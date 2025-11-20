Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Lũ trên sông Ba tại Đắk Lắk vượt đỉnh lịch sử năm 1993

13:51 20/11/2025
Theo cơ quan khí tượng thủy văn, rạng sáng 20/11, lũ trên hệ thống sông từ Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên tiếp tục diễn biến phức tạp, một số nơi đã vượt mốc lịch sử.

Trên sông Ba (Đắk Lắk), lũ đã đạt đỉnh và bắt đầu xuống. Mực nước tại trạm Củng Sơn đạt 40,99m lúc 1 giờ ngày 20/11, cao hơn báo động 3 là 6,49m, vượt mức lũ lịch sử năm 1993 tới 1,09m. Tại trạm Phú Lâm, đỉnh lũ ghi nhận 5,40m lúc 3 giờ sáng, vượt chuẩn lịch sử năm 1993 là 0,19m.

Lũ trên sông Ba tại Đắk Lắk vượt đỉnh lịch sử năm 1993 Lũ trên sông Ba tại Đắk Lắk vượt đỉnh lịch sử năm 1993

Tại Khánh Hòa, sông Cái Nha Trang cũng đạt đỉnh và đang giảm dần. Mực nước trạm Đồng Trăng lúc 5 giờ sáng 20/11 đo được 13,14m, cao hơn báo động 3 là 2,14m nhưng vẫn thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2003 khoảng 0,20m. 

Nước mưa lũ trên sông Cái, Nha Trang. Ảnh: báo Khánh Hoà Nước mưa lũ trên sông Cái, Nha Trang. Ảnh: báo Khánh Hoà
 

Trong khi đó, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) và sông Krông Ana (Đắk Lắk) tiếp tục Xu hướng tăng. Các sông Hương, Bồ (Thừa Thiên – Huế), sông Kôn (Gia Lai) và các sông từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa nhìn chung đang xuống.

Dự báo lũ trong 24 giờ tới

Trong 6 giờ tới, lũ trên sông Ba tiếp tục dao động ở mức rất cao, vẫn duy trì trên báo động 3, tương đương mức lũ lịch sử năm 1993.

Trong 6–12 giờ tiếp theo, lũ trên sông Ba giảm dần nhưng vẫn ở trên báo động 3; sông Kôn tiếp tục xuống nhưng duy trì trên báo động 2; sông Krông Ana tiếp tục lên và vượt báo động 3; lũ trên sông Thu Bồn giảm xuống dưới báo động 2.

Từ 12–24 giờ tới, lũ trên sông Ba tiếp tục xu hướng giảm nhưng vẫn ở ngưỡng báo động 3; lũ sông Kôn xuống dưới báo động 2; sông Krông Ana vẫn ở mức cao trên báo động 3; lũ trên sông Thu Bồn giảm về mức báo động 1.

 
Lũ trên thượng lưu sông Cái Phan Rang. Ảnh: báo Khánh Hoà Lũ trên thượng lưu sông Cái Phan Rang. Ảnh: báo Khánh Hoà

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 24 giờ tới, lũ trên các sông Hương, Bồ, Vu Gia, Thu Bồn tiếp tục dao động từ mức báo động 1 đến trên báo động 1; sông Trà Khúc ở dưới mức báo động 1. Tại Đắk Lắk và Khánh Hòa, nhiều sông sẽ xuống nhưng vẫn duy trì từ báo động 2 đến báo động 3, một số nơi có khả năng vượt báo động 3.

Nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất

Dự báo ngập lụt diện rộng sẽ tiếp tục xảy ra tại khu vực từ Thừa Thiên – Huế đến Khánh Hòa. Các tỉnh có địa hình dốc, khu vực ven sông suối đối mặt nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ:

Phía Đông Đắk Lắk: Cấp 4 (nguy hiểm rất cao do tổ hợp lũ, lũ quét, sạt lở đất).

Lưu vực sông từ Gia Lai đến Khánh Hòa: Cấp 3.

Lưu vực sông từ Huế đến Quảng Ngãi: Cấp 1–2.

Lũ lớn gây ngập sâu tại nhiều vùng trũng thấp, ảnh hưởng mạnh đến giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và các hoạt động kinh tế – xã hội. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó để giảm thiểu thiệt hại.

