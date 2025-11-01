'Ma quỷ, siêu nhân' quẩy xuyên đêm Halloween trên phố Tây Bùi Viện

Dương Thị Kim Quyên (20 tuổi, ở giữa) và Nguyễn Quốc Thái (19 tuổi, bên phải) hoá trang thành các nhân vật anime. "Halloween còn là dịp phù hợp để các cosplayer thể hiện bản thân theo một phiên bản khác với đời sống thường ngày", nhóm bạn nói.