Đúng ngày đón dâu, chú rể ở Ninh Bình mất tích

10:52 11/11/2025
Ngày 10/11 vừa qua là ngày chú rể 23 tuổi ở Ninh Bình đón dâu. Đáng chú ý, cùng ngày, chú rể này mất tích, nghi nhảy cầu Đò Quan.

VietNamNet đưa tin, lãnh đạo UBND xã Nam Trực (tỉnh Ninh Bình) cho biết đã nhận được thông tin về một người trú trên địa bàn nghi nhảy cầu tại phường Nam Định (cùng tỉnh) đúng vào ngày diễn ra lễ cưới của mình.

Khoảng 5h sáng ngày 10/11, người dân phát hiện xe máy và đôi dép của một người đàn ông để trên cầu Đò Quan (phường Nam Định) và lập tức báo cơ quan chức năng.

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định người nghi nhảy cầu là anh Đ.Q.H., sinh năm 2002.

Cầu Đò Quan - nơi nghi ngờ anh H. đã nhảy xuống sông. Ảnh: VietNamNet Cầu Đò Quan - nơi nghi ngờ anh H. đã nhảy xuống sông. Ảnh: VietNamNet

Theo người nhà, anh H. là con trai duy nhất trong gia đình có ba chị em, vốn chăm chỉ và hiền lành. Ngày 9–10/11 diễn ra đám cưới của anh, trong đó ngày 10/11 là ngày đón dâu.

Trước khi xảy ra sự việc, gia đình cho biết không có mâu thuẫn, và anh H. cũng không có biểu hiện bất thường.

Khi nhận được tin báo từ cơ quan công an về việc nghi anh H. bỏ xe lại trên cầu rồi gieo mình xuống sông, ai nấy đều bàng hoàng, đau xót.

Ngay sau khi biết tin, gia đình lập tức có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm, nhưng đến chiều cùng ngày vẫn chưa có kết quả.

Trao đổi với báo Dân Việt, ông Phạm Hồng Thái - Chủ tịch UBND phường Nam Định cho biết: “Đến gần 19h ngày 10/11, dù nhiều lực lượng chức năng tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy nam thanh niên nghi nhảy cầu”.

Hiện gia đình và chính quyền địa phương vẫn tổ chức tìm kiếm.

(Tổng hợp)

