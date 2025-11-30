Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Âm nhạc

Taylor Swift có xứng đáng là ca sĩ hàng đầu thế giới?

19:57 30/11/2025
Sự trở lại vừa qua của Taylor Swift có khiến khán giả phải thất vọng?

Taylor Swift vừa "làm mưa làm gió" với album mới The Life of a Showgirl, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của cô với dòng nhạc pop chính thống. Dù là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ đã gần hai thập kỷ phá vỡ mọi giới hạn trong ngành công nghiệp âm nhạc, The Life of a Showgirl vẫn đạt được những cột mốc đáng kinh ngạc mới. Dưới đây là những kỷ lục ấn tượng mà album này đã tạo ra và phá vỡ.

Taylor Swift có xứng đáng là ca sĩ hàng đầu thế giới? Ảnh 1

The Life of a Showgirl là bước chuyển mình quan trọng trong con đường sáng tạo của Taylor Swift sau tác phẩm đầy cảm xúc The Tortured Poets Department (TTPD). Sau khi ra mắt vào ngày 3/10/2025, album nhận được những đánh giá trái chiều, nhưng điều đó không ngăn cản The Life of a Showgirl leo lên vị trí cao nhất trên các bảng xếp hạng và phá vỡ hàng loạt kỷ lục.

Những kỷ lục mà The Life of a Showgirl đã thiết lập:

1. Doanh số tuần đầu cao nhất từ trước đến nay

Trong tuần đầu tiên, The Life of a Showgirl đạt 4,002 triệu đơn vị album tương đương tại Mỹ, vượt qua kỷ lục tuần đầu của Adele với 25 (3,482 triệu đơn vị năm 2015). Theo dữ liệu của Billboard và Luminate, Taylor Swift hiện nắm giữ 6/10 tuần cao nhất về doanh số album trong lịch sử.

Taylor Swift có xứng đáng là ca sĩ hàng đầu thế giới? Ảnh 2

2. Kỷ lục doanh số ngày đầu tiên

Chỉ trong ngày đầu ra mắt, album bán được 2,7 triệu bản (cả vật lý lẫn kỹ thuật số) tại Mỹ, trở thành doanh số ngày đầu cao nhất năm 2025.

3. Album được pre-save nhiều nhất trên Spotify

Ngay cả trước khi phát hành, The Life of a Showgirl đã phá kỷ lục với 6 triệu lượt pre-save trên Spotify, trở thành album được đặt trước nhiều nhất từ trước đến nay.

Taylor Swift có xứng đáng là ca sĩ hàng đầu thế giới? Ảnh 3

4. Nhiều album No.1 nhất trên Billboard 200 trong số các nghệ sĩ solo

The Life of a Showgirl đạt No.1 trên Billboard 200, giúp Taylor Swift sở hữu album No.1 thứ 15, vượt qua Drake. Hiện tại, chỉ còn The Beatles có nhiều album No.1 hơn nữ ca sĩ với 19 album, đồng nghĩa với việc Taylor Swift là nghệ sĩ solo sở hữu nhiều album No.1 nhất trên Billboard 200.

5. Kỷ lục streaming ngày đầu cao nhất năm 2025

The Life of a Showgirl thiết lập lượng streaming cao nhất trong một ngày kể từ khi phát hành, chỉ đứng sau con số mà nữ ca sĩ từng đạt được với TTPD. Taylor Swift hiện chiếm 4 vị trí cao nhất trong top 10 ngày streaming lớn nhất.

Taylor Swift có xứng đáng là ca sĩ hàng đầu thế giới? Ảnh 4

6. Doanh số album thuần tuần đầu nhiều nhất

Trong tuần đầu, The Life of a Showgirl bán 3.479.500 bản album thuần (bao gồm tải kỹ thuật số, CD, vinyl và cassette), đây là tuần bán album lớn nhất từ năm 1991, theo dữ liệu Luminate.

7. Giữ vị trí No.1 trên Billboard 200 liên tiếp

The Life of a Showgirl không chỉ debut ở vị trí đầu bảng mà còn giữ vị trí No.1 trong suốt bảy tuần liên tiếp và vẫn tiếp tục thống trị bảng xếp hạng.

8. Kỷ lục doanh số vinyl tuần đầu cao nhất (thời đại hiện đại)

Dù phần lớn người nghe âm nhạc hiện nay sử dụng điện thoại, các "Swifties" (cộng đồng fan Taylor Swift) vẫn đam mê sưu tầm vinyl. Album bán được hơn 1,3 triệu bản vinyl trong tuần đầu, cao nhất từ năm 1991.

Taylor Swift có xứng đáng là ca sĩ hàng đầu thế giới? Ảnh 5

Tóm lại, The Life of a Showgirl không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp của Taylor Swift mà còn củng cố vị thế của cô như một biểu tượng âm nhạc toàn cầu. Với loạt kỷ lục ấn tượng, album chứng minh sức ảnh hưởng và khả năng chinh phục khán giả của Taylor Swift vẫn chưa hề giảm sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Taylor Swift có xứng đáng là ca sĩ hàng đầu thế giới? Ảnh 6
Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/am-nhac/taylor-swift-co-xung-dang-la-ca-si-hang-dau-the-gioi-202511301132544606.html
Cùng chủ đề
Tranh cãi concert của TWICE tại Đài Loan Âm nhạc
Tranh cãi concert của TWICE tại Đài Loan

Buổi biểu diễn của TWICE trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Hòa Minzy 'gây bão' mạng với loạt ảnh 'tình bể bình' bên một sao nam Vbiz Âm nhạc
Hòa Minzy 'gây bão' mạng với loạt ảnh 'tình bể bình' bên một sao nam Vbiz

Hòa Minzy xuất hiện bên cạnh sao nam này trong loạt ảnh mới khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không...

Thấy gì qua tiếng cười của mỗi thời đại? Âm nhạc
Thấy gì qua tiếng cười của mỗi thời đại?

Châm biếm, trào lộng là chủ đề quen thuộc với văn nghệ sĩ xưa nay. Từ bài thơ dí dỏm...

Ca khúc nhạc Việt bị cộng đồng mạng 'ném đá' tả tơi nhất lúc này! Âm nhạc
Ca khúc nhạc Việt bị cộng đồng mạng 'ném đá' tả tơi nhất lúc này!

Ca khúc nhạc Việt này vấp phải chỉ trích lớn từ số đông khán giả sau khi ra mắt.

Tóc Tiên táo bạo Âm nhạc
Tóc Tiên táo bạo

Ngoài phần trình diễn gây bàn tán ở Waterbomb, Tóc Tiên thời gian gần đây cũng thường xuyên xuất hiện...

Gu thời trang quyến rũ trong lễ hội WATERBOMB 2025 Âm nhạc
Gu thời trang quyến rũ trong lễ hội WATERBOMB 2025

Lễ hội WATERBOMB 2025 tiếp tục gây "sốc" với gu thời trang quyến rũ.

Mới cập nhật
Chỉ nhận 940.000 đồng tiền tập luyện A80, sinh viên tố trường "mập mờ": Hiệu trường đổi vé gấp về Hà Nội

Chỉ nhận 940.000 đồng tiền tập luyện A80, sinh viên tố trường "mập mờ": Hiệu trường đổi vé gấp về Hà Nội

Thầy hiệu trưởng cho biết, ông và nhà trường luôn làm việc với tinh thần "tất cả vì sinh viên".

8 giờ trước Đời sống

Những bộ phim Giáng sinh kinh điển không nên bỏ lỡ vào dịp Noel này

Những bộ phim Giáng sinh kinh điển không nên bỏ lỡ vào dịp Noel này

Dưới đây là những bộ phim Giáng sinh hay nhất mọi thời đại mà bạn không nên bỏ lỡ.

8 giờ trước Phim

Hình ảnh Suzy chạy bộ ở Hồ Tây

Hình ảnh Suzy chạy bộ ở Hồ Tây

Chiều 30/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Suzy chạy bộ quanh Hồ Tây, Hà Nội. Cô được cho là đang ghi hình dự án phim "Portraits Of Delusion" tại Việt Nam.

8 giờ trước Showbiz

Tìm kiếm 4/7 tòa nhà bị cháy, Hong Kong ghi nhận 146 người thiệt mạng

Tìm kiếm 4/7 tòa nhà bị cháy, Hong Kong ghi nhận 146 người thiệt mạng

Giới chức Hong Kong cho biết đã tìm kiếm 4 trên 7 tòa nhà và số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn thảm khốc ở chung cư Wang Fuk Court đã tăng lên 146 người, cảnh sát vẫn đang rà soát hiện trường.

8 giờ trước Đời sống

Vì sao áo nỉ trở thành đồng phục mùa đông được ưa chuộng?

Vì sao áo nỉ trở thành đồng phục mùa đông được ưa chuộng?

Khi thời tiết chuyển lạnh, doanh nghiệp ưu tiên các mẫu đồng phục vừa ấm áp vừa phù hợp môi trường làm việc. Trong nhiều lựa chọn, đồng phục áo nỉ nổi bật nhờ tính tiện dụng, tính thẩm mỹ và chi phí hợp lý. Dù xu hướng thời trang công sở thay đổi, áo nỉ vẫn giữ sức hút và xuất hiện phổ biến tại văn phòng, nhà máy, trường học. Hãy cùng Đồng Phục Bốn Mùa khám phá vì sao mẫu áo này được ưa chuộng đến vậy.

8 giờ trước Xu hướng

Bão số 15 tiến sát khu vực Gia Lai – Đắk Lắk: Vì sao tâm bão lại gần Tây Nguyên?

Bão số 15 tiến sát khu vực Gia Lai – Đắk Lắk: Vì sao tâm bão lại gần Tây Nguyên?

Bão số 15 tiếp tục di chuyển chậm trên Biển Đông, bất ngờ áp sát vùng biển ngoài khơi khu vực Tây Nguyên, gây gió mạnh, sóng cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho tàu thuyền.

12 giờ trước Đời sống

Đoàn Thể thao Việt Nam xuất quân dự SEA Games 33 hướng tới thành tích đạt nhiều huy chương vàng

Đoàn Thể thao Việt Nam xuất quân dự SEA Games 33 hướng tới thành tích đạt nhiều huy chương vàng

Việt Nam chính thức xuất quân dự SEA Games 33 với lực lượng hùng hậu và quyết tâm lớn, hướng tới mục tiêu bứt phá tại đấu trường khu vực.

19 giờ trước Đời sống

Bão số 15 giật cấp 13 di chuyển chậm trên Biển Đông, áp thấp nhiệt đới lạ thường có vào Nam Bộ?

Bão số 15 giật cấp 13 di chuyển chậm trên Biển Đông, áp thấp nhiệt đới lạ thường có vào Nam Bộ?

Trong khi bão số 15 vẫn di chuyển chậm, đổi hướng liên tục, một áp thấp nhiệt đới lạ thường sắp vào khu vực Nam Biển Đông

1 ngày trước Đời sống

Cô giáo yêu cầu ghi lại vẻ riêng của mẹ và dì, học trò tiểu học viết đáp án khiến ai nấy cười sặc

Cô giáo yêu cầu ghi lại vẻ riêng của mẹ và dì, học trò tiểu học viết đáp án khiến ai nấy cười sặc

Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội đã và đang chia sẻ hình ảnh về một bài tập của em học trò tiểu học.

1 ngày trước Học đường

Sốc với diện mạo hiện tại của ca sĩ Thủy Tiên sau nửa năm 'ở ẩn'

Sốc với diện mạo hiện tại của ca sĩ Thủy Tiên sau nửa năm 'ở ẩn'

Thủy Tiên đã nói rõ về tình trạng hiện tại trong video đang gây bàn tán trên mạng xã hội.

1 ngày trước Hậu trường