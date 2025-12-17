HanoiTex & HanoiFabric 2025 quy tụ hơn 250 gian hàng công nghệ, nguyên phụ liệu dệt may

Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may – thiết bị, nguyên phụ liệu & vải 2025 (HanoiTex & HanoiFabric 2025) chính thức khai mạc ngày 16/12 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E Hanoi, thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp, tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước.

Với quy mô hơn 250 gian hàng đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ, triển lãm tiếp tục xoay quanh hai chủ đề xuyên suốt là máy móc, thiết bị công nghiệp dệt may và vải, nguyên phụ liệu cho ngành dệt – may – thêu.

Khai mạc Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt và may-thiết bị, nguyên phụ liệu và vải 2025 (HanoiTex & HanoiFabric 2025).

Nhiều thương hiệu Công nghệ đến từ Nhật Bản, Thụy Sĩ, Đức và Trung Quốc sẽ giới thiệu các dòng máy tiên tiến như: máy nhuộm tiết kiệm nước và hóa chất; máy in kỹ thuật số tốc độ cao phù hợp với đơn hàng nhỏ, giúp giảm tồn kho; dây chuyền hoàn tất có khả năng tiết kiệm 25–35% năng lượng; cùng các giải pháp tái sử dụng nhiệt thải trong nhà máy.

Triển lãm dự kiến thu hút hơn 10.000 lượt khách tham quan chuyên ngành, gồm đại diện các nhà máy sản xuất, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nhà thiết kế, chuyên gia thị trường và đại lý thiết bị. Con số này phản ánh sức hút cũng như vai trò của HanoiTex & HanoiFabric trong việc tạo dựng môi trường giao thương chuyên nghiệp, chất lượng cao cho ngành dệt may Việt Nam.

Không dừng lại ở việc giới thiệu thiết bị và nguyên phụ liệu, triển lãm còn mang đến các giải pháp tổng thể, giúp doanh nghiệp định hướng chiến lược đầu tư, nâng cao giá trị gia tăng và củng cố năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi tiêu chuẩn cao.

Đối với khách tham quan, HanoiTex & HanoiFabric 2025 là cơ hội để trực tiếp trải nghiệm các công nghệ, máy móc và nguyên phụ liệu đến từ nhiều quốc gia công nghiệp phát triển, đồng thời cập nhật những Xu hướng then chốt như xanh hóa sản xuất, chuyển đổi số và tự động hóa – những yếu tố được xem là chìa khóa cho tương lai của ngành dệt may. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp mở rộng mạng lưới đối tác, đa dạng hóa nguồn cung và lựa chọn các giải pháp phù hợp cho chiến lược phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Còn với các đơn vị trưng bày, HanoiTex & HanoiFabric là cánh cửa bước vào thị trường dệt may tăng trưởng nhanh của Việt Nam, nơi họ có thể giới thiệu công nghệ, gặp gỡ hàng nghìn khách hàng tiềm năng, quảng bá thương hiệu quốc tế và mở rộng hợp tác chiến lược tại khu vực châu Á.

HanoiTex & HanoiFabric 2025 được bảo trợ bởi nhiều tổ chức có ảnh hưởng lớn trong ngành, gồm Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) với gần 1.000 hội viên, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) – trụ cột của ngành trong suốt 30 năm phát triển, cùng Hiệp hội Dệt may Thời trang TP. Hồ Chí Minh (AGTEK), đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp phía Nam.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Quách Quang Đông - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) nhấn mạnh, HanoiTex & HanoiFabric 2025 được đánh giá là một cơ hội thiết thực để doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp cận công nghệ mới, thiết bị hiện đại, nguyên phụ liệu thân thiện môi trường. Đồng thời, kết nối đối tác, mở rộng thị trường, nâng dần tỷ lệ nội địa hóa và đáp ứng yêu cầu quy tắc xuất xứ ngày càng chặt chẽ từ các FTA thế hệ mới.

“Tôi tin rằng, với sự ủng hộ của các đơn vị liên quan, sự nỗ lực của ban tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp, Triển lãm HanoiTex & HanoiFabric 2025 sẽ tiếp tục khẳng định uy tín không chỉ tại Việt Nam mà còn trong khu vực, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế bền vững, bao trùm và công bằng, với tinh thần ‘5 cùng’: Cùng đi, cùng đến, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng”, ông Quách Quang Đông bày tỏ.

Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam phát biểu tại triển lãm.

Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, bối cảnh mới đang mở ra nhiều cơ hội cho ngành dệt may Việt Nam, đặc biệt trong chiến lược đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa khách hàng và sản phẩm, khi Việt Nam đã và đang hưởng lợi từ những FTA thế hệ mới đã có hiệu lực.

“Hội chợ lần này là cơ hội quan trọng để các nhà sản xuất thiết bị, công nghệ và nguyên phụ liệu xây dựng nền tảng kết nối với các doanh nghiệp sản xuất, các nhãn hàng, từ đó tạo ra những bước đột phá cho ngành dệt may Việt Nam trong tầm nhìn đến năm 2030”, ông Giang nhấn mạnh.

Tại lễ khai mạc, ông Cao Hữu Hiếu - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho rằng, Triển lãm HanoiTex & HanoiFabric tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng, giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, thiết bị, nguyên phụ liệu tiên tiến, cập nhật xu hướng phát triển của ngành dệt may thế giới; đồng thời tăng cường kết nối, hợp tác để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhiều giải pháp công nghệ được giới thiệu tại triển lãm.

Với sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức trong và ngoài nước, HanoiTex & HanoiFabric2025 được kỳ vọng sẽ không chỉ là một sự kiện xúc tiến thương mại đơn thuần, mà còn là “bàn đạp” để ngành dệt may Việt Nam củng cố nội lực, phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới.

Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may – thiết bị, nguyên phụ liệu & vải kéo dài đến ngày 18/12/2025.