Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Chiếc xe máy bất ngờ bay trên đường, biết lý do dân tình lắc đầu ngán ngẩm

10:05 16/12/2025
Đang di chuyển trên đường, chiếc xe máy bất ngờ "bay" qua bên kia đường.

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại một tình huống giao thông đáng chú ý. Theo đó, 2 người dân điều khiển xe máy tự chế trên đường. Phía sau thùng xe chở nhiều cây gỗ cồng kềnh. 

 

Đáng chú ý, khi xe máy đang chạy thì bất ngờ bung ra khỏi thùng xe, người ngồi sau may mắn nhảy xuống kịp. Trong khi đó, chiếc xe máy và người điều khiển gần như bay trên đường.

Chiếc xe máy tự chế bất ngờ gặp tai nạn trên đường. Ảnh cắt từ clip/Nguồn: Hóng Đường Phố Chiếc xe máy tự chế bất ngờ gặp tai nạn trên đường. Ảnh cắt từ clip/Nguồn: Hóng Đường Phố

Tiếp đó, cả người điều khiển lẫn chiếc xe máy lao xuống ven đường. Thời điểm này, trên đường có nhiều ô tô đang di chuyển qua lại theo 2 chiều. May mắn, các tài xế đều phản ứng kịp thời trước tình huống bất ngờ này. Tình huống này được camera hành trình của một ô tô ghi lại.

 

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều ngán ngẩm trước hành vi điều khiển xe tự chế của 2 người đi xe máy. Hành vi này vừa tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, vừa là hành vi vi phạm luật an toàn giao thông. 

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/chiec-xe-may-bat-ngo-bay-tren-duong-biet-ly-do-dan-tinh-lac-dau-ngan-202512151652224364.html
