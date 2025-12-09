Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Nữ sinh bất ngờ chạy ra giữa đường nơi xe qua lại đông đúc, Công an vào cuộc liền tỏ lý do bất ngờ

10:40 09/12/2025
Nhờ sự vào cuộc can thiệp kịp thời của lực lượng chức năng, nữ sinh đã không gặp tai nạn nguy hiểm.

Theo Công an phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội), khoảng 18 giờ 00 ngày 5/12/2025, Công an phường nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc có một nữ sinh đang có hành động chạy ra giữa đường khi xe đang lưu thông ý định tử tử.

Đồng chí Trung tá Đinh Sỹ Hải - Phó Trưởng Công an phường đã ngay lập tức phân công cán bộ khẩn trương xuống nơi xảy ra sự việc ngăn chặn hành động dại dột của nữ sinh trên.

Nhờ sự can thiệp kịp thời, nữ sinh H. đã không có hành động dại dột. Ảnh: Công an phường Ô Chợ Dừa Nhờ sự can thiệp kịp thời, nữ sinh H. đã không có hành động dại dột. Ảnh: Công an phường Ô Chợ Dừa

Quá trình tiếp cận, qua nắm bắt tâm lý, tổ công tác được biết nữ sinh tên H là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội. Do buồn chán trong chuyện tình cảm cá nhân nên H. có ý định tự tử.

 Tổ công tác đã động viên tư tưởng, khéo léo khuyên nhủ khiến H. hồi tâm chuyển ý, bình tĩnh loại bỏ các ý nghĩ tiêu cực ra khỏi suy nghĩ. 

 

Hiện tại nữ sinh H. tâm lý đã ổn định, tình trạng Sức khoẻ bình thường.

Sau khi bình tĩnh, H. đã gửi lời cảm ơn tổ công tác Công an phường Ô Chợ Dừa đã kịp thời ngăn cản hành động dại dột của H. và Giáo dục, động viên tinh thần khiến H. suy nghĩ bớt tiêu cực.

