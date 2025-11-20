Tổng thống Mỹ gặp Ronaldo là 'anh hùng trọng anh hùng'

Cristiano Ronaldo vừa gây tiếng vang khi xuất hiện tại Nhà Trắng và có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump, một khoảnh khắc mang chiều sâu chính trị và biểu tượng.

Tổng thống Trump bắt tay Ronaldo.

Cả hai người dành cho nhau những cử chỉ và lời nói đầy tôn trọng, như một cuộc hội ngộ giữa những “ông lớn” không chỉ trên thương trường, mà cả trong thế giới hình ảnh và quyền lực.

Ronaldo không ngẫu nhiên đến Nhà Trắng

Sự kiện Ronaldo có mặt tại Nhà Trắng không phải ngẫu nhiên. Anh không chỉ là siêu sao Bóng đá toàn cầu, mà còn là biểu tượng văn hóa, có ảnh hưởng mạnh mẽ trên trường quốc tế. Việc Ronaldo tham gia phái đoàn đại diện Saudi Arabia đến Mỹ là khéo léo và đầy thực dụng.

Anh đang chơi cho Al‑Nassr, CLB thuộc sở hữu quỹ tài sản quốc gia Saudi, dưới sự lãnh đạo của Thái tử Mohammed bin Salman. Điều này biến Ronaldo thành cầu nối mềm mại giữa Thể thao, ngoại giao và kinh tế, một hình ảnh dễ sử dụng trong chiến lược “ngoại giao mềm” mà Saudi Arabia theo đuổi để tăng cường liên kết với Mỹ.

Hơn nữa, Ronaldo và Trump dường như chia sẻ rất nhiều điểm chung về tư tưởng. Siêu sao người Bồ Đào Nha vốn được nhận định là người theo Xu hướng cánh hữu: anh đề cao kỷ luật cá nhân, chủ nghĩa cá nhân, trách nhiệm cá nhân thay vì dựa vào sự can thiệp xã hội.

Tên của CR7 cũng nói lên phần nào câu chuyện chính trị gia đình: cha anh, một người hâm mộ Ronald Reagan, tổng thống nổi tiếng của đảng Cộng hòa, đã đặt tên con theo Reagan, như một cách bày tỏ niềm ngưỡng mộ với giá trị bảo thủ và cá nhân của ông Reagan. Điều này phản ánh xu hướng gia đình Ronaldo theo cánh hữu ngay từ gốc rễ.

Tổng thống Trump đón chào cả bạn gái Ronaldo.

Tư tưởng thiên hữu của Ronaldo cũng được thể hiện rõ trong lối sống và con đường sự nghiệp. Thương hiệu CR7, việc kinh doanh khách sạn, dòng Thời trang, và các dự án thương mại khác cho thấy niềm tin của Ronaldo vào sự hiệu quả của thị trường tự do.

Khi Ronaldo và Tổng thống Trump người gặp nhau tại Nhà Trắng, đây không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa một đội bóng và một chính trị gia. Đó còn là gặp gỡ giữa hai cá nhân tư bản, giàu tham vọng và ưu tiên quyền lực cá nhân.

Điểm tương đồng giữa 2 tỷ phú

Cả Ronaldo và Trump đều không ngại thể hiện cái tôi mạnh mẽ. Trump nổi tiếng với Phong cách phát biểu thẳng thắn, thậm chí dùng mạng xã hội để chỉ trích đối thủ, ông luôn đặt mình ở vị trí số một. Tương tự, Ronaldo cũng nhiều lần tuyên bố mình là cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Anh từng nói: “Tôi là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử. Chấm hết!”.

Trong bài phỏng vấn với El Chiringuito, Ronaldo khẳng định rằng số bàn thắng cũng như các con số thống kê đều chứng minh điều đó. Khao khát trở thành người giỏi nhất của anh không hề giấu giếm, một tinh thần “tôi sẽ làm được vì tôi xứng đáng”.

Về phương diện tài chính, cả hai cũng là minh chứng sống cho chủ nghĩa tư bản. Ronaldo, với khối tài sản khổng lồ từ thu nhập bóng đá, hợp đồng quảng cáo và đa dạng doanh nghiệp (thời trang, bất động sản, khách sạn…), đã trở thành một tỉ phú thể thao.

Họ tiếp xúc rất tự nhiên, không hề có cảm giác gượng gạo.

Còn ông Trump cũng là người giàu có với tài sản hàng tỷ USD từ kinh doanh bất động sản, thương hiệu cá nhân và các dự án truyền thông. Họ đều kiếm tiền từ thương mại, thương hiệu cá nhân và sự khẳng định cái tôi, một biểu hiện rõ rệt của niềm tin vào thị trường tự do và sự cạnh tranh.

Về đời sống cá nhân, cả hai đều nổi tiếng với phong cách tình cảm có phần phóng túng, nhưng đồng thời rất giữ gìn hình ảnh gia đình khi cần bảo vệ những giá trị truyền thống. Ông Trump có đời sống hôn nhân phức tạp, nhưng luôn nhấn mạnh vai trò gia đình trong các tuyên bố chính trị.

Ronaldo cũng không kém: dù có nhiều mối quan hệ phức tạp nhưng sau khi công khai mối quan hệ với Georgina Rodriguez, anh thường nhắc tới gia đình, trách nhiệm cá nhân và tình cảm sâu sắc với vợ con. Điều này phù hợp với hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ nhưng có trách nhiệm truyền thống.

Trong hai bức tranh cùng tông nền đó, sự kiện “anh hùng trọng anh hùng” tại Nhà Trắng trở nên có ý nghĩa hơn rất nhiều. Trump khen ngợi Ronaldo ngay khi anh vừa trải qua khoảnh khắc khó khăn với tấm thẻ đỏ ở Ireland. Ngược lại, Ronaldo ca ngợi tổng thống Mỹ và gửi những lời đầy cảm kích, giữa lúc nhiều truyền thông thiên tả ở châu Âu liên tục chỉ trích ông Trump. Đó là một cuộc gặp gỡ không chỉ của hai người nổi tiếng, mà của hai biểu tượng quyền lực mang chung tinh thần cá nhân, chủ nghĩa tư bản và giá trị bảo thủ.