Ca khúc nhạc Việt bị cộng đồng mạng 'ném đá' tả tơi nhất lúc này!

Ca khúc nhạc Việt này vấp phải chỉ trích lớn từ số đông khán giả sau khi ra mắt.

Gần đây, ca khúc Một Việt Nam mới tinh của nhóm nhạc nữ tân binh có tên V.STAR trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Điểm gây chú ý lớn nhất là đoạn rap trong bài, bị nhiều khán giả nhận xét giống như "sản phẩm của AI".

Cụ thể, đoạn rap liên tục lặp lại các từ và chơi chữ như: "Việt Nam mới tinh - tinh - tinh - tinh / Ánh đèn lung lung linh - linh - linh - linh / Bước chân rung rung rinh - rinh - rinh - rinh / Âm thanh boom boom - EDM cháy tim / Ba mươi tư tỉnh thành của một Việt Nam mới tinh - tinh - tinh - tinh / Ba mươi tư tỉnh thành mới đẹp lung linh - linh - linh - linh…".

Nhiều ý kiến cho rằng lời nhạc gượng gạo, lặp đi lặp lại, thậm chí "thua cả ChatGPT". Không chỉ ca từ, cách quay MV cũng vấp phải chỉ trích. Ê-kíp lấy cảm hứng từ Studio Choom của Kpop, sử dụng phông nền trơn, thay đổi màu sắc bằng ánh sáng và góc quay điệu nghệ. Tuy nhiên, MV lại bị chê "đánh đèn loạn xạ, khiến người xem mỏi mắt", gây cảm giác rối mắt và mất tập trung.

Phản hồi của cộng đồng mạng thể hiện sự phân cực rõ rệt. Một bộ phận khán giả chỉ trích ca khúc vì lời nhạc gượng gạo, lặp lại và cảm giác giống sản phẩm AI. MV và phần trình diễn cũng bị nhận xét thiếu tinh tế, từ ánh sáng, góc quay đến nhịp điệu trình diễn. Ngoài ra, nhiều ý kiến còn cho rằng giọng hát của các thành viên chưa được khai thác đúng cách, dẫn đến cảm giác lạc điệu, nhịp điệu không khớp với beat và đôi khi gây khó chịu cho người nghe.

Ngược lại, một bộ phận khác lại ủng hộ nhóm, khen ngợi giọng hát và tinh thần trình diễn của các thành viên. Nhiều ý kiến cho rằng mỗi sản phẩm âm nhạc đều có đối tượng riêng và không thể làm hài lòng tất cả. Một số nhận định ê-kíp có thể cố tạo tranh cãi để thu hút sự chú ý, giống như chiêu thức "rage bait" trên mạng xã hội, vốn phổ biến với các nghệ sĩ trẻ trong thời đại hiện nay.

Ca khúc này đang nhận về rất nhiều phản hồi tiêu cực từ người nghe.

Sau gần 10 ngày ra mắt, MV đã đạt hơn 1 triệu lượt xem, nhưng lượng dislike lên tới 11.000, trong khi lượt like chỉ là 1.400. Nhiều khán giả nhận định nhóm nhạc trẻ còn nhiều triển vọng, song sản phẩm chào sân để lại cảm giác tiêu cực, đồng thời nghi ngờ ê-kíp cố tình tạo tranh luận để thu hút truyền thông.

Trên thực tế, không ít ca khúc Vpop gây tranh cãi vì ca từ nhảm nhạt trước đây, điển hình như Pickleball của Đỗ Phú Quí, Cánh bướm dối gian của Phí Phương Anh hay Oh My Chuối của Sĩ Thanh. Một Việt Nam mới tinh tiếp tục nối dài danh sách những sản phẩm âm nhạc gây phân cực dư luận, vừa thu hút lượt xem vừa khiến cộng đồng bàn tán sôi nổi.

Câu chuyện của V.STAR phản ánh rõ chiến lược tranh cãi để tạo sự chú ý đang được nhiều nghệ sĩ trẻ áp dụng. Một ca khúc gây tranh cãi có thể nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tạo lượt xem và tương tác lớn, nhưng đi kèm rủi ro về hình ảnh và uy tín. Khi dư luận tập trung vào khuyết điểm như lời nhạc gượng gạo, trình diễn thiếu đồng bộ hay ê-kíp sản xuất chưa định hướng rõ ràng, tài năng thực sự của nghệ sĩ dễ bị lu mờ.

Ngoài ra, thị trường nhạc Việt hiện nay cạnh tranh gay gắt, áp lực từ dư luận trực tuyến khiến các nhóm nhạc trẻ dễ ưu tiên hiệu ứng tức thời hơn là xây dựng lộ trình phát triển bền vững. Việc debut bằng ca khúc gây tranh cãi là con dao hai lưỡi: giúp nổi tiếng nhanh, nhưng đồng thời dễ làm lu mờ tài năng, hình ảnh và uy tín lâu dài.

Với V.STAR, Một Việt Nam mới tinh là bài học về việc cân bằng giữa hiệu ứng truyền thông và chất lượng âm nhạc. Nhóm cần chú trọng phát triển giọng hát, đồng bộ trong trình diễn, xây dựng hình ảnh bài bản, đồng thời vẫn đảm bảo sản phẩm có khả năng lan tỏa và hấp dẫn người nghe. Chỉ khi kết hợp hài hòa giữa nội dung, hình ảnh, âm nhạc và chiến lược truyền thông, các nhóm nhạc tân binh mới có thể tồn tại bền vững trong thị trường đầy cạnh tranh hiện nay.