Đây mới là vai phản diện điên rồ nhất lịch sử Avatar

Avatar 3 mang đến một phản diện mới đủ sức khiến đại tá Miles Quaritch lu mờ, mở ra chương đen tối và táo bạo nhất của vũ trụ Pandora.

Một phản diện mới đáng sợ hơn cả Miles Quaritch

Mười sáu năm trước, khi Avatar ra mắt, khán giả toàn cầu không chỉ lần đầu bước vào thế giới Pandora mà còn được chứng kiến một trong những phản diện mang tính biểu tượng nhất điện ảnh hiện đại: Miles Quaritch, do Stephen Lang thủ vai. Nhân vật này nhanh chóng trở thành biểu tượng cho bạo lực, tham vọng và sự đối đầu không khoan nhượng với Jake Sully. Xuyên suốt các phần tiếp theo của James Cameron, mối thù cá nhân giữa Jake và Quaritch liên tục leo thang, trở thành trục xung đột trung tâm của toàn bộ thương hiệu Avatar. Tuy nhiên, Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn đã làm được điều tưởng chừng không thể: giới thiệu một phản diện mới không chỉ ngang tầm mà còn khiến Quaritch trở nên kém đáng sợ hơn. Đó là Varang, thủ lĩnh bộ tộc Mangkwan, do Oona Chaplin thủ vai.

Varang, thủ lĩnh bộ tộc Mangkwan, phản diện mới vượt ngoài mọi khuôn mẫu Na'vi trước đây

Varang là một sự bổ sung mang tính đột phá cho loạt Phim. Không giống bất kỳ Na'vi nào từng xuất hiện, cô là hiện thân của sự đối nghịch hoàn toàn với hình ảnh Na'vi truyền thống, những sinh thể gắn bó mật thiết với thiên nhiên và đức tin vào Eywa. Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh, Varang đã toát lên một khí chất lạnh lùng, tàn nhẫn và khó đoán, biến cô thành mối đe dọa mới đầy ám ảnh cho gia đình Sully và toàn bộ Pandora.

Oona Chaplin và màn hóa thân đầy ám ảnh

Điểm khiến Varang trở nên đặc biệt nằm ở diễn xuất của Oona Chaplin. Trong một thế giới nơi mọi Na'vi đều là kỳ quan kỹ thuật số, Varang vẫn nổi bật theo cách rất riêng. Chaplin thể hiện nhân vật với sự pha trộn hiếm có giữa vẻ duyên dáng và sự hung bạo. Cách Varang di chuyển mềm mại, lướt trên mặt đất, gợi nhớ đến Neytiri do Zoe Saldaña thủ vai, nhưng ánh mắt của cô lại luôn rực lên sự săn mồi, đặc biệt trong những khoảnh khắc truy đuổi gia đình Sully hoặc khi cầm trên tay súng phun lửa. Chính ánh nhìn đó truyền tải trọn vẹn bản chất tàn nhẫn và khoái cảm bạo lực của Varang, khiến khán giả hiểu vì sao cô trở thành "lời mời gọi" đầy mê hoặc đối với Quaritch, một kẻ luôn bị hấp dẫn bởi hủy diệt.

Oona Chaplin mang đến một Varang lạnh lùng, duy mỹ nhưng đầy bạo lực

Chaplin còn xây dựng Varang bằng những chuyển động sắc gọn, bất ngờ, như một con rắn sẵn sàng tung đòn chí mạng. Đỉnh điểm của sự tàn bạo được thể hiện khi Varang không ngần ngại thiêu rụi chính những túp lều của bộ tộc mình bằng súng phun lửa. Khoảnh khắc này lập tức khắc sâu hình ảnh một phản diện không có giới hạn đạo đức, sẵn sàng hủy diệt tất cả, kể cả những gì thuộc về mình, để đạt được mục đích.

Na'vi đầu tiên công khai phủ nhận Eywa

Không chỉ đáng sợ về mặt hành động, Varang còn là một nhân vật mang chiều sâu tư tưởng hiếm thấy. Lần đầu tiên trong toàn bộ loạt phim Avatar, khán giả được chứng kiến một Na'vi công khai phủ nhận Eywa, thực thể thiêng liêng đại diện cho sự kết nối của Pandora. Varang căm ghét Eywa vì cho rằng vị thần này đã im lặng khi bộ tộc của cô cầu xin sự cứu rỗi trước thảm họa núi lửa. Lập luận ấy, dù cực đoan, lại mang tính thời sự và phản chiếu cảm xúc rất con người: sự vỡ mộng trước đức tin khi niềm tin không được đáp lại.

Varang là Na'vi đầu tiên công khai phủ nhận Eywa và bóp méo sự kết nối thiêng liêng

Chính quan điểm này khiến Varang trở thành tấm gương phản chiếu cho những hoài nghi đang manh nha trong Jake và Neytiri. Bầu không khí u tối của Fire and Ash càng làm nổi bật chủ đề nghi ngờ thần linh và cảm giác bị bỏ rơi, đưa Avatar sang một sắc thái triết lý đen tối hơn. Ngay cả Kuru, biểu tượng thiêng liêng của sự kết nối, cũng bị Varang biến thành công cụ thống trị, khi cô sử dụng nó để áp đảo và kiểm soát người khác thay vì gắn kết tâm hồn như truyền thống Na'vi.

Quân bài dài hơi cho tương lai u ám của Avatar

Dù James Cameron từng chia sẻ rằng không có gì đảm bảo Avatar sẽ tiếp tục sau Avatar 3, nhưng kế hoạch cho phần 4 và 5 vẫn luôn được nhắc đến. Trong bối cảnh đó, việc Varang sống sót sau các sự kiện của phim là một quyết định chiến lược. Tương tự Quaritch, người từng khởi đầu như một phản diện một chiều trước khi được phát triển phức tạp hơn, Varang có tiềm năng trở thành một trong những nhân vật đa tầng nhất toàn thương hiệu. Nhiều khả năng Quaritch sẽ sống sót sau cú ngã của mình và quay lại bên Varang. Khi đó, mối quan hệ giữa hai kẻ bị ám ảnh bởi bạo lực, đặc biệt trong bối cảnh Quaritch ngày càng có những cảm xúc mâu thuẫn liên quan đến Spider, do Jack Champion thủ vai, hứa hẹn sẽ chứa đầy xung đột và phản bội, nhất là khi khát vọng hủy diệt của Varang ngày càng mất kiểm soát.

Mối quan hệ nguy hiểm giữa Varang và Quaritch, hứa hẹn xung đột lớn trong tương lai

Dù tương lai của thương hiệu Avatar sẽ đi về đâu, Varang đã chứng minh rằng cô là một trong những bổ sung lớn và táo bạo nhất từ trước đến nay. Mỗi lần nhân vật này xuất hiện trên màn ảnh, Avatar 3 đều đạt đến cao trào về cảm xúc và kịch tính. Áp lực đặt lên Oona Chaplin là rất lớn, nhưng bằng diễn xuất sắc sảo cùng kịch bản được xây dựng nhiều lớp, Varang xứng đáng được ghi nhớ như một trong những phản diện xuất sắc nhất lịch sử Avatar, bất kể loạt phim có tiếp tục hay không.

Avatar 3 mở ra chương đen tối và dữ dội nhất của thế giới Pandora

Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn hiện đang được công chiếu tại các rạp trên toàn thế giới.