Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Mỹ Tâm đón tin vui lớn, khán giả đồng loạt vỡ òa

16:42 07/11/2025
Thông báo từ phía Mỹ Tâm khiến người hâm mộ 'đứng ngồi không yên'.

Mới đây, ca sĩ Mỹ Tâm trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh trong danh sách "Gương mặt kiến tạo ảnh hưởng toàn cầu" (Tatler Most Influential 2025), tôn vinh những cá nhân có sức ảnh hưởng vượt khỏi phạm vi quốc gia.

Ảnh: MT Entertainment. 

Tatler Most Influential nhằm tôn vinh các nhà lãnh đạo, nhà sáng tạo và tầm nhìn tiên phong - những người không chỉ truyền cảm hứng bằng lời nói, mà còn hành động cụ thể để định hình ngành công nghiệp, làm giàu đời sống văn hóa và nâng tầm cộng đồng tại quốc gia của họ và trên toàn thế giới.

Từng được biết đến với tên gọi Asia’s Most Influential, năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi Tatler mở rộng phạm vi vinh danh ra toàn cầu. Sự thay đổi này phản ánh cách nhìn mới của Tatler về tác động toàn cầu của các nhân vật tiên phong, những người tạo nên ảnh hưởng vượt qua ranh giới địa lý và văn hóa.

 
Mỹ Tâm đón tin vui lớn, khán giả đồng loạt vỡ òa Ảnh 2

Việc Mỹ Tâm được gọi tên trong danh sách danh giá này không chỉ là niềm tự hào cho cá nhân cô, mà còn khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của "Họa mi tóc nâu" không chỉ trong âm nhạc mà còn qua những hoạt động thiện nguyện, xã hội và Giáo dục cộng đồng mà cô bền bỉ theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Đặt trong bối cảnh sự nghiệp của Mỹ Tâm, danh hiệu này mang ý nghĩa đặc biệt. Ở tuổi 44, cô đã là một biểu tượng hiếm hoi của âm nhạc Việt, giữ được vị thế vững chắc sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Từ những bản hit như Ước gì, Họa mi tóc nâu, Nếu anh đi cho đến các live concert được tổ chức công phu, Mỹ Tâm luôn là cái tên gắn liền với chất lượng, đam mê và sự chỉn chu trong từng sản phẩm.

 
Mỹ Tâm đón tin vui lớn, khán giả đồng loạt vỡ òa Ảnh 3

Tuy nhiên, điều giúp Mỹ Tâm trở nên khác biệt không chỉ nằm ở âm nhạc, mà còn ở nhân cách và giá trị sống mà cô lan tỏa. Trong suốt nhiều năm, nữ ca sĩ kiên định theo đuổi hình ảnh sạch, nói không với chiêu trò và scandal, tập trung vào cống hiến nghệ thuật và các hoạt động thiện nguyện từ quỹ học bổng cho học sinh nghèo đến các chiến dịch hỗ trợ cộng đồng. 

Giữa thời đại mà danh tiếng có thể đến từ mạng xã hội nhiều hơn là từ giá trị thực, việc Mỹ Tâm vẫn được quốc tế công nhận là "gương mặt kiến tạo ảnh hưởng toàn cầu" cho thấy sức mạnh của giá trị bền vững và tác động tích cực thật sự. Đó là thành quả của quá trình dài xây dựng hình ảnh bằng uy tín, đạo đức nghề nghiệp và tình yêu dành cho khán giả.

Mỹ Tâm đón tin vui lớn, khán giả đồng loạt vỡ òa Ảnh 4

Song song với vinh dự quốc tế, Mỹ Tâm đang chuẩn bị cho live concert SEE THE LIGHT, dự kiến diễn ra ngày 13/12/2025 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, với quy mô lên đến 40.000 khán giả. Đêm nhạc được kỳ vọng không chỉ là một sự kiện hoành tráng, mà còn là cột mốc mới trong hành trình khẳng định vị thế của một nghệ sĩ Việt Nam mang tầm ảnh hưởng khu vực và toàn cầu.

Với Tatler Most Influential 2025, Mỹ Tâm không chỉ được tôn vinh như một ngôi sao âm nhạc, mà còn như một biểu tượng văn hóa - người truyền cảm hứng sống tích cực, nhân ái và bền bỉ theo đuổi giá trị chân thiện mỹ.

Mỹ Tâm đón tin vui lớn, khán giả đồng loạt vỡ òa Ảnh 5
