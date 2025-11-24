Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Khỏe tại nhà - Xu hướng mới của giới trẻ Thủ đô với thiết bị Toshiko

16:15 24/11/2025
Giữa nhịp sống nhanh và dày đặc áp lực, người trẻ Hà Nội đang dần tìm lại điểm cân bằng cho bản thân theo một cách khác: chăm sóc sức khỏe chủ động ngay tại nhà.

Khi sức khỏe trở thành thước đo chất lượng cuộc sống

Nếu trước đây, người trẻ coi việc mua sắm hay check-in là biểu tượng của thành công, thì nay, “khỏe mạnh” mới là chuẩn mực mới của hạnh phúc, là “thước đo” giá trị của cuộc sống. 

Thay vì chi tiêu vào những món đồ vô bổ, nhiều bạn trẻ đang chuyển hướng đầu tư cho cơ thể, bằng cách: xây dựng thực đơn lành mạnh, mua thiết bị tập thể hình tại nhà,.... Bởi hơn ai hết, thế hệ trẻ hiểu rằng: năng lượng sống bền vững không đến từ những buổi “xả stress” ngắn hạn, mà từ một lối sống lành mạnh, duy trì đều đặn mỗi ngày. Chính thói quen ấy đang định hình nên một “văn hóa khỏe” mới – văn hóa của sự chủ động, tự tin và hướng tới tương lai.

Giới trẻ Hà Nội: Chọn ở nhà nhưng không “lười”

Trong đại dịch Covid-19, khi việc đến phòng gym bị gián đoạn, nhiều người đã khám phá ra rằng tập luyện tại nhà hoàn toàn có thể đem lại hiệu quả tương đương, nếu biết cách. Và kể từ đó, Xu hướng “tập luyện tại gia” bùng nổ mạnh mẽ trong giới trẻ Hà Nội. Không chỉ dân văn phòng bận rộn mà cả sinh viên, các gia đình trẻ cũng bắt đầu xây dựng góc phòng tập nhỏ trong nhà – nơi vừa là không gian thư giãn, vừa là “phòng gym mini”.

Lý do rất dễ hiểu: tập tại nhà giúp tiết kiệm thời gian, linh hoạt hơn về lịch trình, không phải chen chúc hay chờ đợi, lại giữ được sự riêng tư tuyệt đối. Hơn thế, mạng xã hội và các KOLs cũng đã góp phần lan tỏa lối sống “rèn luyện thể chất tại nhà nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất”. Hình ảnh những người trẻ đăng tải video tập luyện trong không gian nhỏ xinh, với trang phục năng động, bài tập đơn giản, dễ thực hiện đã và đang trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ.

Biến ngôi nhà thành phòng tập mà vẫn đảm bảo hiệu suất

Như lời chia sẻ của bạn Linh Chi (26 tuổi, nhân viên truyền thông): “Tôi nhận ra, tập tại nhà không chỉ tiết kiệm mà còn khiến mình kết nối hơn với cơ thể. Mỗi buổi sáng, chỉ cần 30 phút với máy chạy bộ là tôi đã thấy tràn đầy năng lượng cho cả ngày dài.”

Toshio - Công nghệ hiện đại cho cuộc sống năng động

Đón đầu xu hướng “khỏe tại nhà”, Toshiko đã mang đến cho người dùng những thiết bị tập luyện thông minh, vừa hiện đại, vừa tiện ích, phù hợp không gian sống đô thị. Từ máy chạy bộ nhỏ gọn, xe đạp tập êm ái, đến ghế massage toàn thân – tất cả đều được thiết kế để đưa Phong cách sống năng động vào từng ngôi nhà.

Máy chạy bộ Toshiko sở hữu hệ thống giảm chấn tiên tiến, giúp bảo vệ khớp gối, kho bài tập đồ sộ, nhiều lựa chọn. Đồng thời máy cho phép kết nối loa phát nhạc, tạo nên trải nghiệm thú vị hơn khi tập luyện. Xe đạp tập lại là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn rèn luyện nhẹ nhàng sau giờ làm. Thiết bị được trang bị chế độ kháng lực tùy chỉnh, vận hành cực êm, không lo ảnh hưởng đến người xung quanh. Còn ghế massage Toshiko, với khả năng trị liệu sâu, mô phỏng bàn tay người thật, đây chính là “liệu pháp hồi phục” hoàn hảo sau những giờ học và làm việc căng thẳng.

Anh Minh Quân (29 tuổi, sống tại quận Cầu Giấy) chia sẻ: “Tôi làm việc tại nhà gần như toàn thời gian, nên quyết định mua ghế massage Toshiko. Chỉ cần 15 phút mỗi ngày, cổ vai gáy của tôi cũng đỡ đau mỏi hơn, không còn căng cứng như trước.”

Phục hồi thể lực với ghế massage toàn thân

Vì sao nên chọn Toshiko?

Bên cạnh các thế mạnh về thiết kế và Công nghệ, Toshiko còn được yêu thích nhờ chất lượng vượt trội và chính sách bán hàng ưu đãi. Các dòng sản phẩm như máy chạy bộ, ghế massage toàn thân, hay xe đạp tập thể dục của hãng đều đạt tiêu chuẩn cao về độ bền, đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Đặc biệt, Toshiko thường xuyên triển khai chương trình giảm giá sâu lên tới 40%, tặng kèm nhiều quà tặng hấp dẫn, hỗ trợ trả góp và miễn phí vận chuyển – lắp đặt tận nơi, giúp người tiêu dùng dễ dàng sở hữu thiết bị hiện đại với chi phí hợp lý.

Toshiko sở hữu hệ thống showroom lớn

Hiện tại, Toshiko đã phủ sóng khắp cả nước với hệ thống showroom – đại lý trên mọi tỉnh thành. Riêng tại Hà Nội, thương hiệu có 5 cơ sở để khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm trước khi mua:

- Toshiko Nguyễn Trãi: 565 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Bắc, Hà Nội (565 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, Hà Nội)

- Toshiko Minh Khai: 115 Minh Khai, P. Bạch Mai, Hà Nội (115 Minh Khai, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội)

- Toshiko Long Biên: 96 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

- Toshiko Hà Đông: 745 - 747 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

- Toshiko Cầu Giấy: 29 Trần Quốc Hoàn, P. Cầu Giấy, Hà Nội (29 Trần Quốc Hoàn, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội)

 

