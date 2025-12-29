Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Ra mắt Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn – Đá quý PINI Việt Nam

21:07 29/12/2025
img-20251227-174524-1767017217.jpg
TS. Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn và Đá quý Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Đạo Mẫu Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc.

Buổi lễ ra mắt diễn ra trong khuôn khổ của Hội chợ Triển lãm Quốc tế ASEAN++ Vàng – Bạc – Đá quý và Cổ vật Việt Nam 2025, với sự hiện diện của đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ và nhiều bộ, ban, ngành Trung ương, cùng đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, nghệ nhân trong lĩnh vực khoa học – công nghệ và kim hoàn – đá quý.

GS-TS Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Viện phát biểu tại Lễ ra mắt

Phát biểu khai mạc, TS Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam nhấn mạnh: "Sự ra đời của Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn – Đá quý PINI Việt Nam là vô cùng cần thiết trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm kim hoàn, đá quý ở Việt Nam. Với trang thiết bị, máy móc, kỹ thuật hiện đại, cán bộ được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế, PINI được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái nghiên cứu, kiểm định, giám định và đào tạo chuyên sâu cho ngành kim hoàn – đá quý trong nước”. 

Lễ trao quyết định Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn Đá quý PINI Việt Nam.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao Giấy chứng nhận hoạt động cho Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn – Đá quý PINI Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở để viện triển khai các hoạt động nghiên cứu, kiểm định, giám định chất lượng, đào tạo chuyên môn và hợp tác khoa học trong nước, quốc tế.

GS-TS danh dự Nguyễn Đình Thắng giữ chức Chủ tịch HĐQT viện; ông Nguyễn Thanh Tú giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT viện.

Phát biểu định hướng, GS-TS Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Viện nhấn mạnh mục tiêu xây dựng viện nghiên cứu trở thành địa chỉ khoa học uy tín, đồng thời cùng Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam phát huy được những giá trị văn hóa dân tộc, gắn với hội nhập quốc tế. 

Ông Nguyễn Việt Thắng - Giám đốc Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, thuộc Cục Thông tin, Thống kê - Bộ Khoa học và Công nghệ trao quyết định tới Viện trưởng Ngô Hữu Hải.

Cũng tại buổi lễ, TS Ngô Hữu Hải được trao quyết định bổ nhiệm chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn – Đá quý PINI Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS Ngô Hữu Hải, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn – Đá quý PINI, xúc động bày tỏ: "Có những giá trị được hun đúc bởi thời gian, có những chuẩn mực được xác nhận bởi khoa học, có những dấu mốc mở ra kỷ nguyên mới cho cả một ngành nghề.

Hôm nay, Viện chính thức được thành lập theo quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam. Đây không chỉ là sự ra đời của một tổ chức khoa học, mà là sự ra đời của Viện Ngọc học mang tầm vóc quốc gia, được xây dựng trên ba trụ cột chính là khoa học - chuẩn xác và niềm tin. Sứ mệnh xuyên suốt của PINI Việt Nam là nghiên cứu khoa học đá quý một cách bài bản, chuyên sâu. Giám định, kiểm định đá quý theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Việt Nam và quốc tế. Xác lập và nâng tầm giá trị kim hoàn – đá quý Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, thị trường đòi hỏi ngày càng cao về tính minh bạch, chuẩn mực và uy tín". 

Ra mắt Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn – Đá quý PINI Việt Nam.

Ban Điều hành Viện cũng chính thức ra mắt, gồm: Viện trưởng, TS Ngô Hữu Hải; các Phó Viện trưởng: ông Phạm Văn Long, ông Doãn Đình Hùng, ông Phạm Ngọc Trường; Tổng Thư ký Viện là bà Hồ Thị Sen.

Hoàng Anh

