Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Âm nhạc

Orange xác nhận có bạn trai

15:09 15/12/2025
Suốt thời gian qua, Orange và nhà sản xuất Woke Up vướng tin hẹn hò. Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau, tương tác trên mạng xã hội.

Trong fan meeting mới đây có sự tham gia của cha mẹ, Orange xác nhận có người yêu. Cụ thể, cô nhắn nhủ gia đình: “Ba mẹ ơi, dù sao con cũng lớn rồi, nếu có biết thì bỏ qua cho con. Con có người yêu rồi”.

Nữ ca sĩ không nói đích danh người yêu là ai. Thế nhưng khi Orange giới thiệu về ca khúc Lội ngược dòng do Woke Up sản xuất, em xinh Muội hỏi: “Còn gì muốn nói nữa không. Có gì dan díu không”, Orange trả lời: “Dan díu gì, người ta công khai rồi”.

Sau đó, nữ ca sĩ chủ động nhắc tên Woke Up và cảm ơn nhà sản xuất này. Cô cho biết sắp tới thể hiện một ca khúc do Woke Up sáng tác.

Orange anh 1

Orange xác nhận có bạn trai sau thời gian vướng tin hẹn hò Woke Up. Ảnh: FBNV.

Thông tin hai người hẹn hò rộ lên từ cuối tháng 8, xuất phát từ việc nhà sản xuất sinh năm 2001 chỉ theo dõi đàn chị trên trang cá nhân.

Ngoài ra, Wokeup thả tim các bài viết của giọng ca Chân ái. Dưới một bài viết của giọng ca sinh năm 1997, Wokeup bình luận: “Mi numero uno” (tạm dịch: Số một của tôi). Kèm theo bình luận là icon hình trái tim.

Ngày 10/9, hình ảnh được cho là Wokeup (tên thật Nguyễn Hoàng Phúc, sinh năm 2001) và Orange nắm tay nhau đi dạo trung tâm thương mại lan truyền trên mạng xã hội.

Cuối tháng 9, họ cùng Tăng Duy Tân, Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn, stylist Nam Phùng và Mỹ Mỹ có chuyến Du lịch tại vịnh Vĩnh Hy. Sau đó, hai nghệ sĩ cùng đăng ảnh chụp trong chuyến du lịch lên trang cá nhân.

Orange sinh năm 1997, từng tham gia Nhân tố bí ẩn và thuộc đội Hồ Ngọc Hà nhưng dừng chân sớm. Sau đó, nữ ca sĩ nổi tiếng với bản hit Người lạ ơi, Chân ái do Châu Đăng Khoa sáng tác và có sự góp giọng của Karik. Sau thời gian vướng tranh cãi với Châu Đăng Khoa về vấn đề hợp đồng, thu nhập... Orange rời khỏi công ty quản lý của nhạc sĩ này.

Sau khi tách khỏi công ty của Châu Đăng Khoa, Orange có thêm bản hit Khi em lớn. Cô cũng tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ và giành giải á quân. Gần đây, cô tham gia Em xinh “say hi” và lọt Best5 cùng Phương Mỹ Chi, LyHan, Bích Phương, Lamoon.

Wokeup tên thật là Nguyễn Hoàng Phúc (hay Kyle Nguyen), sinh năm 2001, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chuyên về nhạc cổ điển, piano và jazz. Sau đó, anh chuyển hướng sang sản xuất âm nhạc hiện đại, đặc biệt thể loại Trap và hip-hop. Anh chịu ảnh hưởng từ các nghệ sĩ quốc tế như Drake, Future và Metro Boomin.

Wokeup bắt đầu sản xuất âm nhạc từ 2018 bằng cách đăng tải các track tự do trên mạng xã hội. Anh tham gia Rap Việt mùa 3 (2023) với vai trò nhà sản xuất âm nhạc cho team Andree Right Hand. Anh cùng 2pillz sản xuất ca khúc chủ đề We Go Hard và hỗ trợ sản xuất các thí sinh. Anh cũng tham gia sản xuất nhiều ca khúc khác.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/orange-xac-nhan-co-ban-trai-post1611595.html
Cùng chủ đề
Showbiz Việt 'dậy sóng' với Mỹ Tâm Âm nhạc
Showbiz Việt 'dậy sóng' với Mỹ Tâm

Mỹ Tâm đang là cái tên nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ khán giả.

G-Dragon được đưa vào chương trình giảng dạy Đại học Âm nhạc
G-Dragon được đưa vào chương trình giảng dạy Đại học

G-Dragon chính thức trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên bước vào chương trình học thuật chính quy.

Nam ca sĩ Việt bị phát hiện hẹn hò tại trời Tây, người hâm mộ thất vọng tuyên bố quay lưng Âm nhạc
Nam ca sĩ Việt bị phát hiện hẹn hò tại trời Tây, người hâm mộ thất vọng tuyên bố quay lưng

Nam ca sĩ bị bắt gặp đi du lịch cùng hot girl ở nước ngoài.

Đám cưới Eunjung: Cô dâu rơi nước mắt vì người mẹ quá cố, T-ara tái hợp làm fan phát sốt Âm nhạc
Đám cưới Eunjung: Cô dâu rơi nước mắt vì người mẹ quá cố, T-ara tái hợp làm fan phát sốt

Eunjung tiếp tục là thành viên thứ 5 của T-ara trở thành "vợ người ta".

Taylor Swift có xứng đáng là ca sĩ hàng đầu thế giới? Âm nhạc
Taylor Swift có xứng đáng là ca sĩ hàng đầu thế giới?

Sự trở lại vừa qua của Taylor Swift có khiến khán giả phải thất vọng?

Tranh cãi concert của TWICE tại Đài Loan Âm nhạc
Tranh cãi concert của TWICE tại Đài Loan

Buổi biểu diễn của TWICE trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Mới cập nhật
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng giải Tiền Phong Half Marathon 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh để khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng giải Tiền Phong Half Marathon 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh để khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng

Diễn từ ngày 12 - 14/12/2025, tại TP. Hồ Chí Minh, giải “Tiền Phong Half Marathon 2025” là giải chạy bán marathon đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM bởi Báo Tiền Phong, đơn vị tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Tiền Phong Marathon thường niên uy tín và lâu đời. Với slogan chính thức “Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc”, giải hướng đến mục tiêu lan tỏa những thông điệp tích cực và khuyến khích một xã hội khỏe mạnh hơn thông qua chạy bộ.

2 giờ trước Đời sống

Kỷ lục mới của giá vàng

Kỷ lục mới của giá vàng

Trong phiên giao dịch chiều nay, giá vàng miếng SJC đã chính thức vượt 157 triệu đồng/lượng, tiếp tục thiết lập đỉnh lịch sử mới.

4 giờ trước Đời sống

Google gỡ hàng loạt video AI dùng nhân vật Disney khỏi YouTube

Google gỡ hàng loạt video AI dùng nhân vật Disney khỏi YouTube

Disney cáo buộc Google vi phạm bản quyền trên quy mô lớn khi cho phép và sử dụng nội dung AI tái tạo các nhân vật biểu tượng, buộc YouTube phải nhanh chóng hành động.

4 giờ trước Học viện AI

U22 Việt Nam xuất sắc đánh bại Philippines vào chung kết

U22 Việt Nam xuất sắc đánh bại Philippines vào chung kết

U22 Việt Nam đã đánh bại Philippines để vào chung kết SEA Games 33.

7 giờ trước Bóng đá

U22 Việt Nam vs Philippines: Trận cầu được dự đoán khó khăn

U22 Việt Nam vs Philippines: Trận cầu được dự đoán khó khăn

Lúc 15h30 ngày 15/12, U22 Việt Nam chạm trán Philippines ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

10 giờ trước Bóng đá

Showbiz Việt 'dậy sóng' với Mỹ Tâm

Showbiz Việt 'dậy sóng' với Mỹ Tâm

Mỹ Tâm đang là cái tên nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ khán giả.

10 giờ trước Âm nhạc

Thông báo tìm người

Thông báo tìm người

I. Thông tin phía người nhà cần tìm người Thông tin phía gia đình cần tìm người Họ tên: Vũ Thị Hoa Quê quán/Nơi cư trú: Thôn Vật Cách, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc Ngày sinh: 18/02/1984 Nghề nghiệp: Đầu bếp...

13 giờ trước Đời sống

Hơn 3.000 người dân Hà Nội được khám sức khỏe miễn phí

Hơn 3.000 người dân Hà Nội được khám sức khỏe miễn phí

Chương trình "Sống khỏe mỗi ngày - Vì một Việt Nam thật khỏe 2025" diễn ra tại phố đi bộ Trần Nhân Tông trở thành một “Phòng khám cộng đồng đặc biệt” giữa lòng Hà Nội.

1 ngày trước SỨC KHỎE

HanoiTex - HanoiFabric 2025 khẳng định vị thế của ngành dệt may Việt Nam

HanoiTex - HanoiFabric 2025 khẳng định vị thế của ngành dệt may Việt Nam

HanoiTex - HanoiFabric 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện triển lãm quốc tế quan trọng nhất của ngành dệt may Việt Nam, đặc biệt tại khu vực miền Bắc.

2 ngày trước Kinh doanh

ROX Lease được vinh danh “Công ty Dịch vụ Bất động sản Đổi mới Sáng tạo Tốt nhất Đông Nam Á 2025”

ROX Lease được vinh danh “Công ty Dịch vụ Bất động sản Đổi mới Sáng tạo Tốt nhất Đông Nam Á 2025”

Ngày 11/12/2025, tại Bangkok - Thái Lan, Công ty CP Đầu tư và Cho thuê tài sản ROX Lease chính thức được xướng tên tại giải thưởng Dot Property Southeast Asia Awards 2025 ở hạng mục “Best Innovative Real Estate Service Firms Southeast Asia 2025” (Công ty dịch vụ Bất động sản đổi mới sáng tạo tốt nhất Đông Nam Á 2025). Đây là giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực dành cho các doanh nghiệp bất động sản tiên phong trong đổi mới và ứng dụng công nghệ, minh chứng cho năng lực dẫn đầu và tầm nhìn chiến lược của ROX Lease trên thị trường quốc tế.

3 ngày trước Bất động sản