Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. SỨC KHỎE
  3. Tư vấn sức khỏe

Buổi tối xuất hiện 3 dấu hiệu này, hãy cảnh giác nguy cơ ung thư

16:42 29/01/2026
Một số dấu hiệu bất thường xuất hiện vào buổi tối có thể liên quan đến nguy cơ ung thư, nếu kéo dài và lặp lại, người dân không nên chủ quan mà cần theo dõi sức khỏe kỹ lưỡng.

Ung thư là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Trong giai đoạn đầu, bệnh thường không có biểu hiện rõ rệt, hoặc bị nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe thông thường. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu bất thường xuất hiện vào buổi tối hoặc trong quá trình ngủ, nếu lặp lại nhiều ngày, đáng để bạn lưu ý và đi khám sớm. 

 

Việc điều tra sớm giúp nâng cao cơ hội chẩn đoán bệnh kịp thời, trước khi ung thư tiến triển nặng hơn.

1. Đổ mồ hôi nhiều về đêm (night sweats)

Buổi tối xuất hiện 3 dấu hiệu này, hãy cảnh giác nguy cơ ung thư Ảnh 1

Một số người gặp tình trạng đổ mồ hôi ban đêm đậm và kéo dài, đến mức làm ướt áo ngủ hoặc chăn ga. Đây không chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể với nhiệt độ cao mà còn có thể là dấu hiệu cảnh báo một số loại ung thư – đặc biệt là ung thư huyết học như bệnh bạch cầu hoặc lymphoma. Khi triệu chứng này đi kèm với mệt mỏi, sụt cân không rõ nguyên nhân, bạn nên gặp bác sĩ để đánh giá thêm.

 

2. Mất ngủ kéo dài hoặc giấc ngủ không yên

Buổi tối xuất hiện 3 dấu hiệu này, hãy cảnh giác nguy cơ ung thư Ảnh 2

Mất ngủ nhiều đêm liên tục không rõ lý do, khó ngủ lại sau khi thức giấc hoặc ngủ không sâu có thể phản ánh sự thay đổi sâu bên trong cơ thể. Ở một số bệnh nhân ung thư, do phản ứng của hệ miễn dịch, đau nhức âm ỉ, buồn nôn, hoặc trạng thái lo âu kéo dài liên quan đến bệnh, giấc ngủ bị rối loạn rõ rệt. Không phải tất cả các ca mất ngủ đều liên quan đến ung thư, nhưng đây là một tín hiệu bạn nên chú ý nếu nó kéo dài và càng ngày càng nghiêm trọng.

3. Đau bất thường, đặc biệt đau về đêm hoặc đau kéo dài khi ngủ

 
Buổi tối xuất hiện 3 dấu hiệu này, hãy cảnh giác nguy cơ ung thư Ảnh 3

Ung thư có thể gây ra đau âm ỉ hoặc dữ dội tùy vào vị trí, đặc biệt nếu khối u chèn ép lên mô, dây thần kinh hoặc xương. Khi bạn gặp cơn đau bất thường về đêm, không dễ tìm ra nguyên nhân rõ rệt, và cơn đau đó không thuyên giảm khi nghỉ ngơi, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo, chẳng hạn như đau xương do di căn, đau vùng bụng hoặc ngực do tổn thương ở các cơ quan nội tạng.

Lưu ý quan trọng

Những dấu hiệu kể trên không nghĩa là bạn chắc chắn mắc ung thư. Rất nhiều nguyên nhân khác như nhiễm trùng, rối loạn nội tiết, căng thẳng tâm lý, cũng có thể gây ra triệu chứng tương tự.

Tuy nhiên, khi các dấu hiệu này xuất hiện thường xuyên, kéo dài hơn 2–3 tuần, hoặc ngày càng nặng hơn, bạn nên gặp bác sĩ để được khám và kiểm tra chuyên sâu. Đi khám sớm có thể giúp phát hiện bệnh trong giai đoạn sớm, điều trị kịp thời và hiệu quả hơn.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/song-khoe/buoi-toi-xuat-hien-3-dau-hieu-nay-hay-canh-giac-nguy-co-ung-thu-202601291239241306.html
Cùng chủ đề
Chuyện gì xảy ra với hãng sữa Nestlé, Aptamil, BabyBio? Tư vấn sức khỏe
Chuyện gì xảy ra với hãng sữa Nestlé, Aptamil, BabyBio?

Trong vài tuần, các thông báo thu hồi sữa liên tiếp xuất hiện tại nhiều thị trường, từ châu Âu...

37 tuổi, mất 'bản lĩnh đàn ông' vì nguyên do không ngờ Tư vấn sức khỏe
37 tuổi, mất 'bản lĩnh đàn ông' vì nguyên do không ngờ

Áp lực công việc, tài chính và nhịp sống căng thẳng khiến nhiều người đàn ông rơi vào tình trạng...

Virus Nipah gây tử vong cao, vì sao chưa có thuốc và vaccine? Tư vấn sức khỏe
Virus Nipah gây tử vong cao, vì sao chưa có thuốc và vaccine?

Đến nay, vaccine Nipah vẫn chưa thể bước ra khỏi phòng nghiên cứu vì những rào cản khoa học, thử...

Khác biệt giữa lây nhiễm virus Nipah và Covid-19 Tư vấn sức khỏe
Khác biệt giữa lây nhiễm virus Nipah và Covid-19

Khác với Covid-19 vốn phải kiểm soát diện rộng, việc sàng lọc virus Nipah tập trung phát hiện người có...

Bộ Y tế lưu ý không ăn trái cây bị động vật cắn để phòng virus Nipah Tư vấn sức khỏe
Bộ Y tế lưu ý không ăn trái cây bị động vật cắn để phòng virus Nipah

Trước diễn biến dịch bệnh do virus Nipah tại Ấn Độ, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng...

Loại cá kịch độc dễ gây tử vong nếu ăn nhầm, nhiều người vẫn vô tư không sợ Tư vấn sức khỏe
Loại cá kịch độc dễ gây tử vong nếu ăn nhầm, nhiều người vẫn vô tư không sợ

Cần cẩn trọng, cũng như không nên ăn loại cá này để tránh gây hại sức khỏe, thậm chí là...

Mới cập nhật
Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Bệnh vảy nến là căn bệnh ngoài da nan y, người bệnh thường có cơ địa nóng, rát và thường xuyên bóc từng lớp vảy hết tầng này đến tầng khác. Bảo Thanh Đường có phương thuốc tìm ra nguồn gốc gây bệnh và tác động trực tiếp nhất.

16 giờ tới Bệnh thường gặp

Công nghệ giảm nỗi lo mỗi lần bấm 'đồng ý' chia sẻ dữ liệu

Công nghệ giảm nỗi lo mỗi lần bấm 'đồng ý' chia sẻ dữ liệu

Người dùng hiện nay phải cung cấp rất nhiều thông tin cá nhân, cho nhiều dịch vụ khác nhau, nhưng thường không biết dữ liệu của mình được xử lý ra sao và nằm ở đâu.

4 giờ trước Phần mềm

Không phải Phú Quốc, đây mới là cái tên Việt Nam được tạp chí Mỹ đánh giá là "điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026": Tổng thu du lịch lên tới 134.000 tỷ đồng

Không phải Phú Quốc, đây mới là cái tên Việt Nam được tạp chí Mỹ đánh giá là "điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026": Tổng thu du lịch lên tới 134.000 tỷ đồng

Địa phương này được vinh danh ở vị trí khá cao trong bảng xếp hạng.

4 giờ trước Khám phá

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 buộc thôi việc giảng viên dùng bằng tiến sĩ giả

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 buộc thôi việc giảng viên dùng bằng tiến sĩ giả

PGS.TS Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa ký quyết định cho thôi việc đối với ông Đặng Ngọc Nam vì "sử dụng bằng tiến sĩ giả".

4 giờ trước Tin tức

Nhiễm trùng nặng sau tiêm filler ở cơ sở chui

Nhiễm trùng nặng sau tiêm filler ở cơ sở chui

Tiêm chất làm đầy tại cơ sở không phép khiến một phụ nữ 26 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nặng vùng đùi, hình thành nhiều ổ áp xe sâu, đe dọa chức năng vận động.

4 giờ trước Sống khỏe

Những bộ phận của bắp ngô cực kỳ tốt cho sức khoẻ lại bị vứt đi không thương tiếc

Những bộ phận của bắp ngô cực kỳ tốt cho sức khoẻ lại bị vứt đi không thương tiếc

Dù quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, bắp ngô vẫn còn nhiều “phần vàng” tốt cho sức khoẻ như râu, lõi hay vỏ ngô nhưng lại thường bị vứt bỏ không thương tiếc.

4 giờ trước Dinh dưỡng

Đổi đời ngay trước rằm tháng Chạp, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc vàng, sắm Tết dư dả

Đổi đời ngay trước rằm tháng Chạp, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc vàng, sắm Tết dư dả

Cận kề rằm tháng Chạp, 3 con giáp sau được dự báo phất lên như diều gặp gió, sắp s

5 giờ trước Đời sống

Huyền Baby 'đọ sắc' với Ngọc Trinh, visual tuổi 37 gây bất ngờ

Huyền Baby 'đọ sắc' với Ngọc Trinh, visual tuổi 37 gây bất ngờ

Huyền Baby lộ rõ nhan sắc thật thông qua ảnh chụp bằng cam thường.

5 giờ trước Showbiz

Cô gái đứng trong con hẻm và diễn biến đáng sợ tiếp đó được camera ghi lại

Cô gái đứng trong con hẻm và diễn biến đáng sợ tiếp đó được camera ghi lại

Mới đây, cư dân mạng đã và đang rôm rả bàn luận về tình huống cô gái trẻ bị quấy rối khi đang đứng trước một con hẻm. Sự việc này được camera an ninh trong con hẻm ghi lại.

5 giờ trước Đời sống

Mark Zuckerberg sẽ tiếp tục đầu tư vào trí tuệ nhân tạo

Mark Zuckerberg sẽ tiếp tục đầu tư vào trí tuệ nhân tạo

Giám đốc điều hành Meta, Mark Zuckerberg, khẳng định sẽ tăng cường đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm 2026.

5 giờ trước Học viện AI