Cảnh thay đồ ở photobooth bị đưa lên web đen: Lỗ hổng bảo mật đáng sợ

09:17 07/11/2025
Ở nhiều nước, thị trường chụp ảnh photobooth phát triển đầy tiềm năng, nhưng cũng đối mặt rủi ro an toàn khi liên tiếp xảy ra các vụ quay lén, trộm cắp và rò rỉ hình ảnh.

Ngày 23/9, Mai Linh (nhân vật yêu cầu đổi tên để bảo vệ sự riêng tư) cùng 3 người bạn đến tiệm photobooth P. để chụp hình. Buổi chụp diễn ra bình thường, nhưng đến 24/10, cô phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh thay đồ tại booth bị lan truyền trên trang web người lớn. Ngay sau đó, ông N.D.T. - cha của Mai Linh - đã trình báo công an phường Bạch Mai (Hà Nội) và làm việc với tiệm photobooth P.

Vụ việc đang khiến dư luận phẫn nộ và lo ngại về những lỗ hổng bảo mật trong mô hình photobooth - buồng chụp ảnh tự động vốn được xem là "góc vui chơi vô hại".

Sự cố này cũng đặt ra câu hỏi: Ở các quốc gia khác, nơi photobooth đã trở thành biểu tượng văn hóa thị giác, mô hình này được quản lý ra sao? Và liệu đã từng xảy ra những vụ việc tương tự?

Thị trường photobooth tiềm năng

Photobooth bắt nguồn từ Nhật Bản với tên gọi Purikura, viết tắt của "Print Club". Đây là những buồng chụp nhỏ cho phép người dùng tự chọn phông nền, hiệu ứng và in ảnh ngay tại chỗ.

Theo The Japan Times, thời kỳ hoàng kim của Purikura ghi nhận hơn 30.000 máy hoạt động trên khắp nước Nhật, chủ yếu trong các trung tâm trò chơi điện tử ở Tokyo và Osaka. Dù ngày nay giảm mạnh còn khoảng vài nghìn máy, Purikura vẫn là "nét hoài niệm thanh xuân" của giới trẻ Nhật, được các hãng lớn như Sega và Gigo duy trì tại các khu Shibuya, Akihabara.

Tại Hàn Quốc, phong trào "four-cut photo" (tạm dịch: Bốn khung ảnh dọc) bùng nổ mạnh sau đại dịch Covid-19. Theo tờ Korea JoongAng Daily , chỉ riêng Seoul có hơn 500 photobooth hoạt động thường xuyên, tập trung dày đặc tại khu Hongdae, Gangnam, Myeongdong.

Các thương hiệu như Life Four Cuts, Photoism, Photo Signature trở thành điểm hẹn của giới trẻ, thu hút hàng trăm lượt khách mỗi ngày. Giá trung bình mỗi lượt chụp từ 4.000-6.000 won (khoảng 3-4 USD), gồm 2 tấm ảnh in và bản kỹ thuật số qua mã QR.

bi quay len o photobooth anh 1

Các buồng chụp ảnh Purikura tại Nhật Bản.

Ở Singapore và Thái Lan, photobooth được nâng tầm thành dịch vụ cao cấp cho sự kiện, tiệc cưới, lễ khai trương. Các máy hiện đại tích hợp AI, màn hình cảm ứng và tính năng in ảnh tức thì. Người dùng chỉ cần quét mã QR để tải ảnh về điện thoại, giúp giảm thiểu chi phí giấy in và bảo mật dữ liệu cá nhân tốt hơn.

Theo báo cáo từ Future Market Insights (FMI) được công bố vào đầu năm 2025, thị trường photobooth toàn cầu được dự đoán sẽ đạt giá trị 1.427,2 triệu USD vào năm 2035, gần gấp ba so với mức 584,7 triệu USD của năm 2025.

Điểm đáng chú ý là ở nước ngoài, phần lớn booth vận hành theo mô hình nhượng quyền, được quản lý tập trung. Người dùng có thể xem rõ điều khoản xử lý dữ liệu ngay trên màn hình, và ảnh sẽ bị xóa khỏi hệ thống sau thời gian ngắn. Cách vận hành chuyên nghiệp giúp thị trường này phát triển ổn định.

Quyền riêng tư bị xâm phạm

Tuy nhiên, photobooth không phải lúc nào cũng là không gian an toàn. Những năm gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền riêng tư đã khiến dư luận lo ngại.

Theo J-Cast News, vào tháng 10/2024 ở Nhật, một người trong ngành game chia sẻ rằng nhiều phụ nữ từng bị quấy rối, sàm sỡ hoặc bị chụp lén khi đang chụp ảnh, khiến lượng khách nữ sụt giảm.

Có trường hợp "kẻ xấu gắn camera ẩn trong buồng, rồi vài ngày sau quay lại giả vờ làm mất máy ảnh để lục lọi".

Một phụ nữ kể lại trải nghiệm: "Khi tôi còn học cấp ba, đang chụp ảnh với bạn thì một nhóm nam sinh đại học xông vào buồng. Họ choàng vai tôi, hỏi có muốn chụp chung không. Tôi sợ đến nỗi không dám phản ứng..."

Theo JAMMA, Purikura xuất hiện từ năm 1995 và dần trở thành buồng riêng biệt có rèm che. Khoảng 10 năm trước đây, tình trạng chụp lén và quấy rối gia tăng, buộc nhiều cơ sở phải treo biển "No Men Allowed" (tạm dịch: Không cho phép nam vào).

bi quay len o photobooth anh 2

Photobooth "hồi sinh" tại Hàn Quốc sau đại dịch Covid-19. Ảnh: CNN.

"Dù không phải quy định chung toàn ngành, đa số khách hàng là nữ. Vì vậy, việc tạo không gian an toàn, thoải mái cho họ là điều cần thiết", đại diện một công ty cho biết. Một người khác tiết lộ rằng dù lượng khách nam giảm, doanh thu tăng nhờ khách nữ phần nào đã bù đắp lại.

Trước đó, vào tháng 5/2024, tại một khu trò chơi ở Nhật có gần 10 buồng Purikura, một nữ du khách Hàn Quốc 27 tuổi bị giật balo khi đang chỉnh ảnh trong buồng, theo Mainichi.

Cô hét lớn "Ăn trộm!" bằng tiếng Hàn và chạy ra ngoài. Ngay lúc đó, cảnh sát mặc thường phục đang mật phục tại tầng này liền truy đuổi và bắt giữ một người đàn ông 33 tuổi, nghi phạm vụ trộm bất thành.

Theo đồn cảnh sát, từ tháng 12/2023 - 8/2024 đã có ít nhất 9 vụ móc túi và trộm cắp xảy ra khi khách đang sử dụng buồng purikura. Người đàn ông bị bắt bị cáo buộc tội trộm đồ bất thành, nhưng chưa rõ có liên quan đến các vụ khác hay không.

Dù mức độ và hình thức khác nhau, từ quay lén đến trộm cắp, các sự cố đều phản ánh rủi ro bảo mật và an toàn trong không gian photobooth.

