Sốc trước lượng khán giả tham gia 2 đêm concert của G-Dragon tại Hà Nội, vượt luôn cả BLACKPINK!

Tối 9/11, G-Dragon chính thức khép lại 2 đêm concert thuộc "G-DRAGON 2025 World Tour [Übermensch] in Hanoi". Chặng Việt Nam cũng đánh dấu điểm dừng chân quốc tế cuối cùng của chuyến lưu diễn, trước khi nam nghệ sĩ trở về Hàn Quốc chuẩn bị cho show encore, hoàn thành hành trình 8 tháng lưu diễn xuyên Á và châu Âu. Vì vậy, 2 đêm diễn vừa qua không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt với người hâm mộ Việt mà còn với chính G-Dragon và ekip thực hiện tour.
Trang Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới đây đã đăng tải loạt ảnh biểu diễn của G-Dragon tại Hà Nội, đồng thời xác nhận: "GẦN 100.000 KHÁN GIẢ BÙNG NỔ CÙNG G-DRAGON TRONG 2 ĐÊM DIỄN WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI".
Từ thành công kỷ lục này, thị trường tổ chức sự kiện tại Việt Nam có thể kỳ vọng nhiều cơ hội mới. Sự kiện quy mô lớn như concert G-DRAGON cho thấy khán giả Việt Nam có nhu cầu rất cao đối với các nghệ sĩ quốc tế, mở ra cơ hội cho các đơn vị tổ chức nâng tần suất và quy mô concert quốc tế. Đồng thời, việc quản lý gần 100.000 khán giả đòi hỏi Công nghệ sân khấu hiện đại, âm thanh - ánh sáng chuẩn quốc tế, cũng như quản lý an ninh và logistics chuyên nghiệp, thúc đẩy sự chuyên nghiệp hóa ngành tổ chức sự kiện trong nước.
Với cộng đồng fan đông đảo, cơ sở hạ tầng sự kiện ngày càng chuyên nghiệp và tiềm năng kinh tế hấp dẫn, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm đến thường xuyên của các ngôi sao quốc tế trong tương lai, không chỉ Kpop mà còn các dòng nhạc pop, R&B, EDM hay rock. Đây là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ âm nhạc quốc tế, đồng thời mang đến những trải nghiệm giải trí chất lượng cao cho khán giả.