Con vật trong vườn thú bị phát hiện hút thuốc, 'nhả khói' thành thạo khiến cộng đồng mạng xôn xao

Hình ảnh con vật ngồi hút thuốc trong vườn thú thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Gần đây, vườn thú Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc) xảy ra một sự việc khiến nhiều người kinh ngạc: một con khỉ đột có thể hút thuốc, thậm chí rất thành thạo trong việc "phun khói", gây xôn xao cộng đồng mạng. Video ghi lại cảnh tượng này được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng, khiến không ít du khách bày tỏ sự sốc và đặt câu hỏi vì sao khỉ đột lại có thể tiếp xúc với thuốc lá.

Theo báo Tân Kinh Báo, trong video, khỉ đột ngồi trên đá, cầm một điếu thuốc và hút một cách thuần thục, tạo nên cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa khó tin. Nhiều cư dân mạng nhận xét rằng khỉ đột trông như một "cúi đầu hút thuốc chuyên nghiệp", đồng thời không hiểu tại sao động vật lại có cơ hội tiếp xúc với thuốc lá.

Về vụ việc này, vườn thú Nam Ninh xác nhận rằng đây không phải lần đầu khỉ đột bị phát hiện hút thuốc. Đại diện vườn thú cho biết, khi còn nhỏ, con khỉ này từng được một cặp vợ chồng nước ngoài nuôi dưỡng, và trong thời gian đó đã hình thành các thói quen xấu như hút thuốc và uống rượu. Hiện tại, vườn thú đã can thiệp, đồng thời cam kết tăng cường quản lý và giám sát khu vực trưng bày để đảm bảo không xảy ra các hành vi nguy hại cho động vật.

Ảnh minh họa.

Nhân viên vườn thú cũng giải thích, khỉ đột có thể tiếp xúc với thuốc lá do du khách ném vào khu vực trưng bày. Dù vườn thú có nhân viên tuần tra liên tục và quy định nghiêm cấm du khách cho thức ăn hay ném vật phẩm vào chuồng, nhưng vẫn khó tránh khỏi sự việc này. Hiện vườn thú đã tiến hành kiểm tra toàn bộ số thuốc lá và bật lửa có thể bị khỉ đột giấu, đồng thời tăng cường tuần tra, quản lý nghiêm ngặt hơn để bảo vệ sức khỏe cho động vật.

Vườn thú nhấn mạnh, sức khỏe của động vật là ưu tiên hàng đầu. Mọi hành vi gây hại cho sức khỏe đều bị nghiêm cấm. Đồng thời, họ kêu gọi du khách tuân thủ quy định, cùng chung tay bảo vệ động vật, tránh những hành vi thiếu trách nhiệm hay tò mò nhất thời dẫn đến hậu quả lâu dài.