đây là lần đầu anh gặp trường hợp thanh toán tiền xe bằng lượng tiền lẻ lớn đến thế.

“Tôi có hỏi thì khách nói đơn giản là ở nhà có sẵn một khoản tiền lẻ, nên mang đi trả luôn. Số còn lại sẽ chuyển khoản. Khách mua xe để phục vụ gia đình", anh Hiệp chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News.

Sau khi hoàn tất đợt thanh toán tiền mặt, người mua này chuyển khoản phần còn lại trong ngày 20/11 để hoàn tất thủ tục nhận xe. (Ảnh: Toyota Lạng Sơn)

Đại lý cũng cho biết đã huy động 3 người hỗ trợ khách hàng khiêng lượng tiền này vào phòng kế toán.

Ban đầu, kế toán định kiểm đếm tại chỗ, nhưng số lượng tiền quá lớn, mất nhiều thời gian và dễ sai sót. Cuối cùng, đại lý đưa thùng tiền ra ngân hàng để nhờ kiểm kê.

Tại đây, cán bộ ngân hàng phải sử dụng cả máy đếm lẫn kiểm đếm thủ công, kéo dài nhiều giờ đồng hồ mới xác nhận đủ số tiền mà khách mang đến.

Toyota Lạng Sơn cho biết, theo chính sách bảo mật, đại lý không thể cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng. Phía nhân viên chỉ chia sẻ được rằng đây là một khách mua xe phục vụ nhu cầu gia đình, chọn hình thức thanh toán phù hợp với điều kiện của mình.

