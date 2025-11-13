Miền Bắc rét đậm

Miền Bắc chuẩn bị hứng chịu một đợt không khí lạnh mạnh trên diện rộng. Đây là đợt có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa Đông 2025–2026.

Trao đổi với VOV.VN, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định: “Miền Bắc chuẩn bị hứng chịu một đợt không khí lạnh mạnh trên diện rộng. Theo đánh giá của chúng tôi, đây là đợt có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa Đông 2025–2026. Rét tập trung sâu vào ban đêm và sáng sớm, ban ngày trời có nắng nên cảm giác rét sẽ bớt hơn".

Theo dự báo, từ ngày 16 đến 21/11, khối không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tràn xuống, ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại Bắc Bộ, Thanh Hóa – Hà Tĩnh, thời tiết chuyển rét về đêm và sáng, ban ngày có nắng nhẹ; vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xuất hiện sương muối do nhiệt độ hạ thấp.

Miền Bắc sắp đón đợt lạnh nhất từ đầu mùa đến nay. Ảnh minh hoạ/Dân Việt

Ông Nguyễn Văn Hưởng thông tin thêm: “Từ đêm 12 đến 15/11, do không khí lạnh được tăng cường yếu và có trường phân kỳ trên cao, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có thời tiết ít mây, ngày nắng. Tuy nhiên, ban đêm nhiệt độ giảm mạnh, phổ biến 16–18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C, trời rét, vùng núi cao có thể rét đậm".

Theo báo Lao Động, dự báo thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C , vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Thời tiết Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C.

Từ ngày 16/11, thời tiết miền Bắc có thể đón không khí lạnh mạnh, trời chuyển nhiều mây, âm u, rét cả ngày lẫn đêm, riêng vùng núi có thể rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội hôm nay (13/11) là 17-19 độ C. Ảnh minh hoạ/Dân Việt

Dự báo thời tiết khu vực Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét, phía Nam sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C.

Thời tiết Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C.

Khu vực TP.HCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C.

Dự báo từ khoảng 16/11, khu vực Nam Bộ và Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Người dân và du khách có kế hoạch đến khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là vùng núi cao nên chú ý mang theo quần áo ấm, đồ giữ nhiệt khi ra ngoài để đảm bảo sức khỏe. Người dân ở các khu vực khác nên mang theo ô, áo mưa đề phòng thời tiết thay đổi đột ngột.

(Tổng hợp)