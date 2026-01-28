Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. SỨC KHỎE
  3. Tư vấn sức khỏe

Khác biệt giữa lây nhiễm virus Nipah và Covid-19

12:54 28/01/2026
Khác với Covid-19 vốn phải kiểm soát diện rộng, việc sàng lọc virus Nipah tập trung phát hiện người có triệu chứng và yếu tố dịch tễ, nhằm ngăn nguy cơ lây lan.

Các nhà nghiên cứu ở Bangladesh sử dụng lưới để bắt dơi và thu thập mẫu nhằm tìm kiếm virus Nipah trong tự nhiên. Ảnh: Reuters.

Ngay sau khi Ấn Độ ghi nhận các ca nhiễm virus Nipah tại bang West Bengal, nhiều quốc gia châu Á đã nhanh chóng tái kích hoạt các biện pháp sàng lọc y tế tại sân bay quốc tế nhằm ngăn nguy cơ dịch bệnh lan ra ngoài biên giới. Những biện pháp này từng được áp dụng trong đại dịch Covid-19, song cách triển khai và mục tiêu lại có nhiều điểm khác biệt.

Thái Lan sàng lọc tại sân bay

Tại Thái Lan, các biện pháp sàng lọc được tái triển khai tại sân bay quốc tế lớn như Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket. Hành khách được đo thân nhiệt, khai báo y tế khi nhập cảnh. Các hãng hàng không cũng thực hiện kiểm tra sơ bộ trước khi lên máy bay.

Nepal tăng cường kiểm tra y tế tại sân bay quốc tế Tribhuvan (Kathmandu) và các cửa khẩu trọng điểm giáp Ấn Độ. Nhân viên y tế đánh giá hành khách có dấu hiệu sốt hay triệu chứng nghi ngờ, đồng thời kết nối với hệ thống theo dõi y tế nếu cần.

Các chuyên gia nhấn mạnh sàng lọc tại sân bay không phải là xét nghiệm chẩn đoán. Đây là biện pháp phân loại nguy cơ và cảnh báo sớm nhằm phát hiện người có triệu chứng

virus Nipah anh 1

Sàng lọc virus Nipah tại sân bay Thái Lan. Ảnh: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Thái Lan.

Tại sân bay, hành khách sẽ được đo thân nhiệt bằng thiết bị hồng ngoại. Sốt, thường từ 38 độ C trở lên, được xem là dấu hiệu cảnh báo ban đầu. Bên cạnh đó, hành khách phải khai báo y tế, cung cấp thông tin về lịch trình di chuyển gần đây, khả năng tiếp xúc với người bệnh, động vật hoặc thực phẩm có nguy cơ, cũng như các triệu chứng như sốt, đau đầu, đau họng, ho, lú lẫn, buồn ngủ bất thường.

Nhân viên y tế được đào tạo sẽ quan sát trực tiếp để phát hiện các biểu hiện như mệt mỏi rõ rệt, khó thở, dấu hiệu thần kinh. Những trường hợp bị nghi ngờ sẽ được đưa sang khu vực cách ly tạm thời, chuyển đến cơ sở y tế và làm xét nghiệm xác nhận như RT-PCR nếu có chỉ định.

Khác biệt lớn nhất giữa virus Covid-19 và virus Nipah nằm ở đặc tính lây truyền, vì vậy việc sàn lọc hai căn bệnh này cũng tương đối khác nhau. Covid-19 lây rất nhanh qua không khí, khiến việc xét nghiệm diện rộng, kể cả với người không triệu chứng, trở nên cần thiết.

virus Nipah anh 2

Việc sàng lọc virus Nipah tập trung vào người có triệu chứng. Ảnh: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Thái Lan.

Trong khi đó, virus Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể hoặc nguồn nhiễm, không dễ lan truyền qua không khí, nên việc sàng lọc tập trung vào người có triệu chứng và yếu tố dịch tễ.

Về công cụ, Covid-19 từng sử dụng phổ biến test nhanh và PCR ngay tại sân bay. Với Nipah, các xét nghiệm nhanh tại chỗ hầu như chưa khả dụng, việc chẩn đoán cần đến phòng thí nghiệm chuyên sâu. Việc cách ly và kiểm soát cũng mang tính chọn lọc hơn. Thay vì phong tỏa diện rộng như thời Covid-19, các biện pháp với Nipah chủ yếu áp dụng cho người có triệu chứng hoặc nguy cơ phơi nhiễm rõ ràng.

"Virus Nipah không phải là mối đe dọa mới tại Ấn Độ"

Trao đổi với hãng tin ANI, bác sĩ Narendra Kumar Arora, Hội đồng Cố vấn kỹ thuật quốc gia (NTAGI) cho biết virus Nipah không phải là mối đe dọa mới tại Ấn Độ.

Trong nhiều năm qua, các ổ dịch nhỏ đã xuất hiện lặp đi lặp lại tại Kerala và West Bengal, đến mức hai bang này có thể được xem là khu vực lưu hành của virus. Ông cũng lưu ý Bangladesh là một trong những quốc gia thường xuyên ghi nhận các ca nhiễm Nipah.

Với ổ dịch đang diễn ra ở West Bengal, ông cho biết hiện giới chức y tế đang mở rộng điều tra dịch tễ, theo dõi khoảng 100-200 người có khả năng đã phơi nhiễm với virus.

Mô tả mức độ nguy hiểm của Nipah, bác sĩ Arora nhấn mạnh đây là bệnh lây từ động vật sang người với tỷ lệ tử vong rất cao, dao động từ 40% đến 75% tùy từng đợt bùng phát và năng lực ứng phó của hệ thống y tế. Người nhiễm thường diễn tiến nhanh theo hai kịch bản nặng là xuất hiện tổn thương thần kinh nghiêm trọng như viêm não hoặc rơi vào suy hô hấp cấp.

Theo vị chuyên gia, đến nay thế giới vẫn chưa có vaccine phòng ngừa Nipah. Một trong số ít biện pháp can thiệp hiện có là sử dụng kháng thể đơn dòng, và hiệu quả chỉ đạt được khi được dùng càng sớm càng tốt ngay sau khi bệnh nhân được chẩn đoán. Tuy nhiên, nguồn cung loại thuốc này trên toàn cầu đang rất hạn chế.

Bác sĩ Arora cho biết Ấn Độ đang coi việc bảo đảm kháng thể đơn dòng là ưu tiên cấp thiết, với mục tiêu chủ động nguồn cung trong nước. Ông bày tỏ kỳ vọng trong thời gian tới, quốc gia này sẽ có đủ lượng thuốc cần thiết để ứng phó khi dịch xảy ra.

Các câu chuyện về Covid-19

Sách về Covid-19 trong năm 2022 luôn ở vị trí đầu bảng dựa trên mức tiêu thụ và nhu cầu tìm kiếm. Tiêu biểu là The Long Shot và How to Prevent the next Pandemic. Các cuốn sách là sự ghi chép về hành trình chống dịch, cách các nước sở hữu lượng vaccine lớn sản xuất, phân phối đến các khu vực trong thời sản xuất vaccine và ban hành những chính sách ứng biến trong thời điểm virus SARS-CoV-2 lây lan diện rộng.

Bạn đọc có thể tham khảo tại đây.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/khac-biet-giua-lay-nhiem-virus-nipah-va-covid-19-post1623428.html
Cùng chủ đề
Bộ Y tế lưu ý không ăn trái cây bị động vật cắn để phòng virus Nipah Tư vấn sức khỏe
Bộ Y tế lưu ý không ăn trái cây bị động vật cắn để phòng virus Nipah

Trước diễn biến dịch bệnh do virus Nipah tại Ấn Độ, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng...

Loại cá kịch độc dễ gây tử vong nếu ăn nhầm, nhiều người vẫn vô tư không sợ Tư vấn sức khỏe
Loại cá kịch độc dễ gây tử vong nếu ăn nhầm, nhiều người vẫn vô tư không sợ

Cần cẩn trọng, cũng như không nên ăn loại cá này để tránh gây hại sức khỏe, thậm chí là...

Ban đêm quá đói để ngủ nhưng ăn lại sợ tăng cân? Tiết lộ 6 món ăn vặt "cứu tinh" cho chị em, ít hại giấc ngủ Tư vấn sức khỏe
Ban đêm quá đói để ngủ nhưng ăn lại sợ tăng cân? Tiết lộ 6 món ăn vặt "cứu tinh" cho chị em, ít hại giấc ngủ

Ăn đêm không tốt cho cân nặng và sức khoẻ, nhưng nếu bắt buộc phải ăn đêm, quan trọng nhất...

Thuốc ung thư “đình đám” của Nga chính thức được cấp phép tại Việt Nam: Thêm hi vọng mới cho bệnh nhân Tư vấn sức khỏe
Thuốc ung thư “đình đám” của Nga chính thức được cấp phép tại Việt Nam: Thêm hi vọng mới cho bệnh nhân

Bộ Y tế vừa chính thức cấp phép lưu hành tại Việt Nam thuốc điều trị ung thư Pembroria –...

Virus HPV không chỉ tấn công phụ nữ: Nam giới cũng đối mặt nguy cơ UNG THƯ hầu họng, dương vật Tư vấn sức khỏe
Virus HPV không chỉ tấn công phụ nữ: Nam giới cũng đối mặt nguy cơ UNG THƯ hầu họng, dương vật

Virus HPV (Human Papillomavirus) lâu nay được biết đến là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung...

Hà Nội ghi nhận ca bệnh truyền nhiễm có thể gây mất mạng sau 48 giờ Tư vấn sức khỏe
Hà Nội ghi nhận ca bệnh truyền nhiễm có thể gây mất mạng sau 48 giờ

Nam thanh niên 24 tuổi mắc não mô cầu, chưa tiêm vaccine, nâng tổng số mắc trong năm tại Hà...

Mới cập nhật
Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Bệnh vảy nến là căn bệnh ngoài da nan y, người bệnh thường có cơ địa nóng, rát và thường xuyên bóc từng lớp vảy hết tầng này đến tầng khác. Bảo Thanh Đường có phương thuốc tìm ra nguồn gốc gây bệnh và tác động trực tiếp nhất.

1 ngày tới Bệnh thường gặp

Điều trị sớm bệnh vẩy nến tránh nguy cơ biến chứng

Điều trị sớm bệnh vẩy nến tránh nguy cơ biến chứng

Nguy cơ biến chứng của bệnh vẩy nến là rất cao; Rất nhiều trường hợp người bệnh khi mắc bệnh vẩy nến phát sinh bệnh tiểu đường, suy thận; những người dùng nhiều thuốc tây thường tích nước, bụng to, gan chướng, vàng da, mắt mờ, khớp sưng đau...

9 giờ tới Bệnh thường gặp

Tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng tại dự án trọng điểm ở xã Đại Thanh

Tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng tại dự án trọng điểm ở xã Đại Thanh

Ngày 27/01, UBND xã Đại Thanh đã tổ chức tháo dỡ công trình, giải tỏa và bàn giao mặt bằng dự án xây dựng đường giao thông làng nghề Hữu Hòa. Đây là bước triển khai quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

1 giờ trước XÃ HỘI

Chữa bệnh chàm á sừng bằng phương thuốc quý tại Bảo Thanh Đường

Chữa bệnh chàm á sừng bằng phương thuốc quý tại Bảo Thanh Đường

Bệnh chàm á sừng là 1 trong những bệnh ngoài da dai dẳng, nhiều người đã rất khổ sở trong hành trình chữa bệnh của mình. Khi tìm đến Bảo Thanh Đường - Đông y gia truyền đặc trị bệnh ngoài da - khẳng định chữa trị dứt điểm bệnh là một minh chứng cho nền y học cổ truyền nước nhà.

9 giờ trước Bệnh thường gặp

Thưởng Tết '0 đồng'

Thưởng Tết '0 đồng'

Thực trạng “0 đồng” thưởng Tết khiến một số người trẻ TP.HCM điều chỉnh kế hoạch tài chính, chấp nhận hy sinh phúc lợi ngắn hạn để ưu tiên ổn định thu nhập và cơ hội nghề nghiệp.

10 giờ trước Đời sống

Crossfire Thanks Day 2025 - dấu mốc 18 năm của cộng đồng game Đột Kích

Crossfire Thanks Day 2025 - dấu mốc 18 năm của cộng đồng game Đột Kích

Crossfire Thanks Day là sự kiện tri ân thường niên do VTC Online tổ chức, dành riêng cho cộng đồng Đột Kích tại Việt Nam. Crossfire Thanks Day 2025 mang ý nghĩa như một cột mốc tri ân đặc biệt, đánh dấu chặng đường 18 năm hình thành và phát triển của Đột Kích tại Việt Nam.

1 ngày trước Kinh doanh

Top1like.com - Nền tảng buff view TikTok hỗ trợ phát triển kênh hiệu quả

Top1like.com - Nền tảng buff view TikTok hỗ trợ phát triển kênh hiệu quả

TikTok ngày càng khẳng định vai trò là nền tảng nội dung và bán hàng hiệu quả, trong đó lượt view giữ vai trò quyết định khả năng lan tỏa video. Sở hữu lượng view ổn định giúp nội dung tiếp cận rộng hơn và gia tăng độ uy tín cho kênh. Top1like.com là nền tảng buff view TikTok hỗ trợ người dùng tối ưu hiệu quả phát triển kênh trong môi trường hiện nay.

1 ngày trước CÔNG NGHỆ

Bảo Thanh Đường và tâm huyết chữa bệnh ngoài da bằng YHCT

Bảo Thanh Đường và tâm huyết chữa bệnh ngoài da bằng YHCT

Gần 200 năm hình thành và phát triển, phòng khám đông y Bảo Thanh Đường vẫn luôn là địa chỉ tin cậy chữa trị các bệnh ngoài da như viêm da dị ứng, mề đay vảy nến, á sừng, viêm da cơ địa… Tâm huyết với YHCT dân tộc, Bảo Thanh Đường đã và đang không ngừng nỗ lực để đưa phương pháp chữa bệnh hữu hiệu tới người bệnh, đặc biệt là khi bệnh ngoài da đang ngày một phổ biến và nặng nề hơn như ngày nay.

1 ngày trước Bệnh thường gặp

Giấu hơn 1,6 tạ pháo lậu quanh xe container chờ nhập cảnh ở Quảng Ninh

Giấu hơn 1,6 tạ pháo lậu quanh xe container chờ nhập cảnh ở Quảng Ninh

Các đối tượng giấu pháo lậu dưới gầm giường bên trong khoang lái, tại lốp xe dự phòng phía sau cabin... chờ nhập cảnh cảnh tại Cửa khẩu Bắc Luân 2 (Quảng Ninh).

1 ngày trước Pháp luật

Vì sao virus Nipah nguy hiểm, tỷ lệ tử vong lên đến 75%?

Vì sao virus Nipah nguy hiểm, tỷ lệ tử vong lên đến 75%?

Virus Nipah với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 75% đang khiến nhiều quốc gia châu Á nâng mức cảnh giác khi Ấn Độ ghi nhận các ca nhiễm mới.

1 ngày trước Sống khỏe