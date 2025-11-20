Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. SỨC KHỎE
  3. Tư vấn sức khỏe

Ban đêm quá đói để ngủ nhưng ăn lại sợ tăng cân? Tiết lộ 6 món ăn vặt "cứu tinh" cho chị em, ít hại giấc ngủ

12:46 20/11/2025
Ăn đêm không tốt cho cân nặng và sức khoẻ, nhưng nếu bắt buộc phải ăn đêm, quan trọng nhất là chọn đúng thực phẩm.

Cảm giác đói cồn cào vào ban đêm không chỉ gây khó chịu, làm gián đoạn giấc ngủ mà còn dẫn đến tâm lý lo sợ tăng cân, đặc biệt khi quá trình trao đổi chất đã chậm lại. Đối với phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, tình trạng này càng phổ biến do hormone rối loạn, ảnh hưởng đến chu kỳ ngủ - thức.

Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể chọn những món ăn nhẹ "cứu tinh" cho mình. 6 món ăn dưới đây không chỉ cung cấp dưỡng chất làm dịu cơn đói mà còn chứa các thành phần hỗ trợ thư giãn, giúp ngủ sâu hơn mà không cần lo lắng về việc tích tụ mỡ thừa:

1. Sữa chua không đường

1a

Ảnh minh họa

Sữa chua không đường là lựa chọn hoàn hảo. Nó cung cấp protein chất lượng cao và Tryptophan, một axit amin thiết yếu giúp cơ thể tổng hợp Melatonin - hormone điều chỉnh giấc ngủ. Món ăn này làm dịu cơn đói nhẹ nhàng mà không gây áp lực lên dạ dày. Đối với phụ nữ tiền mãn kinh, protein trong sữa chua còn giúp hỗ trợ duy trì khối lượng cơ bắp và Canxi giúp giảm nguy cơ mất xương. Chị em nên ăn một hũ nhỏ khoảng 1-2 tiếng trước khi ngủ để tối ưu hóa giấc ngủ.

2. Trứng luộc (Ưu tiên lòng trắng)

Trứng luộc, đặc biệt là lòng trắng, là nguồn cung cấp protein "tinh khiết" có khả năng tạo cảm giác no kéo dài mà lại chứa rất ít calo. Protein giúp ổn định đường huyết, ngăn chặn cảm giác đói quay trở lại vào nửa đêm. Lòng trắng trứng cũng giàu Tryptophan, axit amin giúp cơ thể tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh hỗ trợ giấc ngủ, giúp chị em tiền mãn kinh ngủ ngon và sâu hơn. Lưu ý là chỉ nên ăn một lòng trắng hoặc tối đa nửa quả trứng luộc nhỏ.

1c Ảnh minh họa

3. Yến mạch chế biến loãng

Yến mạch là nguồn carbohydrate phức hợp và chất xơ tuyệt vời, giúp ổn định đường huyết, từ đó ngăn ngừa cảm giác đói bùng phát vào nửa đêm. Khi chế biến loãng với nước ấm hoặc sữa hạt không đường, yến mạch dễ tiêu hóa và cung cấp một lượng nhỏ Magie giúp thư giãn cơ bắp. Đây là lựa chọn lý tưởng giúp chị em tiền mãn kinh ngủ ngon hơn, đặc biệt khi thường xuyên gặp phải tình trạng bốc hỏa gây khó ngủ. Lưu ý là chỉ nên ăn một lượng rất nhỏ và tránh thêm đường hoặc bơ.

4. Cà chua

Cà chua bi tươi hoặc một ly nước ép cà chua nguyên chất (không thêm đường) là món ăn nhẹ chứa rất ít calo nhưng giàu nước và chất chống oxy hóa Lycopene. Lycopene giúp chống lão hóa, dưỡng da hiệu quả ngay trong khi ngủ. Uống nước ép cà chua còn giúp cung cấp chất lỏng, làm dịu cơn đói. Lưu ý rằng món này không chứa nhiều chất xơ hay protein nên chỉ có tác dụng làm dịu cơn đói nhẹ. Chị em tiền mãn kinh nên tránh uống quá gần giờ ngủ (khoảng 1 tiếng) để tránh tình trạng tiểu đêm.

1d Ảnh minh họa

5. Sô cô la đen nguyên chất

Sô cô la đen nguyên chất là một món ăn vặt đêm tuyệt vời cho tinh thần. Loại sô cô la chứa ít nhất 70% Cacao trở lên rất giàu Flavonoid - các chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào da và tim mạch. Sô cô la đen còn chứa một lượng nhỏ Tryptophan và Magie, giúp cải thiện tâm trạng và thư giãn nhẹ nhàng. Mặc dù có chứa chất béo và calo, nhưng với liều lượng cực nhỏ (chỉ 1-2 ô vuông), nó đủ để làm dịu cơn thèm ngọt và chống lão hóa. 

Đối với phụ nữ tiền mãn kinh, sô cô la đen giúp giảm căng thẳng và cung cấp chất chống oxy hóa cần thiết. Lưu ý là phải chọn loại sô cô la nguyên chất, không đường hoặc ít đường, và tuyệt đối không nên ăn quá nhiều vì hàm lượng chất béo cao sẽ làm tăng calo và khó tiêu vào buổi tối.

4. Chuối tiêu

1b Ảnh minh họa

Chuối tiêu được coi là "viên thuốc ngủ tự nhiên" vì rất giàu Kali và Magie. Hai khoáng chất này là chất điện giải giúp thư giãn cơ bắp và hệ thần kinh, hỗ trợ cơ thể dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu hơn. Chuối cũng chứa Tryptophan. Mặc dù có chứa đường tự nhiên, nhưng một quả chuối tiêu cỡ vừa có hàm lượng calo vừa phải, đủ để làm dịu cơn đói mà không gây tăng cân. Lưu ý đừng chọn chuối chín quá kỹ hoặc có đốm đen vì rất nhiều đường.

Chiến My

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ban-dem-qua-doi-de-ngu-nhung-an-lai-so-tang-can-tiet-lo-6-mon-an-vat-cuu-tinh-cho-chi-em-it-hai-giac-ngu-a591804.html
Cùng chủ đề
Thuốc ung thư “đình đám” của Nga chính thức được cấp phép tại Việt Nam: Thêm hi vọng mới cho bệnh nhân Tư vấn sức khỏe
Thuốc ung thư “đình đám” của Nga chính thức được cấp phép tại Việt Nam: Thêm hi vọng mới cho bệnh nhân

Bộ Y tế vừa chính thức cấp phép lưu hành tại Việt Nam thuốc điều trị ung thư Pembroria –...

Virus HPV không chỉ tấn công phụ nữ: Nam giới cũng đối mặt nguy cơ UNG THƯ hầu họng, dương vật Tư vấn sức khỏe
Virus HPV không chỉ tấn công phụ nữ: Nam giới cũng đối mặt nguy cơ UNG THƯ hầu họng, dương vật

Virus HPV (Human Papillomavirus) lâu nay được biết đến là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung...

Hà Nội ghi nhận ca bệnh truyền nhiễm có thể gây mất mạng sau 48 giờ Tư vấn sức khỏe
Hà Nội ghi nhận ca bệnh truyền nhiễm có thể gây mất mạng sau 48 giờ

Nam thanh niên 24 tuổi mắc não mô cầu, chưa tiêm vaccine, nâng tổng số mắc trong năm tại Hà...

HCDC cảnh báo căn bệnh nguy hiểm, có thể không qua khỏi sau vài giờ Tư vấn sức khỏe
HCDC cảnh báo căn bệnh nguy hiểm, có thể không qua khỏi sau vài giờ

Viêm màng não do não mô cầu là căn bệnh nguy hiểm, có thể khiến không qua khỏi chỉ trong...

Lý do bạn bị muỗi đốt nhiều hơn người khác Tư vấn sức khỏe
Lý do bạn bị muỗi đốt nhiều hơn người khác

Một số người nhận thấy mình bị muỗi đốt nhiều hơn người khác một cách bất thường. Các nhà khoa...

Cần lưu ý gì khi đi xem diễu binh? Tư vấn sức khỏe
Cần lưu ý gì khi đi xem diễu binh?

Việc tập trung đông người ngoài trời nóng trong thời gian dài có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe....

Mới cập nhật
Kết quả bất công cho tuyển Việt Nam

Kết quả bất công cho tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam đã phải nhận một kết quả được xem là bất công trước Malaysia, khiến hành trình năm 2025 của thầy trò HLV Kim Sang Sik trở nên không trọn vẹn.

9 giờ trước Bóng đá

Mưa xối xả suốt đêm, hàng loạt tỉnh đối mặt nguy cơ thiên tai

Mưa xối xả suốt đêm, hàng loạt tỉnh đối mặt nguy cơ thiên tai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm qua và rạng sáng 21/11, khu vực phía Đông các tỉnh từ TP. Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận một đợt mưa lớn mới.

9 giờ trước Đời sống

Cựu CEO bán nhà sau bê bối bị 'tóm sống' ngoại tình ở concert Coldplay

Cựu CEO bán nhà sau bê bối bị 'tóm sống' ngoại tình ở concert Coldplay

Andy Byron, cựu CEO Astronomer, đã âm thầm bán căn hộ ở khu Tribeca (New York, Mỹ) sau bê bối bị bắt gặp thân mật với cấp dưới Kristin Cabot tại buổi hòa nhạc Coldplay.

9 giờ trước Đời sống

AFC phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia

AFC phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố loạt án phạt dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng hai CLB hàng đầu Johor Darul Ta’zim (JDT) và Selangor FC liên quan tới các giải đấu châu lục.

9 giờ trước Bóng đá

Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ

Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ

Trong chung kết Miss Universe 2025, người đẹp Mexico Fatima Bosch đã được gọi tên ở thứ hạng cao nhất.

9 giờ trước Showbiz

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo

Áp lực bán tháo gia tăng sau báo cáo việc làm Mỹ tháng 9 tốt hơn dự báo, khiến thị trường chứng khoán, cổ phiếu AI và tiền số giảm mạnh, giá vàng cũng giảm theo.

9 giờ trước Đời sống

Anome: Tài sản game được token hóa, định giá và giao dịch chuẩn thị trường

Anome: Tài sản game được token hóa, định giá và giao dịch chuẩn thị trường

Anome là nền tảng mọi vật phẩm trong game trở thành tài sản số thực sự nhờ công nghệ token hóa NFT, được định giá minh bạch và giao dịch dễ dàng trên thị trường. Biến thời gian chơi game trở thành giá trị thực chưa bao giờ đơn giản đến thế!

9 giờ trước Giải trí

Haruko tối ưu hóa chi phí, nâng tầm trải nghiệm với dòng ghế massage giá rẻ

Haruko tối ưu hóa chi phí, nâng tầm trải nghiệm với dòng ghế massage giá rẻ

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà tăng cao, các dòng ghế massage giá rẻ ngày càng được nhiều gia đình Việt ưa chuộng. Haruko thương hiệu thiết bị chăm sóc sức khỏe uy tín, nhanh chóng đáp ứng xu hướng này bằng các sản phẩm tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng.

12 giờ trước SỨC KHỎE

Những mẫu màn hình ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua cho sinh viên

Những mẫu màn hình ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua cho sinh viên

Với nhu cầu học tập online, làm bài tập và giải trí nhẹ, sinh viên ngày nay cần một chiếc màn hình có kích thước vừa đủ, hiển thị tốt và chi phí phải chăng. Trong phân khúc đó, màn hình ViewSonic 24 inch luôn nổi bật nhờ chất lượng hiển thị ổn định, độ bền cao và mức giá dễ tiếp cận. Dù ngân sách hạn chế, sinh viên vẫn có thể chọn được màn hình đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, làm việc nhóm và sử dụng đa nhiệm. Bài viết này sẽ gợi ý những mẫu ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua nhất năm 2025.

1 ngày trước Thiết bị

Giá xăng dầu quay đầu giảm

Giá xăng dầu quay đầu giảm

Từ 15h ngày 20/11, giá xăng RON 95 giảm 30 đồng/lít xuống 20.540 đồng/lít. Tính từ đầu năm, mặt hàng này đã có 26 lần tăng giá và 22 lần giảm giá.

1 ngày trước Đời sống