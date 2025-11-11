Túi Vải Trung Thành - Xưởng sản xuất và in túi vải dù theo yêu cầu giá rẻ tại TP.HCM

Túi Vải Trung Thành là cơ sở sản xuất và in ấn túi vải dù theo yêu cầu uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với bề dày kinh nghiệm, xưởng may này chuyên cung cấp các dòng túi vải dù chất lượng cao, bền bỉ, đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của khách hàng từ cá nhân đến các doanh nghiệp lớn.

Hệ thống máy móc hiện đại cùng đội ngũ thợ may tay nghề cao là nền tảng vững chắc để Túi Vải Trung Thành tạo ra những vật dụng không chỉ bền mà còn có giá trị thẩm mỹ, góp phần nâng cao hình ảnh cho các đơn vị hợp tác.

Giới thiệu về Túi Vải Trung Thành

Túi Vải Trung Thành là xưởng sản xuất trực tiếp, không qua trung gian, chuyên về các loại túi vải tại TP.HCM. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi đã xây dựng được uy tín vững chắc với hàng ngàn doanh nghiệp và đối tác trên cả nước.

Thế mạnh của Trung Thành là hệ thống nhà xưởng hiện đại, được trang bị máy móc chuyên dụng cho việc cắt, may và in ấn trên chất liệu vải dù. Đội ngũ thợ may lành nghề, giàu kinh nghiệm, luôn tỉ mỉ trong từng đường kim mũi chỉ, đảm bảo mỗi chiếc túi xuất xưởng đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

Điểm nổi bật của Trung Thành nằm ở chất lượng vải, độ bền đường may, cùng dịch vụ nhanh chóng đáp ứng mọi nhu cầu từ số lượng nhỏ đến đơn hàng lớn.

Đặc điểm nổi bật của Túi Vải Trung Thành:

Ưu điểm Mô tả chi tiết Chất liệu vải dù cao cấp Bền, nhẹ, chống thấm nước tốt, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng. Đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao Từng đường may được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo độ chắc chắn và tính thẩm mỹ. Hệ thống in ấn hiện đại Hỗ trợ nhiều kỹ thuật in như in lụa, in chuyển nhiệt, in decal ép nhiệt... cho màu sắc rõ nét, lâu phai. Thời gian giao hàng đúng hẹn Đảm bảo tiến độ cho khách hàng, kể cả các đơn gấp.

Nhờ những ưu thế này, Túi Vải Trung Thành đã trở thành đối tác đáng tin cậy của nhiều thương hiệu trong nước, từ lĩnh vực Thời trang, thực phẩm, Giáo dục cho đến bán lẻ.

Dịch vụ sản xuất và in túi vải dù theo yêu cầu tại Túi Vải Trung Thành

Tại Túi Vải Trung Thành, dịch vụ sản xuất túi vải dù theo yêu cầu được triển khai theo quy trình khép kín, đảm bảo chất lượng đồng nhất ở từng công đoạn – từ lựa chọn nguyên liệu, thiết kế mẫu mã, đến gia công và in ấn hoàn thiện.

Chất liệu vải dù đa dạng: Xưởng sử dụng nhiều loại vải dù chất lượng cao như vải dù. Với ưu điểm chống thấm nước, nhẹ, bền màu và dễ vệ sinh. Mỗi chất liệu được lựa chọn tùy theo mục đích sử dụng của khách hàng, đảm bảo tính bền và tính thẩm mỹ lâu dài.

Dịch vụ in ấn theo yêu cầu: Túi Vải Trung Thành áp dụng các Công nghệ in hiện đại như in lụa, in chuyển nhiệt và in PET, giúp logo, hình ảnh, thông điệp thương hiệu được thể hiện rõ nét, bền màu và đúng thiết kế. Mỗi công nghệ in đều được tư vấn phù hợp với số lượng, màu sắc và mục đích sử dụng của túi.

Kích thước và kiểu dáng phong phú: Xưởng cung cấp đa dạng kiểu dáng túi vải dù: túi xách, túi đeo chéo, túi gấp gọn, túi quà tặng,… với nhiều kích thước tiêu chuẩn hoặc thiết kế riêng. Ngoài ra, khách hàng có thể đặt may theo kích thước, màu sắc và kiểu quai tùy chỉnh, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng thực tế.

Với quy trình sản xuất chuyên nghiệp cùng đội ngũ thợ lành nghề, Túi Vải Trung Thành cam kết mang đến những sản phẩm túi vải dù chất lượng cao, bền đẹp và đúng yêu cầu của từng khách hàng.

Các mẫu túi giữ nhiệt đẹp, mới lạ của Túi Vải Trung Thành

Túi Vải Trung Thành liên tục cập nhật và phát triển các mẫu mã túi vải dù mới để bắt kịp xu hướng và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Dưới đây là một số mẫu thiết kế tiêu biểu:

Tất cả các mẫu đều được sản xuất thủ công tỉ mỉ, đảm bảo tính bền bỉ và độ thẩm mỹ cao, đồng thời có thể in logo thương hiệu, khẩu hiệu, thông tin doanh nghiệp theo yêu cầu.

Quy trình đặt hàng tại Túi Vải Trung Thành

Túi Vải Trung Thành áp dụng quy trình đặt hàng chuyên nghiệp, minh bạch, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi từng bước thực hiện.

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu

Khách hàng gửi thông tin chi tiết về mẫu túi, số lượng và mong muốn thiết kế. Đội ngũ tư vấn sẽ nhanh chóng tiếp nhận và phản hồi.

Bước 2: Tư vấn & Báo giá

Sau khi nắm rõ yêu cầu, Trung Thành đưa ra đề xuất chất liệu, kích thước và kỹ thuật in phù hợp cùng bảng giá chi tiết, rõ ràng.

Bước 3: Thiết kế & Duyệt mẫu

Đội ngũ thiết kế của Trung Thành sẽ hỗ trợ thiết kế file in, giúp khách hàng hình dung trước sản phẩm thực tế.

Mẫu thử (mockup) được gửi để duyệt trước khi sản xuất hàng loạt.

Bước 4: Sản xuất

Khi mẫu đã được duyệt, xưởng tiến hành cắt vải, in ấn, may ráp và hoàn thiện, đảm bảo đúng mẫu và tiêu chuẩn chất lượng.

Bước 5: Giao hàng & Thanh toán

Sau khi hoàn thiện, Túi Vải Trung Thành tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng và giao hàng tận nơi.

Khách hàng có thể thanh toán linh hoạt bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Thông tin liên hệ

Công Ty Túi vải Trung Thành

Văn phòng 1: 197 Lê Cao Lãng, Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM

Văn phòng 2: 75a đường Nông Vụ, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0906.611.094

Email: [email protected]

Website: https://tuivaitrungthanh.com/