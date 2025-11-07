Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Siêu bão Phượng Hoàng có thể đạt mức 'cực đại' khi vào tới đất liền

16:43 07/11/2025
Siêu bão Phượng Hoàng đang tiến vào đất liền với cường độ dự báo cực đại.

Cơ quan Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) vừa đưa ra cảnh báo về diễn biến phức tạp của bão Fung-wong (Phượng Hoàng), cho biết cơn bão này có khả năng mạnh lên thành siêu bão từ tối 8/11 đến sáng 9/11 và đạt cường độ cực đại khi tiến vào đất liền Philippines vào ngày 10/11.

Siêu bão Phượng Hoàng có thể đạt mức 'cực đại' khi vào tới đất liền Ảnh 1

Theo dữ liệu cập nhật sáng 7/11, lúc 2 giờ, bão Fung-wong đã tăng cấp và trở thành bão mạnh khi vẫn còn ngoài khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR). Đến 4 giờ sáng, tâm bão nằm cách đảo Mindanao khoảng 1.500 km về phía đông bắc, di chuyển hướng tây bắc với vận tốc 10 km/giờ. Tốc độ gió duy trì tối đa ghi nhận được là 95 km/giờ, có lúc giật lên tới 115 km/giờ.

Các chuyên gia của PAGASA nhận định bão đang tăng cường rất nhanh và nhiều khả năng sẽ đạt cấp siêu bão vào tối 8/11 hoặc rạng sáng 9/11. Dù vẫn còn một số yếu tố chưa chắc chắn, nhưng dự báo cho thấy khả năng Fung-wong đổ bộ vào khu vực phía bắc hoặc trung Luzon vào ngày 10/11 đang ngày càng rõ ràng. Tại thời điểm đó, bão được cho là sẽ đạt sức gió cực đại hoặc gần đạt đỉnh.

Theo tiêu chuẩn của Philippines, siêu bão là xoáy thuận nhiệt đới có tốc độ gió vượt 185 km/giờ (tương đương 100 hải lý/giờ). Nếu dự báo trở thành hiện thực, Phượng Hoàng sẽ là một trong những cơn bão mạnh nhất trong năm 2025, đe dọa nghiêm trọng đến khu vực miền bắc và trung nước này.
Siêu bão Phượng Hoàng có thể đạt mức 'cực đại' khi vào tới đất liền Ảnh 2

Sáng 7/11, PAGASA đã ban hành cảnh báo mưa lớn tại nhiều khu vực thuộc Luzon và Đông Visayas, đồng thời cho biết cảnh báo triều cường có thể được đưa ra sớm nhất vào ngày 8/11. Các khu vực ven biển phía đông Luzon được khuyến cáo chuẩn bị ứng phó với nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất có thể xảy ra từ ngày 9/11.

Cơ quan khí tượng nhấn mạnh, vào ngày 10 và 11/11, khoảng thời gian bão được dự đoán đổ bộ và di chuyển qua lãnh thổ nhiều vùng thuộc Bắc Luzon và Trung Luzon có thể phải đối mặt với “tình trạng bão nguy hiểm đến tính mạng”, kèm theo gió mạnh, mưa xối xả và ngập lụt diện rộng.

Khi tiến vào khu vực trách nhiệm của Philippines, Fung-wong sẽ được đổi tên địa phương là “Uwan”. Đây sẽ là cơn bão nhiệt đới thứ 21 trong năm 2025 và là cơn bão thứ hai xuất hiện trong tháng 11. PAGASA cho biết, bão Uwan có thể đi vào lãnh thổ chỉ hai ngày sau khi cơn bão Tino (tên quốc tế Kalmaegi), cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất tại Philippines trong năm nay vừa rời khỏi khu vực.

Siêu bão Phượng Hoàng có thể đạt mức 'cực đại' khi vào tới đất liền Ảnh 3

Nguồn: Rappler

