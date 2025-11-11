Ngô Thanh Vân kiệt sức, tưởng sụp đổ sau 3 tháng sinh con: 'Ba vẫn ở đó, ôm lấy mẹ'

Chia sẻ của Ngô Thanh Vân sau 3 tháng sinh con đầu lòng đang nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Hiện tại, Ngô Thanh Vân dành nhiều thời gian để chăm sóc con gái đầu lòng cũng như tận hưởng khoảng thời gian đáng nhớ khi làm mẹ.

Mới đây, nhân dịp sinh nhật của ông xã là Huy Trần, nữ diễn viên đã có những chia sẻ nhắn gửi đầy xúc động, cũng như chia sẻ về hành trình làm bố làm mẹ trong hơn 3 tháng qua của cả hai.

Ngô Thanh Vân có những chia sẻ xúc động trong ngày sinh nhật của chồng, đồng thời là 100 ngày con gái đầu lòng chào đời. (Ảnh FBNV)

"100 ngày qua, mẹ thấy ba kiên nhẫn hơn, dịu dàng hơn và thương nhiều hơn những gì có thể nói thành lời.

Từ những đêm thức cùng mẹ ru con ngủ, những buổi sáng ba lặng lẽ pha bình sữa, đến những lúc con khóc giữa khuya, ba vẫn luôn là người đầu tiên bật dậy.

Không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần nhìn cách ba ôm con, nhìn ánh mắt ba dõi theo từng hơi thở nhỏ bé, mẹ biết tình yêu của ba lớn đến nhường nào", nữ diễn viên viết.

Ngô Thanh Vân kể thêm, có những đêm cô mệt mỏi, kiệt sức và "tưởng chừng muốn sụp đổ, ba vẫn ở đó, lặng lẽ ôm lấy mẹ, không nói nhiều, chỉ một ánh nhìn và cái ôm đủ để mẹ biết mình không đơn độc".

Nữ diễn viên xúc động trước tình yêu, trách nhiệm mà Huy Trần dành cho vợ và con gái. (Ảnh FBNV)

Đồng thời, trong "tâm thư" nhân dịp sinh nhật Huy Trần, Ngô Thanh Vân đã gửi lời cảm ơn cũng như chúc mừng đến người đàn ông của cuộc đời mình.

"Và chúc mừng 100 ngày của bé Gạo, món quà ngọt ngào nhất mà cuộc đời đã gửi tặng cho chúng ta... Hôm nay là sinh nhật của ba, nhưng với mẹ, đó cũng là ngày để nói: Cảm ơn ba, vì đã làm cho hai mẹ con có một mái nhà đầy yêu thương", nữ diễn viên viết.

Chia sẻ của Ngô Thanh Vân nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều người để lại lời chúc mừng sinh nhật cũng như bày tỏ sự yêu thích trước tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi ngày càng viên mãn khi "thiên thần nhỏ" chào đời.

Ngô Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc Huy Trần chăm sóc con gái nhỏ. (Ảnh FBNV)

Sau 3 năm kết hôn, Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần đã chính thức chào đón "trái ngọt" tình yêu là một bé gái đáng yêu, có tên thân mật là Gạo ra đời vào 9/8 vừa qua.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần kết hôn năm 2022, tổ chức lễ cưới tại Việt Nam và Na Uy. Dù nữ diễn viên hơn chồng 11 tuổi, cả hai vẫn được ngưỡng mộ bởi sự đồng điệu trong lối sống, luôn ưu tiên gia đình và giữ gìn sự riêng tư. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Vào đúng dịp kỷ niệm 3 năm đám cưới, Ngô Thanh Vân gây bất ngờ khi thông báo mang thai. Ngô Thanh Vân cho biết, 2 năm tìm kiếm con là 730 ngày, cộng thêm 271 ngày mang con trong bụng. "Vậy là tròn 1.001 ngày mẹ chờ đợi để được nhìn thấy con. Đó là 1.001 ngày dài nhất, nhiều thử thách nhất trong cuộc đời mẹ", cô từng trải lòng.

Hôn nhân của Ngô Thanh Vân và Huy Trần nhận được sự yêu thích của nhiều khán giả. (Ảnh FBNV)