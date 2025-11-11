Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2026 có thể diễn ra muộn hơn, vì sao?

16:43 11/11/2025
Hà Nội dự kiến điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi vào lớp 10 từ đầu tháng sang cuối tháng 6, nhằm phù hợp kế hoạch năm học và giúp học sinh có thêm thời gian ôn tập.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang lên kế hoạch đề xuất UBND Thành phố lùi thời điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 sang cuối tháng 6/2026, thay vì đầu tháng như thông lệ.

Theo dự kiến, việc điều chỉnh này nhằm phù hợp với khung kế hoạch năm học mới và giúp học sinh lớp 9 có thêm thời gian ôn tập, củng cố kiến thức. Như vậy, kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội sẽ được tổ chức sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Căn cứ quy chế tuyển sinh trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng từ năm 2025, kỳ thi lớp 10 sẽ gồm ba môn: Toán, Ngữ văn và một môn thứ ba (hoặc bài thi tổ hợp). Tại Hà Nội, đây luôn là kỳ thi được xem là “nóng” nhất trong năm học do tính cạnh tranh cao và tỷ lệ chọi gay gắt.

Thống kê cho thấy, chỉ khoảng 60% học sinh có cơ hội vào trường công lập, trong khi số còn lại phải chọn hướng đi khác như trường tư thục hoặc giáo dục nghề nghiệp. Vì vậy, dù thời điểm thi có thay đổi, điều quan trọng nhất với học sinh vẫn là nắm chắc kiến thức nền tảng và giữ tâm lý vững vàng trong giai đoạn nước rút.
