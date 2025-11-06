Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau bão Kalmaegi

17:01 06/11/2025
Sau khi bão Kalmaegi càn quét, Tổng thống Philippines Marcos Jr. ban bố tình trạng thảm họa quốc gia để đẩy nhanh cứu trợ và ngăn đầu cơ lương thực khi hàng trăm nghìn người mất nhà cửa.

Cảnh ngổn ngang sau bão Kalmaegi tại tỉnh Cebu, (Philippines) ngày 5/11. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã ký tuyên bố “tình trạng thảm họa quốc gia” trong cuộc họp với các quan chức ứng phó thiên tai hôm 6/11, nhằm thúc đẩy việc giải ngân quỹ cứu trợ khẩn cấp, đồng thời ngăn chặn tình trạng đầu cơ tích trữ và tăng giá lương thực.

Cơn bão Kalmaegi đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng tại Philippines và khiến ít nhất 140 người thiệt mạng, trong khi 127 người vẫn đang mất tích, trở thành thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất tại quốc gia này trong năm nay.

Phần lớn nạn nhân tử vong do bị nước lũ cuốn trôi trong những trận lũ quét bất ngờ. Trong đó tỉnh Cebu là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Sau khi đổ bộ và hoành hành tại Philippines, cơn bão nhiệt đới đã di chuyển ra Biển Đông vào sáng ngày 5/11.

Theo Cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines, gần 2 triệu người dân đã bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi, hơn 560.000 người phải rời bỏ nhà cửa, trong đó khoảng 450.000 người được sơ tán đến các trung tâm lánh nạn khẩn cấp.

Đường phố ngập, nhà cửa tan hoang sau bão Kalmaegi ở Philippines Video từ drone ghi lại cảnh đường phố ngập sâu và nhà cửa chìm sau bão Kalmaegi ở Visayas, Philippines. Số người chết đã lên tới 46, bao gồm 6 thành viên tổ lái trực thăng quân sự gặp nạn.

Khi các tỉnh miền Trung vẫn đang oằn mình khắc phục hậu quả của Kalmaegi, giới chức cảnh báo một cơn áp thấp nhiệt đới khác đang di chuyển từ Thái Bình Dương và có thể mạnh lên thành siêu bão, đổ bộ vào miền Bắc Philippines vào đầu tuần tới.

Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 6 binh sĩ không quân thiệt mạng sau khi trực thăng rơi tại tỉnh Agusan del Sur, miền Nam Philippines, hôm 4/11. Chiếc trực thăng đang trên đường mang hàng cứu trợ tới các địa phương bị bão tàn phá. Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được công bố.

Tại tỉnh Cebu, bão Kalmaegi gây ra lũ quét dữ dội, khiến sông và nhiều kênh rạch dâng cao. Nước lũ nhấn chìm hàng loạt khu dân cư, buộc người dân phải leo lên mái nhà cầu cứu khi mực nước dâng nhanh, theo chính quyền địa phương.

Cơ quan phòng vệ dân sự cho biết, ít nhất 71 người đã tử vong tại Cebu, phần lớn do đuối nước, 65 người mất tích và 69 người khác bị thương. Ngoài ra, 62 người khác được báo cáo mất tích tại tỉnh Negros Occidental, giáp ranh Cebu.

“Chúng tôi đã chuẩn bị hết sức có thể, nhưng không thể lường trước được những trận lũ quét dữ dội đến vậy”, Thống đốc Cebu, bà Pamela Baricuatro, nói qua điện thoại.

Bà cho biết tình hình có thể nghiêm trọng hơn do hoạt động khai thác đá kéo dài nhiều năm khiến lòng sông bị bồi lấp, cùng với hệ thống kiểm soát lũ kém chất lượng tại địa phương.

Một vụ bê bối tham nhũng liên quan đến các dự án kiểm soát lũ giả mạo hoặc kém chất lượng đang làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và biểu tình trên khắp Philippines trong thời gian gần đây.

Thảm họa lần này càng khiến Cebu thêm kiệt quệ khi nơi đây vẫn chưa hồi phục sau trận động đất mạnh 6,9 độ Richter hôm 30/9 khiến ít nhất 79 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất nhà cửa.

Trong thời điểm bão đổ bộ, toàn bộ phà và tàu cá bị cấm ra khơi do sóng to gió lớn, khiến hơn 3.500 hành khách và tài xế xe tải bị mắc kẹt tại gần 100 cảng biển, theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines. Ít nhất 186 chuyến bay nội địa cũng bị hủy.

Mỗi năm, Philippines hứng chịu trung bình 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Cùng với hoạt động địa chấn thường xuyên và hơn chục núi lửa đang hoạt động, quốc gia Đông Nam Á này được xem là một trong những nơi dễ chịu thiên tai nhất thế giới.

Người dân Philippines kêu cứu trên mái nhà giữa lũ dữ khi bão Kalmaegi đổ bộ Cơn bão Kalmaegi càn quét miền Trung Philippines, gây ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều khu dân cư chìm sâu trong nước, người dân leo lên mái nhà kêu cứu giữa dòng lũ cuồn cuộn.
