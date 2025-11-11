Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Âm nhạc

Nữ ca sĩ 2k2 gây 'sốt' với ảnh mặc nội y phô trọn thân hình nóng bỏng

16:29 11/11/2025
Nữ ca sĩ này trước đó từng gây xôn xao với phong cách thời trang hở bạo.

Mới đây, nữ ca sĩ NingNing (aespa) đã thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ với bài đăng mới nhất trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, nữ thần tượng chia sẻ loạt ảnh đời thường cùng dòng chú thích ngắn gọn: “Tôi không biết”.

Những bức hình nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận rầm rộ. Trong số đó có một tấm ảnh đặc biệt khi NingNing tự tin tạo dáng trong trang phục nội y, khoe trọn đường cong quyến rũ và thần thái tự nhiên. 

Nữ ca sĩ 2k2 tự tin khoe đường cong cơ thể nóng bỏng. Ảnh: Allkpop Nữ ca sĩ 2k2 tự tin khoe đường cong cơ thể nóng bỏng. Ảnh: Allkpop

Hình ảnh này nhanh chóng “phủ sóng” khắp các diễn đàn K-pop, nhận về hàng loạt bình luận trái chiều. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước độ táo bạo của nữ idol, trong khi một bộ phận khác lại cho rằng đây là cách cô thể hiện cá tính mạnh mẽ, trưởng thành hơn sau nhiều năm hoạt động.

Trước đó, NingNing cũng từng nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý vì gu Thời trang ngày càng gợi cảm, khác xa hình ảnh kín đáo thời mới ra mắt. Là giọng ca chính của aespa, nữ ca sĩ sinh năm 2002 được đánh giá cao không chỉ bởi năng lực ca hát mà còn bởi Phong cách thời trang cá tính, hiện đại và đậm chất riêng.

NingNing thoải mái diện váy khoét ngực. Ảnh: IGNV NingNing thoải mái diện váy khoét ngực. Ảnh: IGNV
Nữ ca sĩ khá cởi mở khi diện mốt hở bạo. Ảnh: IGNV Nữ ca sĩ khá cởi mở khi diện mốt hở bạo. Ảnh: IGNV
 

Trong giới K-pop, việc các nữ ca sĩ ngày càng tự tin thể hiện bản thân qua phong cách ăn mặc không còn là điều xa lạ. Thế hệ nghệ sĩ trẻ như Jennie (BLACKPINK), Karina (aespa) hay Somi đều đang truyền tải thông điệp về sự tự do và quyền làm chủ cơ thể, khẳng định rằng thời trang là một phần quan trọng giúp họ thể hiện bản sắc nghệ thuật.

NingNing cũng không ngoại lệ. Theo nhiều khán giả, việc cô dám xuất hiện trong những thiết kế gợi cảm không đơn thuần là để gây chú ý, mà còn thể hiện tinh thần tự tin, độc lập và không bị ràng buộc bởi khuôn mẫu idol “an toàn” của K-pop. 

Mỗi khi nữ ca sĩ đăng ảnh hậu trường, khán giả đều được phen xôn xao bàn tán. Ảnh: IGNV Mỗi khi nữ ca sĩ đăng ảnh hậu trường, khán giả đều được phen xôn xao bàn tán. Ảnh: IGNV
Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/giai-tri/nu-ca-si-2k2-gay-sot-voi-anh-mac-noi-y-pho-tron-than-hinh-nong-bong-202511111038080287.html
Cùng chủ đề
Taylor Swift không mời Selena Gomez làm phù dâu trong đám cưới? Âm nhạc
Taylor Swift không mời Selena Gomez làm phù dâu trong đám cưới?

Thông tin khiến người hâm mộ Taylor Swift vô cùng bất ngờ.

Lý do thật sự khiến Chu Hiếu Thiên bị loại khỏi dự án tái hợp của F4? Âm nhạc
Lý do thật sự khiến Chu Hiếu Thiên bị loại khỏi dự án tái hợp của F4?

F4 được cho là sẽ trở lại với các dự án âm nhạc mới mà không có sự xuất hiện...

Sốc trước lượng khán giả tham gia 2 đêm concert của G-Dragon tại Hà Nội, vượt luôn cả BLACKPINK! Âm nhạc
Sốc trước lượng khán giả tham gia 2 đêm concert của G-Dragon tại Hà Nội, vượt luôn cả BLACKPINK!

Thành công của concert G-Dragon mở ra tương lai mới cho ngành tổ chức sự kiện tại Việt Nam.

Mỹ Tâm đón tin vui lớn, khán giả đồng loạt vỡ òa Âm nhạc
Mỹ Tâm đón tin vui lớn, khán giả đồng loạt vỡ òa

Thông báo từ phía Mỹ Tâm khiến người hâm mộ 'đứng ngồi không yên'.

Quyết định của Hiền Thục đã thay đổi cuộc đời Phương Mỹ Chi Âm nhạc
Quyết định của Hiền Thục đã thay đổi cuộc đời Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi là một trong những ca sĩ trẻ thành công nhất ở hiện tại.

Từ NewJeans đến EXO-CBX: Quyền lực hợp đồng và cuộc chiến không hồi kết trong Kpop Âm nhạc
Từ NewJeans đến EXO-CBX: Quyền lực hợp đồng và cuộc chiến không hồi kết trong Kpop

Từ những vụ kiện như của EXO-CBX và NewJeans, có thể thấy quyền lực trong Kpop đang dần tái cân...

Mới cập nhật
Thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2026 có thể diễn ra muộn hơn, vì sao?

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2026 có thể diễn ra muộn hơn, vì sao?

Hà Nội dự kiến điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi vào lớp 10 từ đầu tháng sang cuối tháng 6, nhằm phù hợp kế hoạch năm học và giúp học sinh có thêm thời gian ôn tập.

6 giờ trước Học đường

Nữ ca sĩ AI ký hợp đồng hơn 70 tỷ đồng, chính thức ra mắt showbiz

Nữ ca sĩ AI ký hợp đồng hơn 70 tỷ đồng, chính thức ra mắt showbiz

Nữ ca sĩ AI khiến dư luận xôn xao khi chính thức xuất hiện trong làng giải trí.

6 giờ trước Học viện AI

Ai không nên ăn mướp đắng?

Ai không nên ăn mướp đắng?

Mướp đắng là thực phẩm tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng ăn được, vậy ai không nên ăn mướp đắng?

6 giờ trước Sống khỏe

Thư chia tay đầy xúc động của Warren Buffett: Biết ơn vì quá may mắn

Thư chia tay đầy xúc động của Warren Buffett: Biết ơn vì quá may mắn

Tỷ phú huyền thoại Warren Buffett, 95 tuổi, vừa công bố thư chia tay với vai trò CEO của Berkshire Hathaway – khép lại một giai đoạn kéo dài hơn sáu thập kỷ.

6 giờ trước Đời sống

Chủ tịch Hội đồng trường 'thân mật' với nhiều phụ nữ bị buộc thôi việc

Chủ tịch Hội đồng trường 'thân mật' với nhiều phụ nữ bị buộc thôi việc

Người đàn ông xuất hiện trong video được xác định là Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành, Ninh Bình đã bị buộc thôi việc.

6 giờ trước Pháp luật

Bất ngờ con thông minh vượt trội nhờ cha mẹ áp dụng 7 thói quen mỗi ngày

Bất ngờ con thông minh vượt trội nhờ cha mẹ áp dụng 7 thói quen mỗi ngày

Trí thông minh của trẻ là sự kết hợp giữa di truyền, môi trường nuôi dưỡng, dinh dưỡng và trải nghiệm. Áp dụng 7 thói quen dưới đây để giúp não bộ của bé phát triển tốt hơn.

6 giờ trước Khám phá

Thuốc ung thư “đình đám” của Nga chính thức được cấp phép tại Việt Nam: Thêm hi vọng mới cho bệnh nhân

Thuốc ung thư “đình đám” của Nga chính thức được cấp phép tại Việt Nam: Thêm hi vọng mới cho bệnh nhân

Bộ Y tế vừa chính thức cấp phép lưu hành tại Việt Nam thuốc điều trị ung thư Pembroria – sản phẩm do Nga sản xuất, mở ra thêm lựa chọn điều trị cho người bệnh ung thư trong nước.

6 giờ trước Tư vấn sức khỏe

Ngô Thanh Vân kiệt sức, tưởng sụp đổ sau 3 tháng sinh con: 'Ba vẫn ở đó, ôm lấy mẹ'

Ngô Thanh Vân kiệt sức, tưởng sụp đổ sau 3 tháng sinh con: 'Ba vẫn ở đó, ôm lấy mẹ'

Chia sẻ của Ngô Thanh Vân sau 3 tháng sinh con đầu lòng đang nhận được sự quan tâm của nhiều người.

6 giờ trước Hậu trường

Taylor Swift không mời Selena Gomez làm phù dâu trong đám cưới?

Taylor Swift không mời Selena Gomez làm phù dâu trong đám cưới?

Thông tin khiến người hâm mộ Taylor Swift vô cùng bất ngờ.

7 giờ trước Âm nhạc

Công an vào cuộc vụ khách sạn Hàng Cháo 'đuổi' khách lúc 2h sáng

Công an vào cuộc vụ khách sạn Hàng Cháo 'đuổi' khách lúc 2h sáng

Sau khi video "bóc phốt" khách sạn của vị khách nữ lan truyền trên mạng xã hội, công an phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) cho biết nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ việc.

7 giờ trước Đời sống