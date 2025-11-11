Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Lý do thật sự khiến Chu Hiếu Thiên bị loại khỏi dự án tái hợp của F4?

15:56 11/11/2025
F4 được cho là sẽ trở lại với các dự án âm nhạc mới mà không có sự xuất hiện của thành viên Chu Hiếu Thiên.

Vào cuối năm 2025, làng Giải trí châu Á chấn động khi nhóm nhạc huyền thoại F4 thông báo rằng Chu Hiếu Thiên sẽ rời khỏi nhóm, biến F4 trở thành F3. Buổi hòa nhạc dự kiến ban đầu vào cuối năm 2025 bị hoãn, và ba thành viên còn lại là Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân và Ngô Kiến Hào sẽ tiếp tục tour diễn và phát hành các ca khúc mới dưới tên F3. Điểm dừng chân đầu tiên dự kiến là Mercedes-Benz Arena ở Thượng Hải vào tháng 12, với ba buổi biểu diễn liên tiếp. Ashin của Mayday sẽ đảm nhận vai trò nhà sản xuất cho dự án âm nhạc mới.

 
Lý do thật sự khiến Chu Hiếu Thiên bị loại khỏi dự án tái hợp của F4? Ảnh 1

Nguyên nhân dẫn đến quyết định này được cho là liên quan đến việc Chu Hiếu Thiên không tuân thủ quy tắc nội bộ và thường xuyên tiết lộ những chi tiết về chuyến lưu diễn và tiến độ bài hát mới trên các buổi phát sóng trực tiếp, gây gián đoạn chiến lược quảng bá và làm rạn nứt lòng tin giữa các đối tác. Đối tác Believe Music sau nhiều cuộc họp đã xác định hành vi của Chu Hiếu Thiên ảnh hưởng đến tiến độ dự án và quyết định điều chỉnh đội hình.

Khi được hỏi về việc rời tour diễn, Chu Hiếu Thiên cho biết anh không biết về tình hình này và từ chối bình luận thêm, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có phải là chiêu trò quảng cáo. Trước đó, vào ngày 8/11, Chu Hiếu Thiên cắt băng khánh thành công ty mới và nhắc đến việc "chấm dứt một số điều tồi tệ và mở ra khởi đầu mới", được cư dân mạng hiểu là lời giải thích cho việc rời nhóm.

Lý do thật sự khiến Chu Hiếu Thiên bị loại khỏi dự án tái hợp của F4? Ảnh 2

F4 vốn là biểu tượng của thế hệ khán giả yêu Phim thần tượng. Năm 2001, bộ phim Vườn sao băng ra đời, trở thành hit tại Đài Loan, và bốn diễn viên chính đã lập nhóm nhạc F4. Qua 25 năm, từng thành viên đều có sự nghiệp riêng và cuộc sống cá nhân khác nhau: Ngôn Thừa Húc (48 tuổi), Chu Hiếu Thiên (46 tuổi), Châu Du Dân (44 tuổi), Ngô Kiến Hào (47 tuổi). Sức hút của nhóm giảm dần, và nhiều người đã tìm kiếm cơ hội riêng, như Chu Hiếu Thiên tập trung phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc đại lục và thành lập công ty riêng.

 

Về phần còn lại của nhóm, Ngôn Thừa Húc nổi tiếng thông minh, Châu Du Dân chăm chỉ rèn luyện ca hát và vũ đạo, Ngô Kiến Hào đa năng và có nền tảng gia đình hoạt động trong ngành giải trí. Chu Hiếu Thiên được cho là thích tiết lộ chi tiết chưa công bố, ảnh hưởng đến kế hoạch chung của nhóm và các dự án cá nhân. Nhiều cư dân mạng đặt ra giả thuyết về xung đột nội bộ hay vấn đề phân chia thù lao.

Lý do thật sự khiến Chu Hiếu Thiên bị loại khỏi dự án tái hợp của F4? Ảnh 3

Việc F4 trở thành F3 khiến nhiều người hâm mộ hụt hẫng. Nhóm vẫn sử dụng thương hiệu Vườn sao băng để quảng bá, nhưng khó có thể tái hiện trọn vẹn bản chất ban đầu. Trong khi đó, Chu Hiếu Thiên vẫn tiếp tục phát triển các dự án cá nhân, tổ chức buổi hòa nhạc solo tại Nanjing và tập trung vào thương mại điện tử.

Nhìn chung, quyết định này phản ánh thực tế: sau nhiều năm, những giá trị và hướng đi của từng thành viên không còn đồng nhất. Sự ra đi của Chu Hiếu Thiên, dù gây tiếc nuối, có lẽ là bước đi cần thiết cho cả anh và các thành viên còn lại. F3 đang tiếp tục hành trình âm nhạc mới, trong khi người hâm mộ vẫn theo dõi Ken Chu trên con đường riêng.

Lý do thật sự khiến Chu Hiếu Thiên bị loại khỏi dự án tái hợp của F4? Ảnh 4
Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/am-nhac/ly-do-that-su-khien-chu-hieu-thien-bi-loai-khoi-du-an-tai-hop-cua-f4-202511111032358581.html
