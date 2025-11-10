Sốc trước lượng khán giả tham gia 2 đêm concert của G-Dragon tại Hà Nội, vượt luôn cả BLACKPINK!

Thành công của concert G-Dragon mở ra tương lai mới cho ngành tổ chức sự kiện tại Việt Nam.

Tối 9/11, G-Dragon chính thức khép lại 2 đêm concert thuộc "G-DRAGON 2025 World Tour [Übermensch] in Hanoi". Chặng Việt Nam cũng đánh dấu điểm dừng chân quốc tế cuối cùng của chuyến lưu diễn, trước khi nam nghệ sĩ trở về Hàn Quốc chuẩn bị cho show encore, hoàn thành hành trình 8 tháng lưu diễn xuyên Á và châu Âu. Vì vậy, 2 đêm diễn vừa qua không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt với người hâm mộ Việt mà còn với chính G-Dragon và ekip thực hiện tour.

Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trang Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới đây đã đăng tải loạt ảnh biểu diễn của G-Dragon tại Hà Nội, đồng thời xác nhận: "GẦN 100.000 KHÁN GIẢ BÙNG NỔ CÙNG G-DRAGON TRONG 2 ĐÊM DIỄN WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI".

Con số gần 100.000 người theo dõi cả 2 đêm diễn thực sự là một cột mốc đáng nhớ với thị trường concert Việt Nam. Trước G-Dragon, BLACKPINK từng là nhóm nhạc Kpop dẫn đầu tại Việt Nam với 2 đêm concert tại sân vận động Mỹ Đình, thu hút hơn 60.000 khán giả (theo thống kê của Touring Data). Vượt qua kỷ lục này, "ông hoàng Kpop" một lần nữa khẳng định sức ảnh hưởng và tầm phủ sóng vượt thời gian, sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Từ thành công kỷ lục này, thị trường tổ chức sự kiện tại Việt Nam có thể kỳ vọng nhiều cơ hội mới. Sự kiện quy mô lớn như concert G-DRAGON cho thấy khán giả Việt Nam có nhu cầu rất cao đối với các nghệ sĩ quốc tế, mở ra cơ hội cho các đơn vị tổ chức nâng tần suất và quy mô concert quốc tế. Đồng thời, việc quản lý gần 100.000 khán giả đòi hỏi Công nghệ sân khấu hiện đại, âm thanh - ánh sáng chuẩn quốc tế, cũng như quản lý an ninh và logistics chuyên nghiệp, thúc đẩy sự chuyên nghiệp hóa ngành tổ chức sự kiện trong nước.

Không chỉ vậy, các concert lớn còn tác động tích cực tới kinh tế địa phương, từ du lịch, khách sạn, ẩm thực đến mua sắm, tạo ra hệ sinh thái Giải trí - kinh tế đầy tiềm năng. Thành công của G-Dragon và BLACKPINK cũng mở ra cơ hội cho sự đa dạng hóa sản phẩm âm nhạc, khuyến khích cả nghệ sĩ trong nước và quốc tế sáng tạo nhiều hình thức biểu diễn hấp dẫn, đáp ứng kỳ vọng của khán giả trẻ.

Với cộng đồng fan đông đảo, cơ sở hạ tầng sự kiện ngày càng chuyên nghiệp và tiềm năng kinh tế hấp dẫn, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm đến thường xuyên của các ngôi sao quốc tế trong tương lai, không chỉ Kpop mà còn các dòng nhạc pop, R&B, EDM hay rock. Đây là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ âm nhạc quốc tế, đồng thời mang đến những trải nghiệm giải trí chất lượng cao cho khán giả.

Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch