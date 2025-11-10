Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Âm nhạc

Sốc trước lượng khán giả tham gia 2 đêm concert của G-Dragon tại Hà Nội, vượt luôn cả BLACKPINK!

18:53 10/11/2025
Thành công của concert G-Dragon mở ra tương lai mới cho ngành tổ chức sự kiện tại Việt Nam.

Tối 9/11, G-Dragon chính thức khép lại 2 đêm concert thuộc "G-DRAGON 2025 World Tour [Übermensch] in Hanoi". Chặng Việt Nam cũng đánh dấu điểm dừng chân quốc tế cuối cùng của chuyến lưu diễn, trước khi nam nghệ sĩ trở về Hàn Quốc chuẩn bị cho show encore, hoàn thành hành trình 8 tháng lưu diễn xuyên Á và châu Âu. Vì vậy, 2 đêm diễn vừa qua không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt với người hâm mộ Việt mà còn với chính G-Dragon và ekip thực hiện tour.

Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trang Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thaoDu lịch mới đây đã đăng tải loạt ảnh biểu diễn của G-Dragon tại Hà Nội, đồng thời xác nhận: "GẦN 100.000 KHÁN GIẢ BÙNG NỔ CÙNG G-DRAGON TRONG 2 ĐÊM DIỄN WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI".

Con số gần 100.000 người theo dõi cả 2 đêm diễn thực sự là một cột mốc đáng nhớ với thị trường concert Việt Nam. Trước G-Dragon, BLACKPINK từng là nhóm nhạc Kpop dẫn đầu tại Việt Nam với 2 đêm concert tại sân vận động Mỹ Đình, thu hút hơn 60.000 khán giả (theo thống kê của Touring Data). Vượt qua kỷ lục này, "ông hoàng Kpop" một lần nữa khẳng định sức ảnh hưởng và tầm phủ sóng vượt thời gian, sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật.
Sốc trước lượng khán giả tham gia 2 đêm concert của G-Dragon tại Hà Nội, vượt luôn cả BLACKPINK! Ảnh 2

Từ thành công kỷ lục này, thị trường tổ chức sự kiện tại Việt Nam có thể kỳ vọng nhiều cơ hội mới. Sự kiện quy mô lớn như concert G-DRAGON cho thấy khán giả Việt Nam có nhu cầu rất cao đối với các nghệ sĩ quốc tế, mở ra cơ hội cho các đơn vị tổ chức nâng tần suất và quy mô concert quốc tế. Đồng thời, việc quản lý gần 100.000 khán giả đòi hỏi Công nghệ sân khấu hiện đại, âm thanh - ánh sáng chuẩn quốc tế, cũng như quản lý an ninh và logistics chuyên nghiệp, thúc đẩy sự chuyên nghiệp hóa ngành tổ chức sự kiện trong nước.

Không chỉ vậy, các concert lớn còn tác động tích cực tới kinh tế địa phương, từ du lịch, khách sạn, ẩm thực đến mua sắm, tạo ra hệ sinh thái Giải trí - kinh tế đầy tiềm năng. Thành công của G-Dragon và BLACKPINK cũng mở ra cơ hội cho sự đa dạng hóa sản phẩm âm nhạc, khuyến khích cả nghệ sĩ trong nước và quốc tế sáng tạo nhiều hình thức biểu diễn hấp dẫn, đáp ứng kỳ vọng của khán giả trẻ.
Sốc trước lượng khán giả tham gia 2 đêm concert của G-Dragon tại Hà Nội, vượt luôn cả BLACKPINK! Ảnh 3

Với cộng đồng fan đông đảo, cơ sở hạ tầng sự kiện ngày càng chuyên nghiệp và tiềm năng kinh tế hấp dẫn, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm đến thường xuyên của các ngôi sao quốc tế trong tương lai, không chỉ Kpop mà còn các dòng nhạc pop, R&B, EDM hay rock. Đây là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ âm nhạc quốc tế, đồng thời mang đến những trải nghiệm giải trí chất lượng cao cho khán giả.

Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/am-nhac/soc-truoc-luong-khan-gia-tham-gia-2-dem-concert-cua-g-dragon-202511101637071622.html
Cùng chủ đề
Nữ ca sĩ 2k2 gây 'sốt' với ảnh mặc nội y phô trọn thân hình nóng bỏng Âm nhạc
Nữ ca sĩ 2k2 gây 'sốt' với ảnh mặc nội y phô trọn thân hình nóng bỏng

Nữ ca sĩ này trước đó từng gây xôn xao với phong cách thời trang hở bạo.

Taylor Swift không mời Selena Gomez làm phù dâu trong đám cưới? Âm nhạc
Taylor Swift không mời Selena Gomez làm phù dâu trong đám cưới?

Thông tin khiến người hâm mộ Taylor Swift vô cùng bất ngờ.

Lý do thật sự khiến Chu Hiếu Thiên bị loại khỏi dự án tái hợp của F4? Âm nhạc
Lý do thật sự khiến Chu Hiếu Thiên bị loại khỏi dự án tái hợp của F4?

F4 được cho là sẽ trở lại với các dự án âm nhạc mới mà không có sự xuất hiện...

Mỹ Tâm đón tin vui lớn, khán giả đồng loạt vỡ òa Âm nhạc
Mỹ Tâm đón tin vui lớn, khán giả đồng loạt vỡ òa

Thông báo từ phía Mỹ Tâm khiến người hâm mộ 'đứng ngồi không yên'.

Quyết định của Hiền Thục đã thay đổi cuộc đời Phương Mỹ Chi Âm nhạc
Quyết định của Hiền Thục đã thay đổi cuộc đời Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi là một trong những ca sĩ trẻ thành công nhất ở hiện tại.

Từ NewJeans đến EXO-CBX: Quyền lực hợp đồng và cuộc chiến không hồi kết trong Kpop Âm nhạc
Từ NewJeans đến EXO-CBX: Quyền lực hợp đồng và cuộc chiến không hồi kết trong Kpop

Từ những vụ kiện như của EXO-CBX và NewJeans, có thể thấy quyền lực trong Kpop đang dần tái cân...

Mới cập nhật
Thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2026 có thể diễn ra muộn hơn, vì sao?

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2026 có thể diễn ra muộn hơn, vì sao?

Hà Nội dự kiến điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi vào lớp 10 từ đầu tháng sang cuối tháng 6, nhằm phù hợp kế hoạch năm học và giúp học sinh có thêm thời gian ôn tập.

6 giờ trước Học đường

Nữ ca sĩ AI ký hợp đồng hơn 70 tỷ đồng, chính thức ra mắt showbiz

Nữ ca sĩ AI ký hợp đồng hơn 70 tỷ đồng, chính thức ra mắt showbiz

Nữ ca sĩ AI khiến dư luận xôn xao khi chính thức xuất hiện trong làng giải trí.

6 giờ trước Học viện AI

Ai không nên ăn mướp đắng?

Ai không nên ăn mướp đắng?

Mướp đắng là thực phẩm tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng ăn được, vậy ai không nên ăn mướp đắng?

6 giờ trước Sống khỏe

Thư chia tay đầy xúc động của Warren Buffett: Biết ơn vì quá may mắn

Thư chia tay đầy xúc động của Warren Buffett: Biết ơn vì quá may mắn

Tỷ phú huyền thoại Warren Buffett, 95 tuổi, vừa công bố thư chia tay với vai trò CEO của Berkshire Hathaway – khép lại một giai đoạn kéo dài hơn sáu thập kỷ.

6 giờ trước Đời sống

Chủ tịch Hội đồng trường 'thân mật' với nhiều phụ nữ bị buộc thôi việc

Chủ tịch Hội đồng trường 'thân mật' với nhiều phụ nữ bị buộc thôi việc

Người đàn ông xuất hiện trong video được xác định là Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành, Ninh Bình đã bị buộc thôi việc.

6 giờ trước Pháp luật

Bất ngờ con thông minh vượt trội nhờ cha mẹ áp dụng 7 thói quen mỗi ngày

Bất ngờ con thông minh vượt trội nhờ cha mẹ áp dụng 7 thói quen mỗi ngày

Trí thông minh của trẻ là sự kết hợp giữa di truyền, môi trường nuôi dưỡng, dinh dưỡng và trải nghiệm. Áp dụng 7 thói quen dưới đây để giúp não bộ của bé phát triển tốt hơn.

6 giờ trước Khám phá

Thuốc ung thư “đình đám” của Nga chính thức được cấp phép tại Việt Nam: Thêm hi vọng mới cho bệnh nhân

Thuốc ung thư “đình đám” của Nga chính thức được cấp phép tại Việt Nam: Thêm hi vọng mới cho bệnh nhân

Bộ Y tế vừa chính thức cấp phép lưu hành tại Việt Nam thuốc điều trị ung thư Pembroria – sản phẩm do Nga sản xuất, mở ra thêm lựa chọn điều trị cho người bệnh ung thư trong nước.

6 giờ trước Tư vấn sức khỏe

Nữ ca sĩ 2k2 gây 'sốt' với ảnh mặc nội y phô trọn thân hình nóng bỏng

Nữ ca sĩ 2k2 gây 'sốt' với ảnh mặc nội y phô trọn thân hình nóng bỏng

Nữ ca sĩ này trước đó từng gây xôn xao với phong cách thời trang hở bạo.

6 giờ trước Âm nhạc

Ngô Thanh Vân kiệt sức, tưởng sụp đổ sau 3 tháng sinh con: 'Ba vẫn ở đó, ôm lấy mẹ'

Ngô Thanh Vân kiệt sức, tưởng sụp đổ sau 3 tháng sinh con: 'Ba vẫn ở đó, ôm lấy mẹ'

Chia sẻ của Ngô Thanh Vân sau 3 tháng sinh con đầu lòng đang nhận được sự quan tâm của nhiều người.

7 giờ trước Hậu trường

Taylor Swift không mời Selena Gomez làm phù dâu trong đám cưới?

Taylor Swift không mời Selena Gomez làm phù dâu trong đám cưới?

Thông tin khiến người hâm mộ Taylor Swift vô cùng bất ngờ.

7 giờ trước Âm nhạc