Zalo đòi thu thập thông tin người dùng: Bộ Công Thương làm việc với VNG

21:00 29/12/2025
Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) dự kiến làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (VNG, đơn vị sở hữu nền tảng Zalo) vào sáng 31/12.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia - Bộ Công Thương vừa có giấy mời Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (VNG, đơn vị sở hữu nền tảng Zalo) làm việc về vấn đề thu thập, sử dụng thông tin người dùng và cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo.

Buổi làm việc dự kiến diễn ra vào sáng 31/12, nhằm làm rõ các nội dung phục vụ công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu VNG phối hợp báo cáo, cung cấp nhiều nhóm thông tin, tài liệu liên quan trực tiếp đến người dùng cá nhân trên nền tảng Zalo.

Thời gian gần đây, Zalo đòi thu thập thông tin người dùng khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Cụ thể: Cơ quan này yêu cầu VNG cung cấp các thông tin pháp lý cơ bản của doanh nghiệp, bao gồm tư cách pháp lý; vai trò của VNG trong việc sở hữu, quản lý và vận hành nền tảng Zalo tại Việt Nam; đối tượng người dùng của nền tảng này.

Đồng thời, doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu liên quan đến điều khoản sử dụng Zalo đang áp dụng đối với người dùng cá nhân tại Việt Nam, cũng như toàn bộ các phiên bản điều khoản sử dụng đã được áp dụng trong vòng 12 tháng gần nhất.

Đối với từng phiên bản điều khoản sử dụng, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu làm rõ thời điểm ban hành, thời điểm có hiệu lực và hình thức công bố tới người dùng.

Cùng với đó là các thông tin, tài liệu liên quan đến việc sửa đổi, cập nhật điều khoản sử dụng, bao gồm: cách thức thông báo cho người dùng; việc yêu cầu người dùng chấp nhận điều khoản mới; các hệ quả phát sinh trong trường hợp người dùng không chấp nhận nội dung cập nhật.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cũng yêu cầu VNG cung cấp các văn bản, tài liệu hiện hành quy định về việc thu thập, xử lý, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ thông tin người dùng Zalo. Trường hợp doanh nghiệp không ban hành một văn bản riêng về chính sách bảo vệ thông tin người dùng, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đề nghị làm rõ hình thức thể hiện, vị trí công bố và cách thức để người dùng có thể tiếp cận, tìm hiểu đầy đủ các nội dung liên quan dữ liệu cá nhân của mình.

Ngoài ra, VNG còn được yêu cầu báo cáo về cách thức tổ chức, vận hành và cung cấp dịch vụ cho người dùng cá nhân trên môi trường trực tuyến; quy trình cung cấp thông tin cho người dùng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ; các lựa chọn mà người dùng được đưa ra khi chấp nhận hoặc không chấp nhận các điều khoản, chính sách liên quan đến thông tin cá nhân.

Thời gian gần đây, Zalo gửi thông báo yêu cầu chủ tài khoản phải cập nhật điều khoản dịch vụ mới được tiếp tục sử dụng. Trong đó có nhiều điều khoản đáng chú ý như: Zalo có quyền thu thập, chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dùng, bao gồm dữ liệu cơ bản (số điện thoại, họ và tên, giới tính, mối quan hệ gia đình, thông tin CCCD...) và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Nếu không đồng ý thỏa thuận, chủ tài khoản Zalo sẽ không được tiếp tục sử dụng, hệ thống sẽ tự động xóa tài khoản sau 45 ngày nếu người dùng không thay đổi quyết định. Người dùng đã phản đối các điều khoản này vì họ cho rằng, làm như vậy là vi phạm quyền dữ liệu riêng tư của người dùng.

Sự việc này gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt khi một số quy định mới được cho là ảnh hưởng trực tiếp đến quyền riêng tư. Đa số người dùng tỏ ý không đồng tình nhưng vẫn phải chấp thuận do đang sử dụng Zalo cho công việc.

Trong khi đó, nhiều ý kiến khác cho biết sẽ xoá App và chuyển sang dùng các nền tảng khác như Viber, Whatapps... do không muốn “bị ép” phải đồng ý với các điều khoản của Zalo đưa ra. Thậm chí nhiều người dùng còn kêu gọi tẩy chay ứng dụng.

Trên cả hai kho ứng dụng App Store và CH Play, ứng dụng Zalo liên tục nhận những phản hồi đánh giá tiêu cực sau yêu cầu “cập nhật điều khoản dịch vụ mới”.

Các chuyên gia về Công nghệ cũng nhận định: Cách làm này của Zalo đi ngược lại tinh thần của Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân sắp có hiệu lực. Sự đồng ý trong trường hợp bị ép buộc để duy trì một dịch vụ thiết yếu không thể được coi là sự đồng ý tự nguyện.

PHẠM DUY
 
 
 
 
 
 
