Nữ ca sĩ 2k2 gây 'sốt' với ảnh mặc nội y phô trọn thân hình nóng bỏng

Nữ ca sĩ này trước đó từng gây xôn xao với phong cách thời trang hở bạo.

Mới đây, nữ ca sĩ NingNing (aespa) đã thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ với bài đăng mới nhất trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, nữ thần tượng chia sẻ loạt ảnh đời thường cùng dòng chú thích ngắn gọn: “Tôi không biết”.

Những bức hình nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận rầm rộ. Trong số đó có một tấm ảnh đặc biệt khi NingNing tự tin tạo dáng trong trang phục nội y, khoe trọn đường cong quyến rũ và thần thái tự nhiên.

Nữ ca sĩ 2k2 tự tin khoe đường cong cơ thể nóng bỏng. Ảnh: Allkpop

Hình ảnh này nhanh chóng “phủ sóng” khắp các diễn đàn K-pop, nhận về hàng loạt bình luận trái chiều. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước độ táo bạo của nữ idol, trong khi một bộ phận khác lại cho rằng đây là cách cô thể hiện cá tính mạnh mẽ, trưởng thành hơn sau nhiều năm hoạt động.

Trước đó, NingNing cũng từng nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý vì gu Thời trang ngày càng gợi cảm, khác xa hình ảnh kín đáo thời mới ra mắt. Là giọng ca chính của aespa, nữ ca sĩ sinh năm 2002 được đánh giá cao không chỉ bởi năng lực ca hát mà còn bởi Phong cách thời trang cá tính, hiện đại và đậm chất riêng.

NingNing thoải mái diện váy khoét ngực. Ảnh: IGNV

Nữ ca sĩ khá cởi mở khi diện mốt hở bạo. Ảnh: IGNV

Trong giới K-pop, việc các nữ ca sĩ ngày càng tự tin thể hiện bản thân qua phong cách ăn mặc không còn là điều xa lạ. Thế hệ nghệ sĩ trẻ như Jennie (BLACKPINK), Karina (aespa) hay Somi đều đang truyền tải thông điệp về sự tự do và quyền làm chủ cơ thể, khẳng định rằng thời trang là một phần quan trọng giúp họ thể hiện bản sắc nghệ thuật.

NingNing cũng không ngoại lệ. Theo nhiều khán giả, việc cô dám xuất hiện trong những thiết kế gợi cảm không đơn thuần là để gây chú ý, mà còn thể hiện tinh thần tự tin, độc lập và không bị ràng buộc bởi khuôn mẫu idol “an toàn” của K-pop.

Mỗi khi nữ ca sĩ đăng ảnh hậu trường, khán giả đều được phen xôn xao bàn tán. Ảnh: IGNV