Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIÁO DỤC
  3. Học đường

Học trò làm bài toán '2+4=6' bị chấm sai, nhiều người lại đồng tình với giáo viên

16:41 24/11/2025
Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện hình ảnh về một bài toán tiểu học nhận được sự bàn luận rôm rả của cộng đồng mạng.

Theo đó, trong một bài toán với yêu cầu nhìn ảnh và viết thành phép toán thích hợp; trong đó, dữ liệu vẽ 2 con gà ở phía trái và 2 con gà ở phía phải.

Từ hình ảnh này, học trò đã làm phép toán: "2+4=6".

Tưởng chừng như phép tính này không có gì phải bàn cãi thì cô giáo lại bất ngờ gạch sai; đồng thời, cô giáo sửa lại thành phép toán đúng: "4+2=6".

Bài toán tính gà nhận được nhiều sự quan tâm, bàn luận của cộng đồng mạng. Bài toán tính gà nhận được nhiều sự quan tâm, bàn luận của cộng đồng mạng.

Khi thấy bài toán này của con, phụ huynh không khỏi giật mình và nghi ngờ giáo viên chấm sai nên đã đăng đàn hỏi cộng đồng mạng. Tuy nhiên, nhiều người lại đồng tình với lời giải của giáo viên, bởi lẽ, toán học hiện nay không chỉ đơn thuần là phép cộng trừ nhân chia mà còn giúp học trò phát triển tư duy, phân tích, phản biện.

Quay trở lại bài toán này, trong hình có 2 con gà ở bên trái và 4 con gà ở bên phải. Nếu chúng ta quan sát có thể thấy, 4 con gà bên phải đang tập trung ăn mồi, trong khi đó, 2 con gà ở bên trái có Xu hướng muốn nhập vào đàn gà 4 con kia. Từ logic này, chúng ta sẽ có đáp án: "4+2=6".

Trên thực tế, đáp án của cả cô lẫn trò là giống nhau nhưng đây là một bài toán mẹo, do đó, cô giáo đã có phần chấm kỹ, nhằm giúp học sinh nâng cao kỹ năng quan sát, phân tích. Đây cũng là lý do phép tính mà giáo viên đưa ra nhận được nhiều sự đồng tình của phụ huynh.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/bai-toan-2-4-6-bi-cham-sai-nhieu-nguoi-lai-dong-tinh-voi-giao-vien-202511211228364143.html
Cùng chủ đề
Học sinh tiểu học sắp được dạy AI Học đường
Học sinh tiểu học sắp được dạy AI

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo hướng dẫn thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) trong phổ...

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2026 có thể diễn ra muộn hơn, vì sao? Học đường
Thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2026 có thể diễn ra muộn hơn, vì sao?

Hà Nội dự kiến điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi vào lớp 10 từ đầu tháng sang cuối...

Bài văn 'tả công việc của bố mẹ' bị chấm 1 điểm, dân tình phản đối giáo viên gay gắt Học đường
Bài văn 'tả công việc của bố mẹ' bị chấm 1 điểm, dân tình phản đối giáo viên gay gắt

Sau khi đọc bài văn này, cô giáo không hài lòng và chấm chỉ 1 điểm. Thế nhưng, dân mạng...

Giảng viên gây phản ứng vì dùng ChatGPT chấm bài Học đường
Giảng viên gây phản ứng vì dùng ChatGPT chấm bài

Một giảng viên tại Australia bị sinh viên và dân mạng chỉ trích gay gắt vì dùng AI chấm bài,...

Giải mã 10 câu đố hack não nhất lịch sử Học đường
Giải mã 10 câu đố hack não nhất lịch sử

Từ thời cổ đại cho đến hiện đại, các câu đố trí tuệ luôn là một trong những cách rèn...

Vì sao Bộ GD&ĐT quyết định bỏ hình thức đình chỉ học sinh? Học đường
Vì sao Bộ GD&ĐT quyết định bỏ hình thức đình chỉ học sinh?

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 19 về khen thưởng và kỷ luật học sinh, trong đó bãi bỏ...

Mới cập nhật
Học sinh tiểu học sắp được dạy AI

Học sinh tiểu học sắp được dạy AI

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo hướng dẫn thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) trong phổ thông, giúp học sinh nâng cao năng lực số, tư duy sáng tạo và chuẩn bị sẵn sàng cho môi trường số.

1 giờ trước Học đường

Biển Đông sắp đón bão số 15, dự báo diễn biến phức tạp

Biển Đông sắp đón bão số 15, dự báo diễn biến phức tạp

Dự báo Biển Đông sắp đón cơn bão số 15, diễn biến sau ngày 27/11 còn rất khó lường cả về cường độ và quỹ đạo.

1 giờ trước Đời sống

Bích Phương vướng nghi vấn 'dao kéo' vòng 1

Bích Phương vướng nghi vấn 'dao kéo' vòng 1

Ngoại hình khác lạ của Bích Phương khiến dân tình bàn tán.

3 giờ trước Showbiz

Những thay đổi cuối cùng của iPhone 18

Những thay đổi cuối cùng của iPhone 18

Theo 9to5Mac, Apple đang hoàn thiện những chi tiết cuối cùng cho dòng iPhone 18 ra mắt vào mùa thu năm sau và iPhone 18 Pro sẽ có ít nhất hai thay đổi đáng chú ý trong thiết kế.

4 giờ trước Thiết bị

Loại cá có vẻ ngoài 'phát khiếp' là đặc sản Cà Mau, phơi khô bán 500 nghìn/ký vẫn cháy hàng

Loại cá có vẻ ngoài 'phát khiếp' là đặc sản Cà Mau, phơi khô bán 500 nghìn/ký vẫn cháy hàng

Loại cá này được cho là đặc sản Cà Mau, nên thử khi có dịp đến đây.

4 giờ trước DU LỊCH

Giá xăng dầu hôm nay 24/11: Tiếp tục giảm nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay 24/11: Tiếp tục giảm nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay 24/11 trên thị trường thế giới tiếp tục đà giảm so với các phiên giao dịch trước đó.

4 giờ trước Đời sống

Lễ hội “Oẳn tù tì” thu nhỏ trong MV của ca sĩ nhí Nguyễn Ngọc Kim Cương

Lễ hội “Oẳn tù tì” thu nhỏ trong MV của ca sĩ nhí Nguyễn Ngọc Kim Cương

Ngày 23/11, Nguyễn Ngọc Kim Cương đã có buổi ra mắt MV “Oẳn tù tì”. Đây là dự án âm nhạc đặc biệt - đánh dấu sự hợp tác giữa nhạc sĩ Tuấn Cry, người đứng sau nhiều bản hit triệu view và cô bé Kim Cương - 13 tuổi, đại diện cho thế hệ Gen Z yêu nghệ thuật dân gian.

5 giờ trước GIẢI TRÍ

Khỏe tại nhà - Xu hướng mới của giới trẻ Thủ đô với thiết bị Toshiko

Khỏe tại nhà - Xu hướng mới của giới trẻ Thủ đô với thiết bị Toshiko

Giữa nhịp sống nhanh và dày đặc áp lực, người trẻ Hà Nội đang dần tìm lại điểm cân bằng cho bản thân theo một cách khác: chăm sóc sức khỏe chủ động ngay tại nhà.

5 giờ trước SỨC KHỎE

Chuyên gia cảnh báo 4 bộ phận của cua biển không ăn, dễ gây hại sức khỏe

Chuyên gia cảnh báo 4 bộ phận của cua biển không ăn, dễ gây hại sức khỏe

Để đảm bảo an toàn sức khỏe, cần chú ý khi ăn cua biển.

5 giờ trước Sống khỏe

Loại rau được ví là 'rau trường sinh', tốt như thuốc bổ: Ở Việt Nam mọc dại, ít người biết

Loại rau được ví là 'rau trường sinh', tốt như thuốc bổ: Ở Việt Nam mọc dại, ít người biết

Loại rau này được cho là tốt cho sức khỏe, góp mặt trong nhiều bài thuốc dân gian.

6 giờ trước Dinh dưỡng