Ngân Collagen nộp đơn tố cáo TikToker 'nói xấu' công ty

16:38 07/11/2025
Sau hơn 3 tháng làm việc với cơ quan chức năng, Ngân Collagen cho biết công ty của mình đã "được minh oan".

Ngân Collagen thường khoe cuộc sống thành đạt, giàu có. Ảnh: Trần Thị Bích Ngân/Facebook.

Ngày 6/11, trên mạng xã hội, Ngân Collagen (tên thật Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995) đăng tải thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen (trụ sở tại đường số 2, khu tái định cư Cảng Phú Định, TP.HCM). Nội dung đơn tố cáo ông Dương Ngọc Hiệp đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội TikTok nhằm hạ thấp uy tín, vu khống chất lượng sản phẩm của Công ty N-Collagen.

Qua xác minh, giải quyết đơn, Công an phường Xuân Trường - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) xác định nội dung tố cáo ông Dương Ngọc Hiệp có hành vi đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín Công ty là đúng.

Ở thời điểm ra thông báo là ngày 31/10/2025, Công an phường cho biết đang xem xét xử lý ông Dương Ngọc Hiệp theo quy định của Pháp luật. Khi Tri Thức - Znews liên hệ để xác minh, đại diện Công an phường Xuân Trường - Đà Lạt cho biết chưa thể cung cấp thông tin chi tiết.

Trên trang cá nhân, Ngân Collagen viết: "Kết quả kiểm tra khẳng định: tất cả sản phẩm của N-Collagen đều có đầy đủ giấy tờ pháp lý, nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định chất lượng và an toàn theo quy định. Trước hành vi bôi nhọ, xúc phạm danh dự doanh nghiệp, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính cá nhân tên Hiệp 7,5 triệu đồng về hành vi vu khống chất lượng sản phẩm".

Cũng trong tối 6/11, Ngân Collagen đăng tải hình ảnh chụp cùng cha mẹ trước căn biệt thự 500 tỷ đồng trên kênh TikTok cá nhân hơn 625.000 người theo dõi.

Dưới phần bình luận, khi được đặt câu hỏi mức phạt 7,5 triệu đồng cho người bị tố cáo, nữ TikToker cho biết: "Vì bên chị không yêu cầu bồi thường nên mức phạt chỉ dừng ở hành chính. Nếu cá nhân đó vẫn tiếp tục bôi nhọ, bên chị sẽ kiện lần hai và yêu cầu bồi thường thiệt hại".

Trước đó, ông Dương Ngọc Hiệp từng đăng tải nhiều video và hình ảnh chỉ trích Ngân Collagen, cho rằng những gì cô chia sẻ là "phóng đại" và "không đúng sự thật". Trong một buổi phát trực tiếp, ông còn mang các sản phẩm của công ty N-Collagen đi "xác minh" nhưng không có bên thứ ba độc lập nào chứng thực kết quả.

Hiện tài khoản TikTok của ông Hiệp, với hơn 42.000 lượt theo dõi, đang nhận được nhiều bình luận xoay quanh vụ việc.

Ngày 5/11, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đang phối hợp kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo các sản phẩm thực phẩm, trong đó có một số sản phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo.

Sở khuyến cáo: "Trong thời gian chờ kết quả kiểm tra, người tiêu dùng nên không mua, không sử dụng các sản phẩm được quảng cáo bởi Ngân Collagen, gồm N-Collagen Chanh Plus, N-Collagen Đông trùng hạ thảo tổ yến Plus+ và kẹo táo thải mỡ bụng".

Hiện trên trang cá nhân, Ngân Collagen vẫn thường xuyên đăng tải các nội dung quảng bá sản phẩm do công ty kinh doanh. Trong đó, sản phẩm N Collagen Đông trùng hạ thảo được cô tích cực giới thiệu trở lại từ đầu tháng 10, cho biết đã mở bán sau 6 tháng tạm ngừng vì "cháy hàng".

