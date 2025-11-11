Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Taylor Swift không mời Selena Gomez làm phù dâu trong đám cưới?

16:24 11/11/2025
Thông tin khiến người hâm mộ Taylor Swift vô cùng bất ngờ.

Ngôi sao nhạc pop Taylor Swift và cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng Travis Kelce hiện đang là cặp đôi được chú ý bậc nhất làng Giải trí thế giới. Sau gần hai năm hẹn hò, cả hai đã chính thức công khai đính hôn vào tháng 8, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông và người hâm mộ toàn cầu. Từ thời điểm đó, những thông tin xoay quanh lễ cưới trong mơ của họ liên tục trở thành đề tài nóng trên các mặt báo.

 
Taylor Swift không mời Selena Gomez làm phù dâu trong đám cưới? Ảnh 1

Mới đây, truyền thông quốc tế tiết lộ rằng Taylor Swift đã chọn được chiếc váy cưới cho ngày trọng đại. Theo nguồn tin, nữ ca sĩ “Love Story” đã tin tưởng giao trọng trách này cho Sarah Burton, nhà thiết kế Thời trang danh tiếng người Anh, người từng tạo nên bộ váy cưới huyền thoại cho Công nương Kate Middleton. Sự lựa chọn này không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của Taylor mà còn cho thấy cô hướng đến Phong cách cổ điển, sang trọng nhưng vẫn đậm dấu ấn cá nhân.

Trước đó, chiếc nhẫn đính hôn của Taylor Swift cũng khiến công chúng choáng ngợp khi các chuyên gia trang sức ước tính giá trị lên tới hơn 2 triệu USD (khoảng 15,6 triệu đô la Hồng Kông). Hình ảnh viên kim cương lấp lánh trên tay Taylor nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, trở thành tâm điểm của giới truyền thông quốc tế.

Taylor Swift không mời Selena Gomez làm phù dâu trong đám cưới? Ảnh 2

Không chỉ trang phục, đội hình phù dâu của Taylor cũng được công chúng quan tâm đặc biệt. Theo truyền thông, giọng ca sinh năm 1989 đã chính thức mời người bạn thân thiết là siêu mẫu Gigi Hadid đảm nhận vai trò phù dâu trong hôn lễ sắp tới. Nguồn tin cho biết, Taylor đã gửi lời mời đến Gigi trong buổi tối thân mật tại New York vào ngày 3/3 vừa qua, và Gigi đã vui vẻ nhận lời.

Taylor Swift không mời Selena Gomez làm phù dâu trong đám cưới? Ảnh 3

Tuy nhiên, thông tin này cũng khiến mạng xã hội dấy lên nhiều bàn luận. Một số người hâm mộ tỏ ra bất ngờ khi Selena Gomez, người bạn gắn bó nhiều năm với Taylor không nằm trong danh sách phù dâu. Nhiều nguồn suy đoán rằng do Selena mới kết hôn gần đây, Taylor muốn dành vai trò đặc biệt này cho Gigi như một cách thể hiện tình bạn và sự cân bằng giữa các mối quan hệ thân thiết.

Taylor Swift không mời Selena Gomez làm phù dâu trong đám cưới? Ảnh 4

Dù chưa có xác nhận chính thức từ Taylor Swift hay Travis Kelce, nhưng những thông tin về váy cưới, nhẫn đính hôn và danh sách khách mời, trong đó từng rộ tin có cả Hoàng tử William và gia đình đang khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi. Nếu mọi tin đồn trở thành sự thật, đám cưới của Taylor Swift hứa hẹn sẽ là một trong những sự kiện giải trí được mong chờ nhất năm, quy tụ dàn khách mời “khủng” và trở thành khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình tình yêu cổ tích của cặp đôi quyền lực này.

