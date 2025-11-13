Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Cảnh sát thu giữ nhiều thùng tài liệu sau khi khám xét hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa

15:04 13/11/2025
Trưa nay (13/11), công tác khám xét cơ sở của hệ thống thẩm mỹ Mailisa tại đường Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, TP.HCM) đã hoàn tất. Lực lượng chức năng đã đưa đi nhiều tài liệu quan trọng.

Thông tin trên VietNamNet, trưa 13/11, sau khi khám xét cơ sở thẩm mỹ viện MaiLisa chi nhánh TP.HCM (số 86 – 88 – 92 Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu), lực lượng công an đã thu giữ, niêm phong và đưa đi 2 thùng tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Trưa nay (13/11), công tác khám xét cơ sở của hệ thống thẩm mỹ Mailisa tại đường Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, TP.HCM) đã hoàn tất. Ảnh: VietNamNet Trưa nay (13/11), công tác khám xét cơ sở của hệ thống thẩm mỹ Mailisa tại đường Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, TP.HCM) đã hoàn tất. Ảnh: VietNamNet

Cùng thời điểm, công an cũng tiến hành khám xét trụ sở chính tại Hà Nội và các chi nhánh của Mailisa ở nhiều tỉnh, gồm Đắk Lắk, Cần Thơ… thu giữ thêm nhiều tài liệu quan trọng.

Những thùng tài liệu quan trọng được đưa ra ngoài sau quá trình khám xét. Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM Những thùng tài liệu quan trọng được đưa ra ngoài sau quá trình khám xét. Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM
Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, việc khám xét được triển khai từ 8 giờ sáng với hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia, phối hợp cảnh sát cơ động phong tỏa, đảm bảo an ninh trật tự.

Bên ngoài các cơ sở, ba xe khách biển vàng chắn lối ra vào, không cho khách và người dân tiếp cận bên trong.

Lực lượng chức năng được bố trí bên ngoài toà nhà thẩm mỹ viện. Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM Lực lượng chức năng được bố trí bên ngoài toà nhà thẩm mỹ viện. Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM
Hoạt động kinh doanh tại các địa chỉ 86, 88 và 91 Huỳnh Văn Bánh tạm dừng, khách hàng được yêu cầu rời đi. Lực lượng công an chia thành nhiều tổ, vừa đảm bảo trật tự bên ngoài, vừa thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ bên trong các cơ sở.

Đây là một phần trong chiến dịch đồng loạt kiểm tra, khám xét các cơ sở thuộc hệ thống Mailisa tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác.

Đến trưa cùng ngày, nguyên nhân và nội dung cụ thể của vụ việc chưa được cơ quan chức năng công bố

