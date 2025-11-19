Tuyên phạt Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục mức án 2 năm tù

Chiều 19/11, sau một ngày xét xử, TAND TP.HCM tuyên án các bị cáo trong vụ “lừa dối khách hàng” liên quan Tập đoàn Chị Em Rọt (CER) và Công ty Asian Life.

Tuổi Trẻ Online đưa tin, Hội đồng xét xử tuyên phạt hoa hậu Thùy Tiên và các cổ đông Công ty Chị Em Rọt (CER) mức hình phạt:

1.Lê Thành Công (thành viên hội đồng quản trị Công ty CER): 3 năm tù

2.Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CER): 3 năm 3 tháng tù.

3.Nguyễn Thị Thái Hằng (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CER): 2 năm

4. Phạm Quang Linh (thành viên hội đồng quản trị Công ty CER): 2 năm tù

5. Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021): 2 năm tù

Các bị cáo đều bị phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Hoa hậu Thuỳ Tiên hiếm hoi nở nụ cười suốt phiên toà. Nguồn ảnh: báo Thanh Niên

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX cho rằng các bị cáo thu lợi bất chính thông qua Công ty Chị Em Rọt nên công ty Chị Em Rọt phải bồi thường cho các bị hại. Tuy nhiên, sau khi đăng tin thông báo tìm bị hại, cơ quan điều tra chỉ xác định được 22 khách hàng tại TP.HCM mua kẹo Kera nên HĐXX buộc Chị Em Rọt bồi thường cho 22 khách hàng này.

Đối với các khách hàng mua hàng của công ty Chị Em Rọt chưa liên hệ, chưa có yêu cầu nên tách ra giải quyết bằng 1 vụ án dân sự khác khi có yêu cầu.

VTV đưa tin, theo toà, bản cáo trạng cho các bị cáo là có căn cứ. Hành vi của các bị cáo gây mất niềm tin nghiêm trọng cho hơn 50.000 khách hàng đã tin dùng sản phẩm. Về việc tố tung, các cơ quan chức năng đã tuân thủ đúng những qui định của Pháp luật trong quá trình thụ lý vụ án.

Đối với các khách hàng mua sản phẩm chưa có đơn yêu cầu, toà sẽ giải quyết bằng một vụ dân sự khác. Đối với số tiền hơn 12,4 tỷ đồng thu được sẽ nộp vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, HĐXX còn nêu các tình tiết giảm nhẹ do quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự. Bản thân các bị cáo có nhiều đóng góp vào hoạt động thiện nguyện, cũng như chủ động nộp tiền khắc phục.

Bị cáo Hằng Du Mục. Ảnh: báo Lao Động

Theo báo Lao Động, ở phần nói lời sau cùng, bị cáo Hằng “Du Mục” cho biết từ những ngày đầu bị tạm giam, mỗi ngày đều suy nghĩ rất nhiều về hành vi của mình. Hằng thừa nhận sự thiếu sót, tắc trách và vô trách nhiệm đã dẫn đến hậu quả hôm nay. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến khách hàng và những người đã tin tưởng mình. Hằng mong những người có sức ảnh hưởng khác cần kiểm chứng thông tin trước khi quảng cáo sản phẩm để không rơi vào tình cảnh tương tự.

Hằng cũng trình bày hoàn cảnh là mẹ đơn thân của hai con nhỏ, trong bảy tháng tạm giam chỉ được gặp con đúng một lần. Bị cáo lo lắng hai con bị ảnh hưởng tâm sinh lý, đặc biệt một bé không uống được sữa bột. Hằng nói đang phải đối diện nguy cơ bị tước quyền nuôi con. Ngoài ra, bị cáo đang đồng hành hỗ trợ gần 100 trẻ mồ côi vùng cao và mong muốn tiếp tục công việc này. Hằng xin được hưởng mức khoan hồng để sớm trở về chăm sóc con và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên lần đầu gửi lời xin lỗi sâu sắc tới khách hàng và những người đã yêu thương, tin tưởng mình. Tiên nói nếu biết kết quả kiểm nghiệm sản phẩm, bị cáo chắc chắn không tham gia quảng cáo. Bị cáo khẳng định làm thiện nguyện không phải để “bù đắp sai lầm”, mà xuất phát từ mong muốn giúp đỡ người khác.

Bị cáo Quang Linh.

Bị cáo Quang Linh thừa nhận là người có sức ảnh hưởng nhưng đã đưa thông tin chưa kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến toàn bộ khách hàng đã tin tưởng mình. Quang Linh xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để được trở về chăm sóc bố mẹ và tiếp tục làm người có ích cho xã hội.

Theo cáo trạng, sản phẩm thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies, hay còn gọi là kẹo Kera, là sản phẩm do Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu, ghi trên bản tự công bố sản phẩm ngày 17/12/2024, được Công ty Asia sản xuất theo hợp đồng gia công và đóng gói ngày 26/11/2024.

Trong quá trình sản xuất kẹo Kera, các bị cáo Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã không thực hiện giám sát chất lượng. Họ biết rõ hàm lượng chất xơ trong mỗi viên kẹo Kera rất thấp, chỉ đạt 0,935%, không đủ để bổ sung chất xơ cho người ăn ít rau, đồng thời biết Công ty Asia không sở hữu vùng nguyên liệu đạt chuẩn Vietgap, không xác minh được nguồn gốc hay thành phần nguyên liệu.

Hơn nữa, các bị cáo vẫn phát hành bản tự công bố sản phẩm với nội dung có tới 10 loại bột rau, củ, quả chiếm 28,43%, đồng thời quảng cáo gian dối rằng "1 viên kẹo bằng một đĩa rau" mà không có cơ sở khoa học.

Cùng với đó, các bị cáo còn lên kế hoạch, dựng video về vùng nguyên liệu thuê của Công ty Asia để quảng bá kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội, đưa thông tin sai lệch về nguồn gốc, Công nghệ sản xuất, hàm lượng chất xơ và công dụng của sản phẩm.

Theo thống kê, từ ngày 12/12/2024 đến 14/3/2025, có 56.385 khách hàng đã mua tổng cộng 129.617 hộp kẹo Kera, chiếm doanh thu hơn 17,5 tỉ đồng, trong đó các bị cáo thu lợi bất chính 12,4 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, 5 bị can đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, không có tiền án, tiền sự và từng có nhiều đóng góp cho các hoạt động từ thiện. Họ cũng đã phối hợp với gia đình để nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Cụ thể, số tiền nộp khắc phục gồm: Nguyễn Thúc Thùy Tiên 3,2 tỉ đồng; Nguyễn Thị Thái Hằng 2,18 tỉ đồng; Phạm Quang Linh 1,2 tỉ đồng; Lê Tuấn Linh 600 triệu đồng; Lê Thành Công 1,6 tỉ đồng.

Đặc biệt, Nguyễn Thúc Thùy Tiên còn được đề nghị xem xét giảm nhẹ theo khoản 1, Điều 51 Bộ Luật Hình sự, do có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác, từng nhận Bằng khen.