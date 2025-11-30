Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Tìm kiếm 4/7 tòa nhà bị cháy, Hong Kong ghi nhận 146 người thiệt mạng

19:48 30/11/2025
Giới chức Hong Kong cho biết đã tìm kiếm 4 trên 7 tòa nhà và số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn thảm khốc ở chung cư Wang Fuk Court đã tăng lên 146 người, cảnh sát vẫn đang rà soát hiện trường.
chung cu anh 1

Số người thiệt mạng trong vụ cháy khu chung cư Wang Fuk Court đã nâng lên 146 người. Ảnh: HKFP.

Chiều 30/11, ông Cheng Ka-chun, chỉ huy Đơn vị Nhận dạng Nạn nhân Thảm họa của lực lượng cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc, chia sẻ với báo chí rằng lực lượng đã hoàn tất việc rà soát hiện trường tại 4 trong số 7 tòa nhà bị cháy thuộc khu chung cư Wang Fuk Court.

Hoạt động rà soát hiện trường vẫn sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Theo ông Cheng, trong ngày hôm nay, thêm nhiều thi thể nạn nhân đã được tìm thấy trong các căn hộ, cầu thang bộ và hành lang.

Các đợt tìm kiếm tại 2 tòa nhà Wang Yan House và Wang Tao House trong ngày 29/11 không phát hiện thi thể nào. Các thi thể được tìm thấy trong hôm nay chủ yếu thuộc hai tòa nhà Wang Kin House và Wang Tai House. Nhiều thi thể đã được tìm thấy tại Wang Tai House, tòa nhà thứ hai bốc cháy trong cụm 7 tòa nhà chung cư. Đám cháy bắt đầu từ tòa Wang Cheong House.

Ông Cheng cho biết bóng tối bao trùm các căn hộ cháy đen là trở ngại lớn cho việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

“Sau vụ cháy, nhiều khu vực trong các tòa nhà bị cháy đen hoàn toàn. Các căn hộ tối om, không có điện hay ánh sáng như thông thường. Ngay cả khi có ánh nắng ban ngày, lượng ánh sáng lọt vào qua cửa sổ cũng rất yếu”, ông Cheng cho hay.

Thanh tra Karen Tsang Shuk-yin, người phụ trách đơn vị điều tra thương vong trong vụ hỏa hoạn thảm khốc này, cảnh báo con số nạn nhân có thể còn tiếp tục tăng. Đến thời điểm này, 92 thi thể đã được nhận dạng.

Trong số những người được báo cáo là mất tích trước đó, 37 người được xác định là bị thương, 159 người được xác định đã an toàn. Khoảng 40 người đang không thể xác định thông tin, vẫn trong tình trạng mất tích, giới chức tiếp tục nỗ lực tìm kiếm.

Bà Tsang cho biết hiện trạng bên trong các tòa nhà bị tàn phá nặng nề. “600 sĩ quan thuộc Đơn vị Nhận dạng Nạn nhân Thảm họa đang làm việc ngày đêm để rà soát hiện trường và nhận dạng các thi thể. Chúng tôi hy vọng có thể xác định danh tính các nạn nhân thiệt mạng sớm nhất có thể, để giảm bớt thời gian chờ đợi cho các gia đình”, bà Tsang nói.

chung cu anh 2

Đơn vị Nhận dạng Nạn nhân Thảm họa đang tích cực làm việc, chạy đua với thời gian để gia đình các nạn nhân giảm bớt thời gian chờ đợi. Ảnh: SCMP.

Ông Fay Siu Sin-man, giám đốc điều hành Hiệp hội Bảo vệ Quyền lợi Nạn nhân Tai nạn Lao động, xác nhận với SCMP rằng có 5 công nhân tham gia sửa chữa khu chung cư Wang Fuk Court thiệt mạng trong vụ cháy.

Bà Amy Lam Man-han, chỉ huy trưởng khu vực Bắc Tân Giới, cho biết khu vực xung quanh Wang Fuk Court hiện vẫn quá nguy hiểm để có thể cho cư dân quay trở lại.

Tòa Wang Chi House - tòa nhà duy nhất không bị lửa lan - cũng bị phong tỏa. Bà Lam cho biết các mảnh vỡ còn treo lơ lửng ở các tòa nhà khác có thể rơi xuống và gây nguy hiểm cho cư dân ở tòa nhà không bị cháy. Vì vậy, hoạt động phong tỏa đối với toàn bộ khu chung cư vẫn phải tiến hành triệt để.

Toàn bộ khu dân cư sẽ chỉ được mở lại khi việc thu thập bằng chứng hoàn tất và mọi mối nguy hiểm đã được loại bỏ.

Ông Leung Hung-wai, phó giám đốc phát triển và xây dựng của Cục Nhà ở Hong Kong, cho biết cả 8 tòa nhà tại Wang Fuk Court không ghi nhận vấn đề nghiêm trọng nào về độ an toàn kết cấu. Tuy vậy, ông Leung cho biết một số căn hộ bị hư hại nặng do hỏa hoạn, nhà thầu phải gia cố tạm để cảnh sát có thể vào thu thập bằng chứng một cách an toàn.

