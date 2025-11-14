Những lần ồn ào của thẩm mỹ viện Mailisa

Thẩm mỹ viện Mailisa từng vướng vào nhiều ồn ào pháp lý trong kinh doanh.

Sáng ngày 13/11, lực lượng Công an xuất hiện tại tòa nhà thẩm mỹ viện MaiLisa trên đường Huỳnh Văn Bánh (TP.HCM) và toà nhà trên đường Ngô Quyền (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Theo ghi nhận tại hiện trường, trước trụ sở thẩm mỹ viện có xe của lực lượng Công an cùng nhiều chiến sĩ cảnh sát cơ động đứng canh gác. Lực lượng công an đã phối hợp với các đơn vị địa phương thực hiện phong tỏa phía trước tòa nhà, trong khi một tổ công tác khác tiến hành làm việc và kiểm tra bên trong trụ sở.

Công an đồng loạt khám xét hệ thống Mailisa tại TP.HCM và Đắk Lắk. (Nguồn: Dân Việt)

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên thẩm mỹ viện Mailisa trở thành tâm điểm của dư luận. Trước đó, cái tên Mailisa đã không ít lần có sai phạm nghiêm trọng.

Chưa được cấp phép đã quảng cáo khai trương rầm rộ

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin vào ngày 20/5/2025, lãnh đạo Phòng Văn hoá Khoa học và Thông tin TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã giao cho UBND phường 1 tháo gỡ pano quảng cáo khai trương chi nhánh 17 của Thẩm mỹ viện Mailisa ở TP Bảo Lộc. Động thái này bắt nguồn từ việc Thẩm mỹ viện Mailisa chưa bổ sung được giấy phép cho Phòng Văn hoá Khoa học và Thông tin TP Bảo Lộc theo quy định.

Trước đó, ngày 11/3/2025, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng nhận được hồ sơ xin cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Phòng khám Chuyên khoa Thẩm mỹ Mailisa tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Phòng khám Chuyên khoa Thẩm mỹ Mailisa tại Bảo Lộc. (Nguồn: Báo Pháp luật TP.HCM)

Qua kiểm tra hồ sơ, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng nhận thấy có 5 điểm chưa đạt. Trong đó, kê khai hình thức tổ chức chưa đúng; kê khai các điều kiện vệ sinh môi trường chưa đúng quy định; chưa kê khai danh mục thuốc cấp cứu phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đăng ký; kê khai thời gian hành nghề của người phụ trách chuyên môn kỹ thuật và người hành nghề chưa trùng khớp nhau và kê khai thời gian hành nghề tại danh sách người hành nghề chưa trùng khớp với thời gian ở bản mô tả cơ sở vật chất; nhân sự kê khai để thực hiện phẫu thuật, thủ thuật chưa đảm bảo theo quy định và kê khai Danh mục kỹ thuật không phù hợp với hình thức tổ chức đơn vị đăng ký; danh mục kỹ thuật không phù hợp với trang thiết bị và một số kỹ thuật thuộc phân loại phẫu thuật đặc biệt thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế phê duyệt nhưng cơ sở đề nghị Sở Y tế phê duyệt chưa đúng thẩm quyền.

Xử phạt vì sử dụng thiết bị để can thiệp vào cơ thể người

Thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh Bình Dượng bị phạt 50 triệu đồng, đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm mỹ (chiếu tia laser) trong thời hạn 4,5 tháng. (Nguồn: Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử)

Theo Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Sở Y tế tỉnh Bình Dương công bố danh sách cơ sở vi phạm lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế và an toàn thực phẩm năm 2023. Trong danh sách trên, Sở Y tế tỉnh Bình Dương nêu rõ quyết định xử phạt và đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm mỹ (chiếu tia laser) thời hạn 4,5 tháng đối với Thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh Bình Dương.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Mailisa chi nhánh tại Bình Dương (Thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh Bình Dương; địa chỉ E3/16, tổ 32, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, Bình Dương) đã có hành vi sử dụng thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (chiếu tia) làm thay đổi màu sắc da tại cơ sở không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ. Với sai phạm này, Thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh Bình Dương bị phạt 50 triệu đồng, và buộc phải đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm mỹ (chiếu tia laser) trong thời hạn 4,5 tháng.

Xử phạt, đình chỉ hoạt động vì khám chữa bệnh không phép

Thẩm mỹ viện Malisa bị đình chỉ 18 tháng trong lĩnh vực chăm sóc da. (Nguồn: VOV)

Ngày 10/1/2023, VOV đưa tin, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa xử phạt Thẩm mỹ viện Mailisa (Công ty TNHH Mailisa) ở địa chỉ 86 + 88 + 92 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận với mức phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng đối với lĩnh vực chăm sóc da. Cùng với đó, 10 cơ sở thẩm mỹ Làm đẹp khác cũng bị thanh tra "tuýt còi" vì không có giấy phép hoạt động.

Cụ thể, thẩm mỹ viện Mailisa bị xử phạt vì có các hành vi vi phạm: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Ngoài phạt tiền và đình chỉ hoạt động lĩnh vực chăm sóc da, Malisa bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo. 2 nhân viên chăm sóc da ở cơ sở Mailisa cũng bị phạt 35 triệu đồng mỗi người vì không có chứng chỉ hành nghề.