U22 Việt Nam xuất sắc đánh bại Philippines vào chung kết

U22 Việt Nam đã đánh bại Philippines để vào chung kết SEA Games 33.

U22 Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục trước U22 Philippines để giành quyền vào chung kết sau một trận đấu thể hiện rõ bản lĩnh, sự kiên trì và chiều sâu đội hình. Dù gặp không ít khó khăn trước lối chơi của đối thủ, thầy HLV Kim Sang Sik vẫn biết cách tạo ra khác biệt ở những thời khắc quyết định.

Ngay từ đầu trận, U22 Việt Nam là đội kiểm soát thế trận tốt hơn. Các cầu thủ áo đỏ chủ động đẩy cao đội hình, pressing quyết liệt nhằm giành quyền kiểm soát bóng ngay bên phần sân đối phương. Những pha lên bóng của U22 Việt Nam chủ yếu đến từ hai biên, nơi các cầu thủ chạy cánh liên tục di chuyển, tạo khoảng trống cho tuyến hai băng lên hỗ trợ. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự chơi kín kẽ và kỷ luật của U22 Philippines, các cơ hội rõ rệt không xuất hiện nhiều.

U22 Việt Nam đã đánh bại Philippines để vào chung kết SEA Games 33. Ảnh: VFF

U22 Việt Nam vẫn tạo ra được một số tình huống đáng chú ý. Đình Bắc hoạt động năng nổ, thường xuyên lùi sâu nhận bóng và phối hợp với các vệ tinh xung quanh. Ở một pha bóng tiêu biểu, U22 Việt Nam cướp bóng thành công ngay trên phần sân đối phương, Đình Bắc phối hợp với Viktor Lê trong một tình huống phản công nhanh. Tuy nhiên, thay vì xử lý một chạm để tạo bất ngờ, Viktor Lê lại giữ bóng hơi lâu, khiến hàng thủ U22 Philippines kịp lùi về bọc lót.

Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi U22 Việt Nam vẫn là đội nắm quyền chủ động. Sức ép ngày càng được gia tăng, buộc U22 Philippines phải lùi sâu đội hình. Những sự điều chỉnh nhân sự của ban huấn luyện U22 Việt Nam bắt đầu phát huy tác dụng khi tốc độ và sự đột biến được cải thiện rõ rệt trong những phút cuối trận.

Phút 89, nỗ lực không ngừng nghỉ của U22 Việt Nam cuối cùng cũng được đền đáp. Từ cánh trái, Phi Hoàng có pha tạt bóng chuẩn xác để Văn Thuận băng vào đánh đầu dũng mãnh, tung lưới U22 Philippines, khai thông thế bế tắc trong sự vỡ òa của các cầu thủ và ban huấn luyện.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ ba phút sau, U22 Việt Nam tiếp tục khiến đối thủ gục ngã. Từ một tình huống đá phạt bên cánh trái, Thanh Nhàn bất ngờ quyết định dứt điểm thẳng. Bóng đập đất đầy khó chịu rồi đi vào lưới, khiến thủ môn U22 Philippines hoàn toàn bất lực, ấn định chiến thắng 2-0.

Chiến thắng này không chỉ đưa U22 Việt Nam vào chung kết mà còn cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường, khả năng duy trì áp lực và sự hiệu quả trong những thời khắc then chốt. Đây sẽ là cú hích tinh thần quan trọng để U22 Việt Nam hướng tới trận đấu cuối cùng với sự tự tin cao nhất.