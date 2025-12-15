Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Kỷ lục mới của giá vàng

20:49 15/12/2025
Trong phiên giao dịch chiều nay, giá vàng miếng SJC đã chính thức vượt 157 triệu đồng/lượng, tiếp tục thiết lập đỉnh lịch sử mới.

Trong phiên giao dịch chiều 15/12, giá vàng miếng chính thức vượt 157 triệu đồng/lượng. Ảnh: Thế Bằng.

Trong phiên giao dịch chiều 15/12, giá vàng miếng trong nước tiếp tục bứt phá với mức tăng 900.000 đồng/lượng. Cộng với mức tăng 500.000 đồng của phiên sáng, giá vàng trong nước đã ghi nhận biên độ tăng tới 1,4 triệu đồng/lượng chỉ trong phiên hôm nay.

Đà tăng trong phiên chiều nay cũng chính thức kéo giá vàng miếng SJC trong nước lần đầu vượt mốc 157 triệu đồng/lượng, thiết lập đỉnh lịch sử mới.

Hiện Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) neo giá vàng miếng ở mức 155,2 - 157,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán vẫn được giữ ở mức 2 triệu đồng mỗi lượng.

Loạt doanh nghiệp vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng Công ty SJC, đều đã vượt 157 triệu đồng/lượng.

Những ngày gần đây, giá vàng miếng trong nước liên tục lập đỉnh mới. Tổng mức tăng 3 phiên gần nhất của mặt hàng này lên tới hơn 2 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận Xu hướng tăng trong phiên giao dịch chiều nay. Sau điều chỉnh, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch cao hơn 500.000 đồng ở chiều mua và 800.000 đồng ở chiều bán, hiện neo tại mốc 151,6 - 154,4 triệu đồng/lượng.

PNJ, DOJI cùng chấp nhận giao dịch vàng nhẫn ở mức 151,8 - 154,8 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đưa ra mức 152,8 - 155,8 triệu đồng/lượng; còn Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 999 ở 155,6 - 157,2 triệu/lượng và là thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường.

Đà tăng của giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng từ giá vàng quốc tế. Trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 15/12, giá kim quý tăng 47,2 USD lên 4.345,9 USD/ounce, thậm chí có thời điểm áp sát mốc 4.350 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 tại Mỹ cũng tăng 1,1% lên 4.374 USD/ounce.

Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định cắt giảm lãi suất 0,25% trong một cuộc bỏ phiếu có nhiều ý kiến trái chiều, đồng thời cho biết các đợt nới lỏng tiếp theo sẽ phụ thuộc vào diễn biến của thị trường lao động và lạm phát, theo Reuters.

Hiện, thị trường đang định giá khả năng cơ quan này sẽ cắt giảm lãi suất thêm 2 lần vào năm tới, trong bối cảnh nhà đầu tư theo dõi sát báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố trong tuần này để tìm thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ.

