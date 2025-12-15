Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. THỂ THAO
  3. Bóng đá

U22 Việt Nam vs Philippines: Trận cầu được dự đoán khó khăn

15:08 15/12/2025
Lúc 15h30 ngày 15/12, U22 Việt Nam chạm trán Philippines ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

U22 Việt Nam được dự đoán gặp nhiều khó khăn.

Cả U22 Việt Nam và Philippines đều toàn thắng ở vòng bảng. Tuy nhiên, hành trình của Philippines có chút ấn tượng hơn khi họ không để thủng lưới, thậm chí còn đánh bại cả đương kim vô địch Indonesia. Sự tiến bộ của đội tuyển này đến từ các cầu thủ nhập tịch cùng cách tiếp cận trận đấu thực dụng hơn trước.

Nhờ dàn sao có thể hình cao lớn, Philippines đặc biệt nguy hiểm ở những tình huống tranh chấp tay đôi và không chiến. Ngoài ra, bài ném biên mạnh cũng là một trong những vũ khí lợi hại của thầy trò HLV Garrath McPherson. Lối đá phòng ngự phản công đầy hiệu quả của đối thủ sẽ khiến ban huấn luyện tuyển U22 Việt Nam phải đặc biệt lưu tâm.

Ở chiều ngược lại, U22 Việt Nam được đánh giá cao về tốc độ, kỹ thuật và khả năng phối hợp ở cả trung lộ lẫn hai biên. Kinh nghiệm ở các giải đấu lớn cũng là điều Đình Bắc cùng đồng đội vượt trội so với đối phương.

Về lực lượng, HLV Kim Sang-sik sẽ có trong tay đội hình tốt nhất, đi kèm với đó là lợi thế thể lực nhờ có hơn đối thủ một ngày.

U22 Viet Nam anh 1

Đội hình ra sân của U22 Việt Nam gặp U22 Philippines ở bán kết SEA Games 33. Ảnh: VFF.
Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/u22-viet-nam-vs-philippines-tran-cau-duoc-du-doan-kho-khan-post1611623.html
Cùng chủ đề
U22 Việt Nam xuất sắc đánh bại Philippines vào chung kết Bóng đá
U22 Việt Nam xuất sắc đánh bại Philippines vào chung kết

U22 Việt Nam đã đánh bại Philippines để vào chung kết SEA Games 33.

Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 33 mới nhất: U22 Việt Nam đứng sau Malaysia Bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 33 mới nhất: U22 Việt Nam đứng sau Malaysia

Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 33 mới nhất, chi tiết thông tin kết quả thi đấu và...

MU gây thất vọng trước đối thủ hạng 18 Bóng đá
MU gây thất vọng trước đối thủ hạng 18

Rạng sáng 5/12, MU dẫn trước nhưng để West Ham cầm hòa 1-1 trên sân nhà ở vòng 14 Premier...

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Lào: Ai thay Văn Trường? Bóng đá
Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Lào: Ai thay Văn Trường?

Dự đoán đội hình U22 Việt Nam đấu với U22 Lào: Chấn thương của Nguyễn Văn Trường khiến huấn luyện...

Tuyển Malaysia bị cấm 8 năm? Bóng đá
Tuyển Malaysia bị cấm 8 năm?

Theo truyền thông Malaysia, Chủ tịch Hiệp hội Luật Malaysia cảnh báo vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch giống...

Cầu thủ 13 tuổi của Arsenal đi vào lịch sử cúp châu Âu Bóng đá
Cầu thủ 13 tuổi của Arsenal đi vào lịch sử cúp châu Âu

Luis Munoz là cái tên tiếp theo của Arsenal tạo nên cột mốc lịch sử của làng bóng đá trẻ...

Mới cập nhật
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng giải Tiền Phong Half Marathon 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh để khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng giải Tiền Phong Half Marathon 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh để khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng

Diễn từ ngày 12 - 14/12/2025, tại TP. Hồ Chí Minh, giải “Tiền Phong Half Marathon 2025” là giải chạy bán marathon đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM bởi Báo Tiền Phong, đơn vị tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Tiền Phong Marathon thường niên uy tín và lâu đời. Với slogan chính thức “Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc”, giải hướng đến mục tiêu lan tỏa những thông điệp tích cực và khuyến khích một xã hội khỏe mạnh hơn thông qua chạy bộ.

2 giờ trước Đời sống

Kỷ lục mới của giá vàng

Kỷ lục mới của giá vàng

Trong phiên giao dịch chiều nay, giá vàng miếng SJC đã chính thức vượt 157 triệu đồng/lượng, tiếp tục thiết lập đỉnh lịch sử mới.

4 giờ trước Đời sống

Google gỡ hàng loạt video AI dùng nhân vật Disney khỏi YouTube

Google gỡ hàng loạt video AI dùng nhân vật Disney khỏi YouTube

Disney cáo buộc Google vi phạm bản quyền trên quy mô lớn khi cho phép và sử dụng nội dung AI tái tạo các nhân vật biểu tượng, buộc YouTube phải nhanh chóng hành động.

4 giờ trước Học viện AI

U22 Việt Nam xuất sắc đánh bại Philippines vào chung kết

U22 Việt Nam xuất sắc đánh bại Philippines vào chung kết

U22 Việt Nam đã đánh bại Philippines để vào chung kết SEA Games 33.

7 giờ trước Bóng đá

Orange xác nhận có bạn trai

Orange xác nhận có bạn trai

Suốt thời gian qua, Orange và nhà sản xuất Woke Up vướng tin hẹn hò. Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau, tương tác trên mạng xã hội.

10 giờ trước Âm nhạc

Showbiz Việt 'dậy sóng' với Mỹ Tâm

Showbiz Việt 'dậy sóng' với Mỹ Tâm

Mỹ Tâm đang là cái tên nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ khán giả.

10 giờ trước Âm nhạc

Thông báo tìm người

Thông báo tìm người

I. Thông tin phía người nhà cần tìm người Thông tin phía gia đình cần tìm người Họ tên: Vũ Thị Hoa Quê quán/Nơi cư trú: Thôn Vật Cách, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc Ngày sinh: 18/02/1984 Nghề nghiệp: Đầu bếp...

13 giờ trước Đời sống

Hơn 3.000 người dân Hà Nội được khám sức khỏe miễn phí

Hơn 3.000 người dân Hà Nội được khám sức khỏe miễn phí

Chương trình "Sống khỏe mỗi ngày - Vì một Việt Nam thật khỏe 2025" diễn ra tại phố đi bộ Trần Nhân Tông trở thành một “Phòng khám cộng đồng đặc biệt” giữa lòng Hà Nội.

1 ngày trước SỨC KHỎE

HanoiTex - HanoiFabric 2025 khẳng định vị thế của ngành dệt may Việt Nam

HanoiTex - HanoiFabric 2025 khẳng định vị thế của ngành dệt may Việt Nam

HanoiTex - HanoiFabric 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện triển lãm quốc tế quan trọng nhất của ngành dệt may Việt Nam, đặc biệt tại khu vực miền Bắc.

2 ngày trước Kinh doanh

ROX Lease được vinh danh “Công ty Dịch vụ Bất động sản Đổi mới Sáng tạo Tốt nhất Đông Nam Á 2025”

ROX Lease được vinh danh “Công ty Dịch vụ Bất động sản Đổi mới Sáng tạo Tốt nhất Đông Nam Á 2025”

Ngày 11/12/2025, tại Bangkok - Thái Lan, Công ty CP Đầu tư và Cho thuê tài sản ROX Lease chính thức được xướng tên tại giải thưởng Dot Property Southeast Asia Awards 2025 ở hạng mục “Best Innovative Real Estate Service Firms Southeast Asia 2025” (Công ty dịch vụ Bất động sản đổi mới sáng tạo tốt nhất Đông Nam Á 2025). Đây là giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực dành cho các doanh nghiệp bất động sản tiên phong trong đổi mới và ứng dụng công nghệ, minh chứng cho năng lực dẫn đầu và tầm nhìn chiến lược của ROX Lease trên thị trường quốc tế.

3 ngày trước Bất động sản