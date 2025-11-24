Học trò làm bài toán '2+4=6' bị chấm sai, nhiều người lại đồng tình với giáo viên

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện hình ảnh về một bài toán tiểu học nhận được sự bàn luận rôm rả của cộng đồng mạng.

Theo đó, trong một bài toán với yêu cầu nhìn ảnh và viết thành phép toán thích hợp; trong đó, dữ liệu vẽ 2 con gà ở phía trái và 2 con gà ở phía phải.

Từ hình ảnh này, học trò đã làm phép toán: "2+4=6".

Tưởng chừng như phép tính này không có gì phải bàn cãi thì cô giáo lại bất ngờ gạch sai; đồng thời, cô giáo sửa lại thành phép toán đúng: "4+2=6".

Bài toán tính gà nhận được nhiều sự quan tâm, bàn luận của cộng đồng mạng.

Khi thấy bài toán này của con, phụ huynh không khỏi giật mình và nghi ngờ giáo viên chấm sai nên đã đăng đàn hỏi cộng đồng mạng. Tuy nhiên, nhiều người lại đồng tình với lời giải của giáo viên, bởi lẽ, toán học hiện nay không chỉ đơn thuần là phép cộng trừ nhân chia mà còn giúp học trò phát triển tư duy, phân tích, phản biện.

Quay trở lại bài toán này, trong hình có 2 con gà ở bên trái và 4 con gà ở bên phải. Nếu chúng ta quan sát có thể thấy, 4 con gà bên phải đang tập trung ăn mồi, trong khi đó, 2 con gà ở bên trái có Xu hướng muốn nhập vào đàn gà 4 con kia. Từ logic này, chúng ta sẽ có đáp án: "4+2=6".

Trên thực tế, đáp án của cả cô lẫn trò là giống nhau nhưng đây là một bài toán mẹo, do đó, cô giáo đã có phần chấm kỹ, nhằm giúp học sinh nâng cao kỹ năng quan sát, phân tích. Đây cũng là lý do phép tính mà giáo viên đưa ra nhận được nhiều sự đồng tình của phụ huynh.