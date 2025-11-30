Taylor Swift có xứng đáng là ca sĩ hàng đầu thế giới?

Sự trở lại vừa qua của Taylor Swift có khiến khán giả phải thất vọng?

Taylor Swift vừa "làm mưa làm gió" với album mới The Life of a Showgirl, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của cô với dòng nhạc pop chính thống. Dù là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ đã gần hai thập kỷ phá vỡ mọi giới hạn trong ngành công nghiệp âm nhạc, The Life of a Showgirl vẫn đạt được những cột mốc đáng kinh ngạc mới. Dưới đây là những kỷ lục ấn tượng mà album này đã tạo ra và phá vỡ.

The Life of a Showgirl là bước chuyển mình quan trọng trong con đường sáng tạo của Taylor Swift sau tác phẩm đầy cảm xúc The Tortured Poets Department (TTPD). Sau khi ra mắt vào ngày 3/10/2025, album nhận được những đánh giá trái chiều, nhưng điều đó không ngăn cản The Life of a Showgirl leo lên vị trí cao nhất trên các bảng xếp hạng và phá vỡ hàng loạt kỷ lục.

Những kỷ lục mà The Life of a Showgirl đã thiết lập:

1. Doanh số tuần đầu cao nhất từ trước đến nay

Trong tuần đầu tiên, The Life of a Showgirl đạt 4,002 triệu đơn vị album tương đương tại Mỹ, vượt qua kỷ lục tuần đầu của Adele với 25 (3,482 triệu đơn vị năm 2015). Theo dữ liệu của Billboard và Luminate, Taylor Swift hiện nắm giữ 6/10 tuần cao nhất về doanh số album trong lịch sử.

2. Kỷ lục doanh số ngày đầu tiên

Chỉ trong ngày đầu ra mắt, album bán được 2,7 triệu bản (cả vật lý lẫn kỹ thuật số) tại Mỹ, trở thành doanh số ngày đầu cao nhất năm 2025.

3. Album được pre-save nhiều nhất trên Spotify

Ngay cả trước khi phát hành, The Life of a Showgirl đã phá kỷ lục với 6 triệu lượt pre-save trên Spotify, trở thành album được đặt trước nhiều nhất từ trước đến nay.

4. Nhiều album No.1 nhất trên Billboard 200 trong số các nghệ sĩ solo

The Life of a Showgirl đạt No.1 trên Billboard 200, giúp Taylor Swift sở hữu album No.1 thứ 15, vượt qua Drake. Hiện tại, chỉ còn The Beatles có nhiều album No.1 hơn nữ ca sĩ với 19 album, đồng nghĩa với việc Taylor Swift là nghệ sĩ solo sở hữu nhiều album No.1 nhất trên Billboard 200.

5. Kỷ lục streaming ngày đầu cao nhất năm 2025

The Life of a Showgirl thiết lập lượng streaming cao nhất trong một ngày kể từ khi phát hành, chỉ đứng sau con số mà nữ ca sĩ từng đạt được với TTPD. Taylor Swift hiện chiếm 4 vị trí cao nhất trong top 10 ngày streaming lớn nhất.

6. Doanh số album thuần tuần đầu nhiều nhất

Trong tuần đầu, The Life of a Showgirl bán 3.479.500 bản album thuần (bao gồm tải kỹ thuật số, CD, vinyl và cassette), đây là tuần bán album lớn nhất từ năm 1991, theo dữ liệu Luminate.

7. Giữ vị trí No.1 trên Billboard 200 liên tiếp

The Life of a Showgirl không chỉ debut ở vị trí đầu bảng mà còn giữ vị trí No.1 trong suốt bảy tuần liên tiếp và vẫn tiếp tục thống trị bảng xếp hạng.

8. Kỷ lục doanh số vinyl tuần đầu cao nhất (thời đại hiện đại)

Dù phần lớn người nghe âm nhạc hiện nay sử dụng điện thoại, các "Swifties" (cộng đồng fan Taylor Swift) vẫn đam mê sưu tầm vinyl. Album bán được hơn 1,3 triệu bản vinyl trong tuần đầu, cao nhất từ năm 1991.

Tóm lại, The Life of a Showgirl không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp của Taylor Swift mà còn củng cố vị thế của cô như một biểu tượng âm nhạc toàn cầu. Với loạt kỷ lục ấn tượng, album chứng minh sức ảnh hưởng và khả năng chinh phục khán giả của Taylor Swift vẫn chưa hề giảm sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.