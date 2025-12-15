Suốt thời gian qua, Orange và nhà sản xuất Woke Up vướng tin hẹn hò. Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau, tương tác trên mạng xã hội.

Trong fan meeting mới đây có sự tham gia của cha mẹ, Orange xác nhận có người yêu. Cụ thể, cô nhắn nhủ gia đình: “Ba mẹ ơi, dù sao con cũng lớn rồi, nếu có biết thì bỏ qua cho con. Con có người yêu rồi”.

Nữ ca sĩ không nói đích danh người yêu là ai. Thế nhưng khi Orange giới thiệu về ca khúc Lội ngược dòng do Woke Up sản xuất, em xinh Muội hỏi: “Còn gì muốn nói nữa không. Có gì dan díu không”, Orange trả lời: “Dan díu gì, người ta công khai rồi”.

Sau đó, nữ ca sĩ chủ động nhắc tên Woke Up và cảm ơn nhà sản xuất này. Cô cho biết sắp tới thể hiện một ca khúc do Woke Up sáng tác.

Orange xác nhận có bạn trai sau thời gian vướng tin hẹn hò Woke Up. Ảnh: FBNV.

Thông tin hai người hẹn hò rộ lên từ cuối tháng 8, xuất phát từ việc nhà sản xuất sinh năm 2001 chỉ theo dõi đàn chị trên trang cá nhân.

Ngoài ra, Wokeup thả tim các bài viết của giọng ca Chân ái. Dưới một bài viết của giọng ca sinh năm 1997, Wokeup bình luận: “Mi numero uno” (tạm dịch: Số một của tôi). Kèm theo bình luận là icon hình trái tim.

Ngày 10/9, hình ảnh được cho là Wokeup (tên thật Nguyễn Hoàng Phúc, sinh năm 2001) và Orange nắm tay nhau đi dạo trung tâm thương mại lan truyền trên mạng xã hội.

Cuối tháng 9, họ cùng Tăng Duy Tân, Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn, stylist Nam Phùng và Mỹ Mỹ có chuyến Du lịch tại vịnh Vĩnh Hy. Sau đó, hai nghệ sĩ cùng đăng ảnh chụp trong chuyến du lịch lên trang cá nhân.

Orange sinh năm 1997, từng tham gia Nhân tố bí ẩn và thuộc đội Hồ Ngọc Hà nhưng dừng chân sớm. Sau đó, nữ ca sĩ nổi tiếng với bản hit Người lạ ơi, Chân ái do Châu Đăng Khoa sáng tác và có sự góp giọng của Karik. Sau thời gian vướng tranh cãi với Châu Đăng Khoa về vấn đề hợp đồng, thu nhập... Orange rời khỏi công ty quản lý của nhạc sĩ này.

Sau khi tách khỏi công ty của Châu Đăng Khoa, Orange có thêm bản hit Khi em lớn. Cô cũng tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ và giành giải á quân. Gần đây, cô tham gia Em xinh “say hi” và lọt Best5 cùng Phương Mỹ Chi, LyHan, Bích Phương, Lamoon.

Wokeup tên thật là Nguyễn Hoàng Phúc (hay Kyle Nguyen), sinh năm 2001, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chuyên về nhạc cổ điển, piano và jazz. Sau đó, anh chuyển hướng sang sản xuất âm nhạc hiện đại, đặc biệt thể loại Trap và hip-hop. Anh chịu ảnh hưởng từ các nghệ sĩ quốc tế như Drake, Future và Metro Boomin.

Wokeup bắt đầu sản xuất âm nhạc từ 2018 bằng cách đăng tải các track tự do trên mạng xã hội. Anh tham gia Rap Việt mùa 3 (2023) với vai trò nhà sản xuất âm nhạc cho team Andree Right Hand. Anh cùng 2pillz sản xuất ca khúc chủ đề We Go Hard và hỗ trợ sản xuất các thí sinh. Anh cũng tham gia sản xuất nhiều ca khúc khác.