37 tuổi, mất 'bản lĩnh đàn ông' vì nguyên do không ngờ

10:17 29/01/2026
Áp lực công việc, tài chính và nhịp sống căng thẳng khiến nhiều người đàn ông rơi vào tình trạng yếu sinh lý sớm.
dan ong anh 1

Bác sĩ Trà Anh Duy tư vấn cho nam thanh niên bị yếu sinh lý do stress kéo dài. Ảnh: BSCC.

Những năm gần đây, các phòng khám nam khoa ghi nhận Xu hướng gia tăng đàn ông trẻ, nam thanh niên đến khám vì rối loạn sinh lý. Điểm đáng chú ý là phần lớn bệnh nhân không có bệnh nền, không tổn thương thực thể, nhưng lại suy giảm chức năng tình dục rõ rệt trong thời gian ngắn.

Anh H. (37 tuổi, quản lý dự án Công nghệ) đi khám Nam khoa vì rối loạn cương kéo dài suốt ba tháng. Trước đó, anh hoàn toàn khỏe mạnh, không hút thuốc, không mắc bệnh mạn tính. Tuy nhiên, tính chất công việc đặc thù khiến H. thường xuyên làm việc 12-14 giờ mỗi ngày, ngủ chưa đến 5 tiếng, đầu óc luôn căng thẳng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy testosterone toàn phần của anh chỉ đạt 9,8 nmol/L, thấp hơn nhiều so với ngưỡng bình thường, trong khi nồng độ cortisol (hormone liên quan đến stress) tăng cao. Sau hai tháng điều trị kết hợp điều chỉnh lối sống, hỗ trợ tâm lý và dùng thuốc khi cần, chức năng sinh lý của bệnh nhân dần hồi phục.

Theo TS.BS Trà Anh Duy, từng tu nghiệp tại Viện Đại học California (Irvine, Mỹ), đây không phải trường hợp cá biệt. Ngày càng nhiều nam thanh niên tìm đến phòng khám nam khoa trong tình trạng yếu sinh lý nhưng nguyên nhân không nằm ở tổn thương thực thể mà xuất phát từ stress kéo dài.

Stress là phản ứng sinh lý tự nhiên giúp cơ thể thích nghi với áp lực. Tuy nhiên, khi căng thẳng kéo dài, cơ thể liên tục tiết cortisol ở mức cao, gây ức chế trục hạ đồi - tuyến yên - tinh hoàn, làm giảm sản xuất testosterone.

"Testosterone là hormone quyết định ham muốn tình dục, khả năng cương và chất lượng tinh trùng. Khi hormone này suy giảm, nam giới dễ rơi vào tình trạng yếu sinh lý dù tuổi đời còn trẻ", bác sĩ Duy nói.

Không chỉ tác động đến nội tiết, stress còn làm tăng adrenaline, gây co mạch máu, cản trở dòng máu đến dương vật. Đồng thời, lo âu khiến não bộ khó tập trung vào kích thích tình dục, tạo ra vòng xoáy “càng lo càng yếu”.

Theo các nghiên cứu y học, rối loạn cương liên quan đến stress và lo âu chiếm tỷ lệ đáng kể ở nam giới trong độ tuổi lao động. Đáng chú ý, nhóm đàn ông trẻ, nam thanh niên làm việc trong môi trường áp lực cao, thiếu ngủ, ít vận động là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất.

Không dừng ở rối loạn cương, stress kéo dài còn làm suy giảm ham muốn tình dục, rối loạn xuất tinh và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tinh trùng. Nhiều trường hợp đi khám vô sinh nam mới phát hiện nguyên nhân đến từ căng thẳng tâm lý kéo dài.

Anh L. (45 tuổi, nhân viên kinh doanh) giảm ham muốn gần một năm do áp lực tài chính và mâu thuẫn gia đình. Kết quả thăm khám cho thấy testosterone thấp, tinh dịch đồ suy giảm rõ rệt. Sau khi được tư vấn tâm lý, điều trị nội tiết và hỗ trợ lối sống, các chỉ số sinh sản của bệnh nhân cải thiện đáng kể.

"Yếu sinh lý do stress thường gặp ở nam giới trẻ, khỏe mạnh nên dễ bị bỏ qua hoặc tự điều trị sai cách", bác sĩ Duy cho biết.

Không ít đàn ông tìm đến thuốc tăng cường sinh lý trong khi gốc rễ vấn đề là stress. Điều trị hiệu quả phải toàn diện, bao gồm thay đổi lối sống, kiểm soát căng thẳng và can thiệp y tế khi cần thiết.

