Nha Trang, Khánh Hoà: Nhiều nơi kêu cứu, ô tô tiền tỷ 'chìm trong biển nước'

Khuya 19/11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trung tâm TP Nha Trang và một số địa bàn trong tỉnh Khánh Hòa tiếp tục chìm trong đợt lũ mới.

Trên mạng xã hội, nhiều người dân bị mắc kẹt liên tục kêu cứu. Người dân cung cấp thông tin về địa điểm bị ngập nặng, bị cô lập cùng hoàn cảnh của các thành viên trong gia đình. Ai nấy đều khẩn thiết mong đội cứu hộ có thể đến sớm nhất.

Những lời kêu cứu khắp nơi được đăng tải trên mạng xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng cho biết nhiều khu vực đang ngập sâu, bị chia cắt và đối mặt nguy cơ sạt lở, đặc biệt tại các địa bàn xung yếu như Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Nha Trang, Ninh Hòa và Cam Lâm.

Ngay trong đêm, toàn bộ lãnh đạo tỉnh đã xuống các điểm trọng yếu để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, triển khai nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho người dân, không để ai thiếu đói hoặc khát.

Tại TP Nha Trang, nước lũ dâng nhanh khiến nhiều tuyến phố biến thành sông. Nghiêm trọng nhất là khu vực siêu thị Go ở phường Tây, nơi hàng trăm ôtô bị nước nhấn chìm. Người dân cho biết nước lên quá nhanh vào rạng sáng khiến họ không kịp di chuyển phương tiện đến nơi an toàn.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy hàng loạt xe ôtô nằm bất động trong dòng nước đục, nhiều chiếc bị ngập gần hoàn toàn:

Hàng loạt ô tô "chìm trong biển nước sau trận ngập lụt nặng tại Nha Trang. Ảnh: Đức Lợi