Buổi tối xuất hiện 3 dấu hiệu này, hãy cảnh giác nguy cơ ung thư

Một số dấu hiệu bất thường xuất hiện vào buổi tối có thể liên quan đến nguy cơ ung thư, nếu kéo dài và lặp lại, người dân không nên chủ quan mà cần theo dõi sức khỏe kỹ lưỡng.

Ung thư là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Trong giai đoạn đầu, bệnh thường không có biểu hiện rõ rệt, hoặc bị nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe thông thường. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu bất thường xuất hiện vào buổi tối hoặc trong quá trình ngủ, nếu lặp lại nhiều ngày, đáng để bạn lưu ý và đi khám sớm.

Việc điều tra sớm giúp nâng cao cơ hội chẩn đoán bệnh kịp thời, trước khi ung thư tiến triển nặng hơn.

1. Đổ mồ hôi nhiều về đêm (night sweats)

Một số người gặp tình trạng đổ mồ hôi ban đêm đậm và kéo dài, đến mức làm ướt áo ngủ hoặc chăn ga. Đây không chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể với nhiệt độ cao mà còn có thể là dấu hiệu cảnh báo một số loại ung thư – đặc biệt là ung thư huyết học như bệnh bạch cầu hoặc lymphoma. Khi triệu chứng này đi kèm với mệt mỏi, sụt cân không rõ nguyên nhân, bạn nên gặp bác sĩ để đánh giá thêm.

2. Mất ngủ kéo dài hoặc giấc ngủ không yên

Mất ngủ nhiều đêm liên tục không rõ lý do, khó ngủ lại sau khi thức giấc hoặc ngủ không sâu có thể phản ánh sự thay đổi sâu bên trong cơ thể. Ở một số bệnh nhân ung thư, do phản ứng của hệ miễn dịch, đau nhức âm ỉ, buồn nôn, hoặc trạng thái lo âu kéo dài liên quan đến bệnh, giấc ngủ bị rối loạn rõ rệt. Không phải tất cả các ca mất ngủ đều liên quan đến ung thư, nhưng đây là một tín hiệu bạn nên chú ý nếu nó kéo dài và càng ngày càng nghiêm trọng.

3. Đau bất thường, đặc biệt đau về đêm hoặc đau kéo dài khi ngủ

Ung thư có thể gây ra đau âm ỉ hoặc dữ dội tùy vào vị trí, đặc biệt nếu khối u chèn ép lên mô, dây thần kinh hoặc xương. Khi bạn gặp cơn đau bất thường về đêm, không dễ tìm ra nguyên nhân rõ rệt, và cơn đau đó không thuyên giảm khi nghỉ ngơi, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo, chẳng hạn như đau xương do di căn, đau vùng bụng hoặc ngực do tổn thương ở các cơ quan nội tạng.

Lưu ý quan trọng

Những dấu hiệu kể trên không nghĩa là bạn chắc chắn mắc ung thư. Rất nhiều nguyên nhân khác như nhiễm trùng, rối loạn nội tiết, căng thẳng tâm lý, cũng có thể gây ra triệu chứng tương tự.

Tuy nhiên, khi các dấu hiệu này xuất hiện thường xuyên, kéo dài hơn 2–3 tuần, hoặc ngày càng nặng hơn, bạn nên gặp bác sĩ để được khám và kiểm tra chuyên sâu. Đi khám sớm có thể giúp phát hiện bệnh trong giai đoạn sớm, điều trị kịp thời và hiệu quả hơn.