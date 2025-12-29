Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Thanh niên đang ngồi đợi cắt tóc, diễn biến tiếp đó khiến ai cũng bất ngờ

20:56 29/12/2025
Đến chính bản thân nam thanh niên cũng không ngờ mình lại rơi vào tình huống trớ trêu này.

Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội đã và đang rôm rả bàn luận về một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý diễn ra tại một tiệm cắt tóc.

Theo đó, nam thanh niên đang ngồi đợi chủ quán cắt tóc thì chủ quán bất ngờ có việc đột xuất chạy vào bên trong. Nam thanh niên vẫn nhẫn nại ngồi trên ghế đợi.

Nam thanh niên đang ngồi đợi cắt tóc, bất ngờ một người khác rơi từ trên trần nhà xuống khiến anh giật mình. Ảnh cắt từ clip Nam thanh niên đang ngồi đợi cắt tóc, bất ngờ một người khác rơi từ trên trần nhà xuống khiến anh giật mình. Ảnh cắt từ clip

Đáng nói, ngay sau khi người chủ chạy vào bên trong, trần nhà bất ngờ sập xuống, và một thanh niên khác cũng rơi theo la phông. May mắn, tấm la phông và cả thanh niên kia không rơi trúng nam thanh niên ngồi đợi cắt tóc.

Sau vụ việc, nam thanh niên vừa bị rơi từ trên xuống đã nhanh chóng đứng dậy và bỏ chạy ra ngoài.

Sau khi rơi xuống, nam thanh niên đã nhanh chóng đứng dậy rồi rời đi. Ảnh cắt từ clip Sau khi rơi xuống, nam thanh niên đã nhanh chóng đứng dậy rồi rời đi. Ảnh cắt từ clip

Hiện vẫn chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra khiến nam thanh niên kia lại rơi từ trên trần nhà xuống. Thế nhưng, sự cố mà nam thanh niên đi cắt tóc gặp phải đã khiến dân mạng rôm rả bàn luận.

Bên dưới đoạn clip, cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau:

"Thanh niên kia định đi cắt tóc chill chill thư giãn, suýt nữa lại bị vật cản 60kg đè trúng"

"Thế này thì còn đi cắt tóc gì nữa, về nhà cho lành"

"Đi cắt tóc thôi mà suýt gặp nạn. May có camera ghi lại chứ về nhà kể không ai tin luôn". 

