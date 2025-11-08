Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Kinh doanh

Tổng công ty ACC và Công ty ADCC kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống, đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

07:08 08/11/2025
Ngày 7/11/2025, tại Hà Nội, Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC và Công ty TNHH MTV Thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì và kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống.

anh-1-1762646599.jpgThượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Mai Đô, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty ACC cho biết, ngày 6/11/1990, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định thành lập Xí nghiệp khảo sát, thiết kế và xây dựng công trình hàng không, thuộc Quân chủng Không quân, đơn vị tiền thân của Tổng công ty ACC và Công ty ADCC hiện nay, với nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng, các hạng mục sân bay, phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng. Tổng công ty ACC hiện nay đang quản lý hơn 30 chủng loại xe - máy, thiết bị đặc chủng với gần 600 đầu xe - máy, thiết bị đồng bộ và 45 dây chuyền thi công, trong đó có nhiều trang thiết bị tiên tiến, hiện đại. Giai đoạn 2020 - 2025, Tổng công ty ACC đã bàn giao, đưa vào sử dụng hơn 700 hạng mục, công trình với giá trị hơn 20.000 tỷ đồng, trong đó có nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia, quốc phòng, được đánh giá cao về chất lượng, tiến độ, thẩm mỹ.

Đối với Công ty ADCC, những năm qua đã thực hiện tốt phương châm "Chất lượng, tiến độ, an toàn, hiệu quả", tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức quản lý, điều hành, ứng dụng khoa học, Công nghệ. Công ty đã thiết kế, tư vấn giám sát, quy hoạch các công trình quốc phòng, kinh tế trọng điểm trên toàn quốc, giữ vững thị trường nước ngoài và hợp tác với các nhà thầu quốc tế, trở thành doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á về thiết kế, tư vấn xây dựng công trình hàng không.

anh-2-1762646702.jpgThừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Huy Vịnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Tổng công ty ACC.

 

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập, Tổng công ty ACC vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Công ty ADCC vinh dự được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cũng tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì đối với Đại tá Nguyễn Mai Đô, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty ACC; tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đối với Đại tá Nguyễn Đức Toàn, Tổng giám đốc Tổng công ty ACC; Thượng tá Nguyễn Huy Bình, Phó tổng giám đốc Tổng công ty ACC; Thượng tá Nguyễn Đình Chung, Giám đốc Công ty ADCC.

anh-3-1762646758.jpgThừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Công ty ADCC.

 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, không ngừng nỗ lực vươn lên của 2 đơn vị. Cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Tổng công ty ACC và Công ty ADCC là những đơn vị luôn đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn của đất nước, Quân đội, thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

Trong thời gian tới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu hai đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; nâng cao công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao; đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với đó cần bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả các công trình, sản phẩm.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Tổng công ty ACC; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Công ty ADCC.

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Tổng công ty ACC Công ty ADCC 35 năm Ngày truyền thống
Cùng chủ đề
Giải mã sức mạnh của quai túi trong trải nghiệm thương hiệu hiện đại Kinh doanh
Giải mã sức mạnh của quai túi trong trải nghiệm thương hiệu hiện đại

Trong thế giới bao bì hiện đại, nơi mọi chi tiết đều được tính toán để nâng tầm hình ảnh...

Khi người Việt chọn túi vải bố thay cho túi nilon: Tín hiệu từ xu hướng sống xanh Kinh doanh
Khi người Việt chọn túi vải bố thay cho túi nilon: Tín hiệu từ xu hướng sống xanh

Nếu như trước đây, túi nilon là lựa chọn phổ biến trong mọi hoạt động bán hàng thì nay, “túi...

TỪ TỐI ƯU HÓA LỢI NHUẬN ĐẾN TỐI ƯU HÓA SỰ AN TOÀN: KHI NHÀ ĐẦU TƯ BUỘC PHẢI “CHUYỂN MÌNH” TRƯỚC MỘT THỊ TRƯỜNG MỚI Kinh doanh
TỪ TỐI ƯU HÓA LỢI NHUẬN ĐẾN TỐI ƯU HÓA SỰ AN TOÀN: KHI NHÀ ĐẦU TƯ BUỘC PHẢI “CHUYỂN MÌNH” TRƯỚC MỘT THỊ TRƯỜNG MỚI

Năm 2025 được xem là cột mốc chuyển hướng của thị trường bất động sản Việt Nam. Nếu giai đoạn...

Đồng Phục Phương Hoa – Công ty may đồng phục gần 15 năm kinh nghiệm tại Hà Nội Kinh doanh
Đồng Phục Phương Hoa – Công ty may đồng phục gần 15 năm kinh nghiệm tại Hà Nội

Đồng phục không chỉ là trang phục tập thể, mà còn là công cụ khẳng định thương hiệu và văn...

Tặng miễn phí phần mềm cho 2 triệu hộ kinh doanh hỗ trợ xóa bỏ thuế khoán Kinh doanh
Tặng miễn phí phần mềm cho 2 triệu hộ kinh doanh hỗ trợ xóa bỏ thuế khoán

Ngày 23/10, được sự ủng hộ của Cục Thuế và sự đồng hành của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và...

Điện Nước Tiến Thành – Đơn vị tiên phong trong sản xuất ống nhựa chất lượng cao Kinh doanh
Điện Nước Tiến Thành – Đơn vị tiên phong trong sản xuất ống nhựa chất lượng cao

Trong bối cảnh ngành vật liệu xây dựng không ngừng đổi mới, Điện Nước Tiến Thành nổi bật là doanh...

Mới cập nhật
Trường THCS Dịch Vọng nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Trường THCS Dịch Vọng nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Trường THCS Dịch Vọng (phường Cầu Giấy) đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vào sáng 8/11. Đây là sự kiện đặc biệt, mang lại niềm tự hào đối với các thế hệ thầy trò nhà trường.

5 giờ trước GIÁO DỤC

Công bố bộ vật phẩm Giải Marathon Quốc tế TP Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8

Công bố bộ vật phẩm Giải Marathon Quốc tế TP Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8

Giải chạy biểu trưng của TP Hồ Chí Minh - “Giải Marathon Quốc tế TP Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 8” - chính thức công bố bộ vật phẩm thi đấu (race kit) được thiết kế lấy cảm hứng từ tầm nhìn phát triển TP trở thành siêu đô thị quốc tế.

1 ngày trước THỂ THAO

Giúp công ty ký được hợp đồng 36 tỷ đồng nhưng thưởng Tết chỉ bằng một nửa đồng nghiệp: Đầu năm nhận tin nhắn của sếp, tôi ngỡ ngàng

Giúp công ty ký được hợp đồng 36 tỷ đồng nhưng thưởng Tết chỉ bằng một nửa đồng nghiệp: Đầu năm nhận tin nhắn của sếp, tôi ngỡ ngàng

Sự ghi nhận dù muộn màng của sếp cũng đã phần nào xoa dịu nỗi ấm ức của người đàn ông Trung Quốc.

1 ngày trước Khám phá

Siêu bão Phượng Hoàng có thể đạt mức 'cực đại' khi vào tới đất liền

Siêu bão Phượng Hoàng có thể đạt mức 'cực đại' khi vào tới đất liền

Siêu bão Phượng Hoàng đang tiến vào đất liền với cường độ dự báo cực đại.

1 ngày trước Đời sống

Mỹ Tâm đón tin vui lớn, khán giả đồng loạt vỡ òa

Mỹ Tâm đón tin vui lớn, khán giả đồng loạt vỡ òa

Thông báo từ phía Mỹ Tâm khiến người hâm mộ 'đứng ngồi không yên'.

1 ngày trước Âm nhạc

Thời tiết nguy hiểm trở lại, mưa to diện rộng từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

Thời tiết nguy hiểm trở lại, mưa to diện rộng từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

Mưa lớn đang bao phủ khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa vượt 120mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

1 ngày trước Đời sống

Ngân Collagen nộp đơn tố cáo TikToker 'nói xấu' công ty

Ngân Collagen nộp đơn tố cáo TikToker 'nói xấu' công ty

Sau hơn 3 tháng làm việc với cơ quan chức năng, Ngân Collagen cho biết công ty của mình đã "được minh oan".

1 ngày trước Đời sống

Tết này đi đâu? Traveloka gợi ý loạt điểm đến ‘hot’ nhất dịp đầu năm 2026

Tết này đi đâu? Traveloka gợi ý loạt điểm đến ‘hot’ nhất dịp đầu năm 2026

Khi những ngày cuối năm đang đến gần, không khí lễ hội, ánh đèn rực rỡ và kế hoạch du xuân đang len lỏi khắp phố phường. Đây là thời điểm lý tưởng để tạm gác lại nhịp sống bận rộn, dành thời gian bên gia đình, bạn bè và lên kế hoạch cho những chuyến đi ngắn ngày – vừa nghỉ ngơi, vừa đón năm mới thật ý nghĩa. Hãy cùng chúng tôi khám phá những địa điểm hot hit được yêu thích nhất trên Traveloka. 

1 ngày trước Cẩm nang du lịch

Cảnh thay đồ ở photobooth bị đưa lên web đen: Lỗ hổng bảo mật đáng sợ

Cảnh thay đồ ở photobooth bị đưa lên web đen: Lỗ hổng bảo mật đáng sợ

Ở nhiều nước, thị trường chụp ảnh photobooth phát triển đầy tiềm năng, nhưng cũng đối mặt rủi ro an toàn khi liên tiếp xảy ra các vụ quay lén, trộm cắp và rò rỉ hình ảnh.

2 ngày trước GEN Z

Cảnh hoang tàn ngay sau khi bão số 13 Kalmaegi quét qua Gia Lai

Cảnh hoang tàn ngay sau khi bão số 13 Kalmaegi quét qua Gia Lai

Tối 6/11, bão số 13 Kalmaegi đổ bộ vào tỉnh Gia Lai với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12, giật cấp 15, gây thiệt hại tài sản và để lại khung cảnh tan hoang.

2 ngày trước Đời sống