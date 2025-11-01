Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GEN Z

'Ma quỷ, siêu nhân' quẩy xuyên đêm Halloween trên phố Tây Bùi Viện

12:12 01/11/2025
Tối 31/10, hàng trăm bạn trẻ với hóa trang ma quỷ đổ về phố đi bộ Bùi Viện và phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi Halloween.
Halloween TP.HCM anh 1

Tối 31/10, phố đi bộ Bùi Viện rực rỡ sắc màu khi hàng nghìn người dân và du khách hóa trang vui chơi Halloween. Không khí rùng rợn xen lẫn sự nhộn nhịp bao trùm cả con phố.
Halloween TP.HCM anh 2

Tại quán bar, vũ công hóa thân thành nữ siêu nhân vàng, nhảy trên nền nhạc sôi động, thu hút sự chú ý của người qua lại.
Halloween TP.HCM anh 3

Dòng người đông đúc tại con đường dài 850 m, không có dấu hiệu giảm nhiệt đến 23h30.
Halloween TP.HCM anh 4

Nguyễn Jay (33 tuổi) dành khoảng một tiếng để hóa trang thành quỷ ăn tạng - nhân vật lấy cảm hứng từ một bộ phim kinh dị Thái Lan. Anh cho biết mỗi mùa Halloween đều thử sức với kiểu nhân vật và phong cách trang điểm khác nhau. Đã hơn 10 năm Jay tham gia, vui chơi Halloween ở ngoài đường phố TP.HCM.
Halloween TP.HCM anh 5

Không chỉ bạn trẻ Việt, nhiều du khách cũng hòa vào dòng người, cùng vẽ mặt và tận hưởng không khí náo nhiệt.
Halloween TP.HCM anh 6

Anh Huy Bảo (nhân viên văn phòng) hoá trang thành con ma. Anh cho biết trước đó phải tăng ca tại công ty, cảm thấy may mắn khi vẫn đến kịp lúc 22h30.
Halloween TP.HCM anh 7

Các hàng quán trang trí bắt mắt thu hút du khách.
Halloween TP.HCM anh 8

Xuất phát từ truyền thống của người châu Âu cổ đại, Halloween có nghĩa là "Đêm của những vị thánh" hay "Đêm của những linh hồn" diễn ra đêm 31/10. Halloween du nhập vào Việt Nam nhiều năm qua, trở thành một trong những lễ hội được giới trẻ ưa chuộng.
Halloween TP.HCM anh 9
Khoảng 20h, phố Tây Bùi Viện đã bắt đầu đông nghịt người, hàng quán xếp bàn ghế ra giữa đường khiến con phố càng trở nên chật chội.
Halloween TP.HCM anh 10

Bảo Ngọc (20 tuổi) và Bảo Khanh (19 tuổi) cho biết lần đầu tham dự Halloween tại phố Bùi Viện. "Hoá trang càng máu me, càng rùng rợn thì càng vui", hai bạn cho biết.
Halloween TP.HCM anh 11

Cách Bùi Viện khoảng 1,4 km, phố đi bộ Nguyễn Huệ bắt đầu nhộn nhịp từ 20h với đông đảo bạn trẻ tham gia hoá trang. Võ Thị Kim Cẩm (26 tuổi) chọn tạo hình nhân vật nữ Butterfly vì cảm thấy hình tượng dịu dàng này phù hợp với tính cách của mình.
Halloween TP.HCM anh 12

Dương Thị Kim Quyên (20 tuổi, ở giữa) và Nguyễn Quốc Thái (19 tuổi, bên phải) hoá trang thành các nhân vật anime. "Halloween còn là dịp phù hợp để các cosplayer thể hiện bản thân theo một phiên bản khác với đời sống thường ngày", nhóm bạn nói.
Theo lifestyle.znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://lifestyle.znews.vn/ma-quy-sieu-nhan-quay-xuyen-dem-halloween-tren-pho-tay-bui-vien-post1598657.html
Cùng chủ đề
Tuyên bố 'không thể tuyển dụng Gen Z' gây tranh cãi GEN Z
Tuyên bố 'không thể tuyển dụng Gen Z' gây tranh cãi

Nhiều nhà tuyển dụng ở Mỹ cho rằng người trẻ thiếu kỹ năng cơ bản để thích nghi với môi...

4 kiểu nhắn tin tố cáo EQ thấp: Bạn có đang mắc phải? GEN Z
4 kiểu nhắn tin tố cáo EQ thấp: Bạn có đang mắc phải?

Cách nhắn tin tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại phản ánh rất nhiều về EQ – chỉ số cảm xúc...

Đi làm thời “4 KHÔNG”: Không nghỉ lễ, không có thưởng, không tăng lương nhưng cũng không nghỉ việc! GEN Z
Đi làm thời “4 KHÔNG”: Không nghỉ lễ, không có thưởng, không tăng lương nhưng cũng không nghỉ việc!

Sấp ngửa với deadlines, ngày nghỉ cũng như… ngày thường, dân công sở nghĩ gì?

Bạn trẻ cần ứng xử ra sao khi bị 'sàm sỡ' trên tàu Metro? GEN Z
Bạn trẻ cần ứng xử ra sao khi bị 'sàm sỡ' trên tàu Metro?

Chiều 14/8, trên chuyến tàu Metro số 1 (hướng từ quận Bình Thạnh cũ về trung tâm TP. HCM -...

Tình yêu cũng cần bảng sao kê: Bi kịch tình cảm của giới siêu giàu GEN Z
Tình yêu cũng cần bảng sao kê: Bi kịch tình cảm của giới siêu giàu

Câu hỏi đặt ra là: trong một thế giới nơi mà ví tiền được ưu tiên trước trái tim, liệu...

Người lương 50 - 100 triệu/tháng chẳng rảnh mà lên "Thờ Rét City" khoe khoang? GEN Z
Người lương 50 - 100 triệu/tháng chẳng rảnh mà lên "Thờ Rét City" khoe khoang?

"Thờ Rét City" (Threads City) lại hot lên vấn đề lương thưởng giữa Gen Z và "thế hệ trước".

Mới cập nhật
Taecyeon kết hôn

Taecyeon kết hôn

Ok Taecyeon (thành viên nhóm 2PM) tổ chức lễ cưới vào đầu năm 2026. Vị hôn thê của anh không hoạt động trong ngành giải trí.

15 giờ trước Showbiz

Đã có nhà mạng hỗ trợ kích hoạt SIM trực tuyến bằng VNeID

Đã có nhà mạng hỗ trợ kích hoạt SIM trực tuyến bằng VNeID

Việc đăng ký và kích hoạt SIM có thể thực hiện hoàn toàn trực tuyến qua xác minh bằng tài khoản VNeID, mang đến trải nghiệm minh bạch và tiện lợi.

15 giờ trước Phần mềm

Lâm Tâm Như tiết lộ thông tin 'chấn động' về chồng diễn viên điển trai nhất nhì showbiz Hoa ngữ

Lâm Tâm Như tiết lộ thông tin 'chấn động' về chồng diễn viên điển trai nhất nhì showbiz Hoa ngữ

Lâm Tâm Như tỏ ra bất ngờ khi biết thêm khía cạnh về chồng sau 9 năm chung sống.

15 giờ trước Showbiz

1 tháng, 4 vụ án, 98 sổ đỏ, 2 két sắt và hàng loạt con số chấn động

1 tháng, 4 vụ án, 98 sổ đỏ, 2 két sắt và hàng loạt con số chấn động

Chỉ trong vỏn vẹn 31 ngày của tháng 10/2025, showbiz Việt liên tiếp chấn động khi hàng loạt nhân vật nổi tiếng, từ doanh nhân, ca sĩ đến diễn viên hạng A bị bắt với những cáo buộc nghiêm trọng.

15 giờ trước Pháp luật

Công an khám xét villa, mở khoá két sắt của Trương Ngọc Ánh

Công an khám xét villa, mở khoá két sắt của Trương Ngọc Ánh

Công an TPHCM phối hợp với Viện kiểm sát cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám xét nơi ở của nghệ sĩ, diễn viên Trương Ngọc Ánh tại một căn Villa ở phường An Khánh.

15 giờ trước Pháp luật

Chuỗi hành vi gian dối của diễn viên Trương Ngọc Ánh

Chuỗi hành vi gian dối của diễn viên Trương Ngọc Ánh

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã có chuỗi hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.

15 giờ trước Pháp luật

Những tiếp viên đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways lộ diện

Những tiếp viên đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways lộ diện

Toàn bộ đồng phục của tổ bay dùng hai gam màu nâu đất và be sữa. Vest của nam tiếp viên được lấy cảm hứng từ trang phục sĩ quan hải quân thế kỷ XVIII, nữ tiếp viên có phần mềm mại.

15 giờ trước Đời sống

Giáo dục giới trẻ điều gì sau sự 'bay màu' của những MV lệch chuẩn

Giáo dục giới trẻ điều gì sau sự 'bay màu' của những MV lệch chuẩn

Gỡ bỏ các sản phẩm âm nhạc lệch chuẩn không giải quyết gốc rễ vấn đề nếu giới trẻ không được nâng cao “sức đề kháng” trước làn sóng thông tin, theo chuyên gia.

15 giờ trước Âm nhạc

Khẳng định vị thế đảo ngọc là điểm đến thể thao - du lịch hàng đầu Đông Nam Á

Khẳng định vị thế đảo ngọc là điểm đến thể thao - du lịch hàng đầu Đông Nam Á

Giải ba môn phối hợp BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 14 đến 16/11/2025 tại Khu phức hợp Phu Quoc Marina, dự kiến quy tụ hàng nghìn vận động viên trong nước và quốc tế. Sự kiện khẳng định vị thế của Phú Quốc là điểm đến thể thao – du lịch tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á, nơi hội tụ cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, hạ tầng hiện đại và trải nghiệm thi đấu tầm quốc tế.

1 ngày trước THỂ THAO

Bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Cơ quan CSĐT (Phòng CSKT) Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

1 ngày trước Pháp luật