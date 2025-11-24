Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Tranh cãi concert của TWICE tại Đài Loan

15:15 24/11/2025
Buổi biểu diễn của TWICE trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Cuối tuần qua, ngày 22 và 23/11, nhóm nhạc nữ Hàn Quốc TWICE đã tổ chức concert trong khuôn khổ tour thế giới "THIS IS FOR" tại Sân vận động Quốc gia Kaohsiung, Đài Loan. Buổi biểu diễn thu hút hàng ngàn fan hâm mộ, từ những người hâm mộ lâu năm cho đến các fan mới, tất cả đều háo hức tham dự để thưởng thức những màn trình diễn sống động của nhóm.

Tranh cãi concert của TWICE tại Đài Loan Ảnh 1

Điều khiến fan bất ngờ và phấn khích nhất chính là lần encore thứ hai (double encore) trong đêm cuối. TWICE trình diễn ca khúc TT, vốn không có trong danh sách bài hát chính thức, khiến toàn bộ sân vận động như bùng nổ. Không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi người hâm mộ hò hét, vỗ tay và nhảy theo giai điệu quen thuộc của nhóm. Đây được xem là khoảnh khắc đáng nhớ, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của TWICE đối với fan Đài Loan.

Tuy nhiên, sự kiện này cũng tạo ra tranh cãi trên mạng xã hội, đặc biệt là từ một số fan Trung Quốc. Một cư dân mạng tham dự concert tại Macau chia sẻ rằng, dù khán giả đã hò hét yêu cầu encore đến khản cổ, ban tổ chức vẫn không sắp xếp lần biểu diễn thứ hai. Người này viết: "Tôi không đòi hỏi TWICE hát tiếng Trung hay biểu diễn thêm ca khúc Trung Quốc, chỉ hy vọng có thêm một lần encore thôi nhưng không được." Lập luận này nhanh chóng thu hút nhiều bình luận trái chiều, khi một số người cho rằng Kaohsiung được ưu ái hơn vì sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền thành phố và các điều kiện tổ chức thuận lợi.

Tranh cãi concert của TWICE tại Đài Loan Ảnh 2

Ngoài ra, nhiều cư dân mạng nhấn mạnh rằng việc Kaohsiung có thêm lần encore cũng phản ánh mức độ chuẩn bị kỹ lưỡng và lòng nhiệt tình của TWICE với fan địa phương, đồng thời nhắc nhở rằng không nên so sánh để tạo ra sự ganh tỵ. Một số fan cũng nhắc đến trường hợp Chu Tử Du không được biểu diễn concert tại Đài Loan trong suốt 10 năm, như một lý do để hiểu sự đặc biệt của lần trình diễn này.

Sự kiện Kaohsiung không chỉ là một màn trình diễn âm nhạc, mà còn là minh chứng cho sức hút và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của TWICE tại khu vực châu Á. Các màn trình diễn đều được dàn dựng công phu, từ ánh sáng, sân khấu cho đến trang phục, đem lại trải nghiệm trọn vẹn cho người hâm mộ. Đồng thời, những tranh luận trên mạng cũng cho thấy sức mạnh của fandom trong việc theo dõi, chia sẻ và phản ứng với mọi hoạt động của nhóm.

TWICE tiếp tục khẳng định vị thế nhóm nhạc nữ hàng đầu, không chỉ bằng âm nhạc mà còn bằng cách chăm sóc fan một cách tận tâm. Khoảnh khắc double encore tại Kaohsiung sẽ mãi là kỷ niệm đáng nhớ đối với người hâm mộ và là một trong những điểm nhấn nổi bật trong tour diễn lần này.

Tranh cãi concert của TWICE tại Đài Loan Ảnh 3
