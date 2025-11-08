Tổng công ty ACC và Công ty ADCC kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống, đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Ngày 7/11/2025, tại Hà Nội, Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC và Công ty TNHH MTV Thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì và kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Mai Đô, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty ACC cho biết, ngày 6/11/1990, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định thành lập Xí nghiệp khảo sát, thiết kế và xây dựng công trình hàng không, thuộc Quân chủng Không quân, đơn vị tiền thân của Tổng công ty ACC và Công ty ADCC hiện nay, với nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng, các hạng mục sân bay, phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng. Tổng công ty ACC hiện nay đang quản lý hơn 30 chủng loại xe - máy, thiết bị đặc chủng với gần 600 đầu xe - máy, thiết bị đồng bộ và 45 dây chuyền thi công, trong đó có nhiều trang thiết bị tiên tiến, hiện đại. Giai đoạn 2020 - 2025, Tổng công ty ACC đã bàn giao, đưa vào sử dụng hơn 700 hạng mục, công trình với giá trị hơn 20.000 tỷ đồng, trong đó có nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia, quốc phòng, được đánh giá cao về chất lượng, tiến độ, thẩm mỹ.

Đối với Công ty ADCC, những năm qua đã thực hiện tốt phương châm "Chất lượng, tiến độ, an toàn, hiệu quả", tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức quản lý, điều hành, ứng dụng khoa học, Công nghệ. Công ty đã thiết kế, tư vấn giám sát, quy hoạch các công trình quốc phòng, kinh tế trọng điểm trên toàn quốc, giữ vững thị trường nước ngoài và hợp tác với các nhà thầu quốc tế, trở thành doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á về thiết kế, tư vấn xây dựng công trình hàng không.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Huy Vịnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Tổng công ty ACC.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập, Tổng công ty ACC vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Công ty ADCC vinh dự được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cũng tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì đối với Đại tá Nguyễn Mai Đô, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty ACC; tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đối với Đại tá Nguyễn Đức Toàn, Tổng giám đốc Tổng công ty ACC; Thượng tá Nguyễn Huy Bình, Phó tổng giám đốc Tổng công ty ACC; Thượng tá Nguyễn Đình Chung, Giám đốc Công ty ADCC.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Công ty ADCC.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, không ngừng nỗ lực vươn lên của 2 đơn vị. Cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Tổng công ty ACC và Công ty ADCC là những đơn vị luôn đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn của đất nước, Quân đội, thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

Trong thời gian tới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu hai đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; nâng cao công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao; đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với đó cần bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả các công trình, sản phẩm.

