Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Hậu trường

Ngô Thanh Vân kiệt sức, tưởng sụp đổ sau 3 tháng sinh con: 'Ba vẫn ở đó, ôm lấy mẹ'

16:26 11/11/2025
Chia sẻ của Ngô Thanh Vân sau 3 tháng sinh con đầu lòng đang nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Hiện tại, Ngô Thanh Vân dành nhiều thời gian để chăm sóc con gái đầu lòng cũng như tận hưởng khoảng thời gian đáng nhớ khi làm mẹ. 

Mới đây, nhân dịp sinh nhật của ông xã là Huy Trần, nữ diễn viên đã có những chia sẻ nhắn gửi đầy xúc động, cũng như chia sẻ về hành trình làm bố làm mẹ trong hơn 3 tháng qua của cả hai. 

Ngô Thanh Vân có những chia sẻ xúc động trong ngày sinh nhật của chồng, đồng thời là 100 ngày con gái đầu lòng chào đời. (Ảnh FBNV) Ngô Thanh Vân có những chia sẻ xúc động trong ngày sinh nhật của chồng, đồng thời là 100 ngày con gái đầu lòng chào đời. (Ảnh FBNV)

"100 ngày qua, mẹ thấy ba kiên nhẫn hơn, dịu dàng hơn và thương nhiều hơn những gì có thể nói thành lời.

Từ những đêm thức cùng mẹ ru con ngủ, những buổi sáng ba lặng lẽ pha bình sữa, đến những lúc con khóc giữa khuya, ba vẫn luôn là người đầu tiên bật dậy.

 

Không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần nhìn cách ba ôm con, nhìn ánh mắt ba dõi theo từng hơi thở nhỏ bé, mẹ biết tình yêu của ba lớn đến nhường nào", nữ diễn viên viết. 

Ngô Thanh Vân kể thêm, có những đêm cô mệt mỏi, kiệt sức và "tưởng chừng muốn sụp đổ, ba vẫn ở đó, lặng lẽ ôm lấy mẹ, không nói nhiều, chỉ một ánh nhìn và cái ôm đủ để mẹ biết mình không đơn độc". 

Nữ diễn viên xúc động trước tình yêu, trách nhiệm mà Huy Trần dành cho vợ và con gái. (Ảnh FBNV) Nữ diễn viên xúc động trước tình yêu, trách nhiệm mà Huy Trần dành cho vợ và con gái. (Ảnh FBNV)

Đồng thời, trong "tâm thư" nhân dịp sinh nhật Huy Trần, Ngô Thanh Vân đã gửi lời cảm ơn cũng như chúc mừng đến người đàn ông của cuộc đời mình. 

"Và chúc mừng 100 ngày của bé Gạo, món quà ngọt ngào nhất mà cuộc đời đã gửi tặng cho chúng ta... Hôm nay là sinh nhật của ba, nhưng với mẹ, đó cũng là ngày để nói: Cảm ơn ba, vì đã làm cho hai mẹ con có một mái nhà đầy yêu thương", nữ diễn viên viết. 

 

Chia sẻ của Ngô Thanh Vân nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều người để lại lời chúc mừng sinh nhật cũng như bày tỏ sự yêu thích trước tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi ngày càng viên mãn khi "thiên thần nhỏ" chào đời. 

Ngô Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc Huy Trần chăm sóc con gái nhỏ. (Ảnh FBNV) Ngô Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc Huy Trần chăm sóc con gái nhỏ. (Ảnh FBNV)

Sau 3 năm kết hôn, Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần đã chính thức chào đón "trái ngọt" tình yêu là một bé gái đáng yêu, có tên thân mật là Gạo ra đời vào 9/8 vừa qua. 

Ngô Thanh Vân và Huy Trần kết hôn năm 2022, tổ chức lễ cưới tại Việt Nam và Na Uy. Dù nữ diễn viên hơn chồng 11 tuổi, cả hai vẫn được ngưỡng mộ bởi sự đồng điệu trong lối sống, luôn ưu tiên gia đình và giữ gìn sự riêng tư. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Vào đúng dịp kỷ niệm 3 năm đám cưới, Ngô Thanh Vân gây bất ngờ khi thông báo mang thai. Ngô Thanh Vân cho biết, 2 năm tìm kiếm con là 730 ngày, cộng thêm 271 ngày mang con trong bụng. "Vậy là tròn 1.001 ngày mẹ chờ đợi để được nhìn thấy con. Đó là 1.001 ngày dài nhất, nhiều thử thách nhất trong cuộc đời mẹ", cô từng trải lòng. 

Hôn nhân của Ngô Thanh Vân và Huy Trần nhận được sự yêu thích của nhiều khán giả. (Ảnh FBNV) Hôn nhân của Ngô Thanh Vân và Huy Trần nhận được sự yêu thích của nhiều khán giả. (Ảnh FBNV)
Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/giai-tri/ngo-thanh-van-kiet-suc-sup-do-sau-3-thang-sinh-ba-o-do-om-lay-me-202511111535346394.html
Cùng chủ đề
H'Hen Niê tái xuất với loạt ảnh đời thường rạng rỡ Hậu trường
H'Hen Niê tái xuất với loạt ảnh đời thường rạng rỡ

Sau ồn ào mới đây, H'Hen Niê bất ngờ tái xuất với loạt ảnh mới.

Mỹ nhân bị 200 đoàn phim từ chối vì nặng 80kg, thành công lớn nhất cuộc đời là cưới được nam thần đẹp nhất showbiz Hậu trường
Mỹ nhân bị 200 đoàn phim từ chối vì nặng 80kg, thành công lớn nhất cuộc đời là cưới được nam thần đẹp nhất showbiz

Nhan sắc xuống cấp, nữ diễn viên liên tục bị các đoàn phim từ chối.

Dàn phù dâu cực phẩm của nàng dâu hào môn Chế Nguyễn Quỳnh Châu trong lễ vu quy Hậu trường
Dàn phù dâu cực phẩm của nàng dâu hào môn Chế Nguyễn Quỳnh Châu trong lễ vu quy

Dàn mỹ nhân đình đám hội tụ trong lễ vu quy của Chế Nguyễn Quỳnh Châu và chồng doanh nhân.

TikToker Bách Khỉ bị 'ném đá' vì quỳ lạy người đi đường câu view Hậu trường
TikToker Bách Khỉ bị 'ném đá' vì quỳ lạy người đi đường câu view

Lao ra vạch kẻ đường rồi bất ngờ quỳ xuống vái lạy các phương tiện đang dừng đèn đỏ, TikToker...

Tại sao dàn sao Việt vắng mặt ở đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà? Hậu trường
Tại sao dàn sao Việt vắng mặt ở đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà?

Đây là chi tiết mà nhiều người thắc mắc trong hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Hà tại Quảng Trị.

Trang phục được Đỗ Thị Hà 'chọn mặt gửi vàng' từ khi thi hoa hậu tới lúc lấy chồng thiếu gia Hậu trường
Trang phục được Đỗ Thị Hà 'chọn mặt gửi vàng' từ khi thi hoa hậu tới lúc lấy chồng thiếu gia

Đỗ Thị Hà lựa chọn trang phục truyền thống, tôn lên nét đẹp nữ tính vào mỗi dịp trọng đại...

Mới cập nhật
Thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2026 có thể diễn ra muộn hơn, vì sao?

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2026 có thể diễn ra muộn hơn, vì sao?

Hà Nội dự kiến điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi vào lớp 10 từ đầu tháng sang cuối tháng 6, nhằm phù hợp kế hoạch năm học và giúp học sinh có thêm thời gian ôn tập.

6 giờ trước Học đường

Nữ ca sĩ AI ký hợp đồng hơn 70 tỷ đồng, chính thức ra mắt showbiz

Nữ ca sĩ AI ký hợp đồng hơn 70 tỷ đồng, chính thức ra mắt showbiz

Nữ ca sĩ AI khiến dư luận xôn xao khi chính thức xuất hiện trong làng giải trí.

6 giờ trước Học viện AI

Ai không nên ăn mướp đắng?

Ai không nên ăn mướp đắng?

Mướp đắng là thực phẩm tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng ăn được, vậy ai không nên ăn mướp đắng?

6 giờ trước Sống khỏe

Thư chia tay đầy xúc động của Warren Buffett: Biết ơn vì quá may mắn

Thư chia tay đầy xúc động của Warren Buffett: Biết ơn vì quá may mắn

Tỷ phú huyền thoại Warren Buffett, 95 tuổi, vừa công bố thư chia tay với vai trò CEO của Berkshire Hathaway – khép lại một giai đoạn kéo dài hơn sáu thập kỷ.

6 giờ trước Đời sống

Chủ tịch Hội đồng trường 'thân mật' với nhiều phụ nữ bị buộc thôi việc

Chủ tịch Hội đồng trường 'thân mật' với nhiều phụ nữ bị buộc thôi việc

Người đàn ông xuất hiện trong video được xác định là Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành, Ninh Bình đã bị buộc thôi việc.

6 giờ trước Pháp luật

Bất ngờ con thông minh vượt trội nhờ cha mẹ áp dụng 7 thói quen mỗi ngày

Bất ngờ con thông minh vượt trội nhờ cha mẹ áp dụng 7 thói quen mỗi ngày

Trí thông minh của trẻ là sự kết hợp giữa di truyền, môi trường nuôi dưỡng, dinh dưỡng và trải nghiệm. Áp dụng 7 thói quen dưới đây để giúp não bộ của bé phát triển tốt hơn.

6 giờ trước Khám phá

Thuốc ung thư “đình đám” của Nga chính thức được cấp phép tại Việt Nam: Thêm hi vọng mới cho bệnh nhân

Thuốc ung thư “đình đám” của Nga chính thức được cấp phép tại Việt Nam: Thêm hi vọng mới cho bệnh nhân

Bộ Y tế vừa chính thức cấp phép lưu hành tại Việt Nam thuốc điều trị ung thư Pembroria – sản phẩm do Nga sản xuất, mở ra thêm lựa chọn điều trị cho người bệnh ung thư trong nước.

6 giờ trước Tư vấn sức khỏe

Nữ ca sĩ 2k2 gây 'sốt' với ảnh mặc nội y phô trọn thân hình nóng bỏng

Nữ ca sĩ 2k2 gây 'sốt' với ảnh mặc nội y phô trọn thân hình nóng bỏng

Nữ ca sĩ này trước đó từng gây xôn xao với phong cách thời trang hở bạo.

6 giờ trước Âm nhạc

Taylor Swift không mời Selena Gomez làm phù dâu trong đám cưới?

Taylor Swift không mời Selena Gomez làm phù dâu trong đám cưới?

Thông tin khiến người hâm mộ Taylor Swift vô cùng bất ngờ.

7 giờ trước Âm nhạc

Công an vào cuộc vụ khách sạn Hàng Cháo 'đuổi' khách lúc 2h sáng

Công an vào cuộc vụ khách sạn Hàng Cháo 'đuổi' khách lúc 2h sáng

Sau khi video "bóc phốt" khách sạn của vị khách nữ lan truyền trên mạng xã hội, công an phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) cho biết nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ việc.

7 giờ trước Đời sống