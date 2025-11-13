Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Miền Bắc rét đậm

10:02 13/11/2025
Miền Bắc chuẩn bị hứng chịu một đợt không khí lạnh mạnh trên diện rộng. Đây là đợt có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa Đông 2025–2026.

Trao đổi với VOV.VN, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định: “Miền Bắc chuẩn bị hứng chịu một đợt không khí lạnh mạnh trên diện rộng. Theo đánh giá của chúng tôi, đây là đợt có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa Đông 2025–2026. Rét tập trung sâu vào ban đêm và sáng sớm, ban ngày trời có nắng nên cảm giác rét sẽ bớt hơn".

Theo dự báo, từ ngày 16 đến 21/11, khối không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tràn xuống, ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại Bắc Bộ, Thanh Hóa – Hà Tĩnh, thời tiết chuyển rét về đêm và sáng, ban ngày có nắng nhẹ; vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xuất hiện sương muối do nhiệt độ hạ thấp.

Miền Bắc sắp đón đợt lạnh nhất từ đầu mùa đến nay. Ảnh minh hoạ/Dân Việt Miền Bắc sắp đón đợt lạnh nhất từ đầu mùa đến nay. Ảnh minh hoạ/Dân Việt
Ông Nguyễn Văn Hưởng thông tin thêm: “Từ đêm 12 đến 15/11, do không khí lạnh được tăng cường yếu và có trường phân kỳ trên cao, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có thời tiết ít mây, ngày nắng. Tuy nhiên, ban đêm nhiệt độ giảm mạnh, phổ biến 16–18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C, trời rét, vùng núi cao có thể rét đậm".

Theo báo Lao Động, dự báo thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C , vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Thời tiết Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C.

Từ ngày 16/11, thời tiết miền Bắc có thể đón không khí lạnh mạnh, trời chuyển nhiều mây, âm u, rét cả ngày lẫn đêm, riêng vùng núi có thể rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội hôm nay (13/11) là 17-19 độ C. Ảnh minh hoạ/Dân Việt Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội hôm nay (13/11) là 17-19 độ C. Ảnh minh hoạ/Dân Việt

Dự báo thời tiết khu vực Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét, phía Nam sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C.

Thời tiết Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C.

Khu vực TP.HCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C.

Dự báo từ khoảng 16/11, khu vực Nam Bộ và Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Người dân và du khách có kế hoạch đến khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là vùng núi cao nên chú ý mang theo quần áo ấm, đồ giữ nhiệt khi ra ngoài để đảm bảo sức khỏe. Người dân ở các khu vực khác nên mang theo ô, áo mưa đề phòng thời tiết thay đổi đột ngột. 

(Tổng hợp)

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/mien-bac-ret-dam-202511130914082771.html
Cùng chủ đề
Thư chia tay đầy xúc động của Warren Buffett: Biết ơn vì quá may mắn Đời sống
Thư chia tay đầy xúc động của Warren Buffett: Biết ơn vì quá may mắn

Tỷ phú huyền thoại Warren Buffett, 95 tuổi, vừa công bố thư chia tay với vai trò CEO của Berkshire...

Công an vào cuộc vụ khách sạn Hàng Cháo 'đuổi' khách lúc 2h sáng Đời sống
Công an vào cuộc vụ khách sạn Hàng Cháo 'đuổi' khách lúc 2h sáng

Sau khi video "bóc phốt" khách sạn của vị khách nữ lan truyền trên mạng xã hội, công an phường...

Rich kid Chao biến mất Đời sống
Rich kid Chao biến mất

Chao đã ngừng cập nhật nội dung từ ngày 3/9, sau những chỉ trích liên quan đến việc cô viết...

Kỹ sư Intel bị cáo buộc đánh cắp 18.000 tập tin mật của công ty trước khi nghỉ việc Đời sống
Kỹ sư Intel bị cáo buộc đánh cắp 18.000 tập tin mật của công ty trước khi nghỉ việc

Nam nhân viên Intel đã tải xuống khoảng 18.000 tệp từ máy tính của công ty sau khi được thông...

Tin gió mùa Đông Bắc: Nhiệt độ tại miền Bắc sắp giảm mạnh Đời sống
Tin gió mùa Đông Bắc: Nhiệt độ tại miền Bắc sắp giảm mạnh

Do tác động của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 13/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, miền núi có...

Đúng ngày đón dâu, chú rể ở Ninh Bình mất tích Đời sống
Đúng ngày đón dâu, chú rể ở Ninh Bình mất tích

Ngày 10/11 vừa qua là ngày chú rể 23 tuổi ở Ninh Bình đón dâu. Đáng chú ý, cùng ngày,...

Mới cập nhật
Minh Hằng trải lòng về 7 năm 'mất lửa' với âm nhạc

Minh Hằng trải lòng về 7 năm 'mất lửa' với âm nhạc

Minh Hằng chính thức quay trở lại đường đua âm nhạc với sản phẩm mới.

11 giờ trước Âm nhạc

HOT: Đen chủ động nắm tay Hoàng Thuỳ Linh, trao nhau ánh mắt tình bể bình như muốn biến sân khấu thành lễ đường luôn rồi!

HOT: Đen chủ động nắm tay Hoàng Thuỳ Linh, trao nhau ánh mắt tình bể bình như muốn biến sân khấu thành lễ đường luôn rồi!

Khoảnh khắc tình tứ giữa Đen và Hoàng Thuỳ Linh khiến MXH nổi bão.

11 giờ trước Âm nhạc

Những kiểu tóc Bob, Chops và Pixie đẹp nhất năm 2025

Những kiểu tóc Bob, Chops và Pixie đẹp nhất năm 2025

Nếu năm 2024 được mệnh danh là năm của kiểu tóc bob, thì năm 2025 đang chứng minh rằng tóc ngắn đang tiến xa hơn nữa, chạm đến những độ dài siêu ngắn đầy táo bạo.

12 giờ trước Xu hướng

'Siêu' dự án làm xấu bộ mặt trung tâm TP.HCM hơn thập kỷ

'Siêu' dự án làm xấu bộ mặt trung tâm TP.HCM hơn thập kỷ

Sau hơn một thập kỷ khởi công và trải qua nhiều lần đổi chủ, công trường One Central HCM như khối bê tông im lìm giữa nhịp phát triển sôi động của TP.HCM.

12 giờ trước Bất động sản

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2026 có thể diễn ra muộn hơn, vì sao?

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2026 có thể diễn ra muộn hơn, vì sao?

Hà Nội dự kiến điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi vào lớp 10 từ đầu tháng sang cuối tháng 6, nhằm phù hợp kế hoạch năm học và giúp học sinh có thêm thời gian ôn tập.

2 ngày trước Học đường

Nữ ca sĩ AI ký hợp đồng hơn 70 tỷ đồng, chính thức ra mắt showbiz

Nữ ca sĩ AI ký hợp đồng hơn 70 tỷ đồng, chính thức ra mắt showbiz

Nữ ca sĩ AI khiến dư luận xôn xao khi chính thức xuất hiện trong làng giải trí.

2 ngày trước Học viện AI

Ai không nên ăn mướp đắng?

Ai không nên ăn mướp đắng?

Mướp đắng là thực phẩm tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng ăn được, vậy ai không nên ăn mướp đắng?

2 ngày trước Sống khỏe

Thư chia tay đầy xúc động của Warren Buffett: Biết ơn vì quá may mắn

Thư chia tay đầy xúc động của Warren Buffett: Biết ơn vì quá may mắn

Tỷ phú huyền thoại Warren Buffett, 95 tuổi, vừa công bố thư chia tay với vai trò CEO của Berkshire Hathaway – khép lại một giai đoạn kéo dài hơn sáu thập kỷ.

2 ngày trước Đời sống

Chủ tịch Hội đồng trường 'thân mật' với nhiều phụ nữ bị buộc thôi việc

Chủ tịch Hội đồng trường 'thân mật' với nhiều phụ nữ bị buộc thôi việc

Người đàn ông xuất hiện trong video được xác định là Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành, Ninh Bình đã bị buộc thôi việc.

2 ngày trước Pháp luật

Bất ngờ con thông minh vượt trội nhờ cha mẹ áp dụng 7 thói quen mỗi ngày

Bất ngờ con thông minh vượt trội nhờ cha mẹ áp dụng 7 thói quen mỗi ngày

Trí thông minh của trẻ là sự kết hợp giữa di truyền, môi trường nuôi dưỡng, dinh dưỡng và trải nghiệm. Áp dụng 7 thói quen dưới đây để giúp não bộ của bé phát triển tốt hơn.

2 ngày trước Khám phá