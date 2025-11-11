Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Công an vào cuộc vụ khách sạn Hàng Cháo 'đuổi' khách lúc 2h sáng

16:21 11/11/2025
Sau khi video "bóc phốt" khách sạn của vị khách nữ lan truyền trên mạng xã hội, công an phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) cho biết nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ việc.

Trao đổi với Tri Thức - Znews chiều 11/11, Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh, Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội), cho biết đã nắm được thông tin vụ việc và phân công cán bộ xác minh.

"Chúng tôi đã mời những người liên quan lên làm việc, kết quả xác minh sẽ được thông tin sau", ông Minh nói.

Trước đó vào ngày 9/11, cô gái tên N.Y.Q. (sống tại TP.HCM) bức xúc chia sẻ video tố cáo khách sạn tên R. ở phố Hàng Cháo (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) "bùng" phòng thuê của mình.

khach san bung phong anh 1

Vị khách nữ tố khách sạn ở Hà Nội tự ý hủy phòng mình đã đặt.

Cụ thể, Q. đã đặt phòng tại khách sạn cho 3 ngày (7, 8, 9/11) qua một ứng dụng đặt phòng, trả trước 100% tiền thuê. Do thời tiết, chuyến bay của cô từ TP.HCM ra Hà Nội bị hoãn lại, khiến cô tới muộn.

Khi đến nơi vào 2h sáng ngày 9/11, cô được lễ tân thông báo đã kín phòng, khách sạn không còn giữ phòng cho cô vì check-in muộn mà không thông báo trước. Vì đi một mình, Q. chấp nhận bỏ phòng đã đặt, ngỏ ý nhờ khách sạn sắp xếp cho một phòng khác song cũng không được hỗ trợ.

Bức xúc, vị khách nữ ghi lại video cảnh tranh luận với nam lễ tân khách sạn và đăng tải lên mạng xã hội. Video lan truyền nhanh chóng khiến hàng trăm dân mạng bức xúc, kéo vào đánh giá 1 sao cho khách sạn này trên Google, khiến khách sạn phải khóa phần đánh giá và fanpage trên Facebook.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, quản lý khách sạn R. cho rằng sự việc đáng tiếc xảy ra do nghiệp vụ chưa tốt của nhân viên. Người làm việc với vị khách nữ trong video cũng không phải nhân viên chính thức mà được nhờ làm thay do lễ tân khách sạn bận việc đột xuất.

khach san bung phong anh 2

Quản lý cho biết nam lễ tân làm việc với vị khách không phải nhân viên chính thức của khách sạn.

Vị quản lý cũng cho biết vào hôm sau (10/11), ngay khi nắm được sự việc đã liên hệ và xin lỗi vị khách nữ, ngỏ ý trả lại tiền cho cô gái ngay khi hệ thống đặt phòng hoàn về. Dù Q. từ chối, phía khách sạn vẫn sẽ thông báo với ứng dụng đặt phòng để hoàn lại cho cô.

Nữ quản lý nói thêm vì vị khách nữ đến check-in muộn 48 tiếng (đặt phòng đêm 7/11, check-in vào 2h ngày 9/11), nên phía khách sạn chủ quan nghĩ rằng khách đã bỏ phòng.

"Sự việc kinh khủng xảy ra, chúng tôi đành chịu vì nói chung, lỗi ở nhân viên khách sạn. Nếu nhân viên đó hành xử chuyên nghiệp hơn, hỗ trợ đặt phòng khác cho khách thì đã không đến nỗi", quản lý nói.

Khách khẩu chiến với lễ tân khách sạn vì bị hủy phòng lúc 2h sáng Khi vị khách nữ check-in muộn so với giờ đặt phòng, khách sạn tại Hàng Cháo (Hà Nội) từ chối cho cô nhận phòng dù cô đã thanh toán trước đủ tiền.
