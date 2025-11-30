Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Hình ảnh Suzy chạy bộ ở Hồ Tây

19:52 30/11/2025
Chiều 30/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Suzy chạy bộ quanh Hồ Tây, Hà Nội. Cô được cho là đang ghi hình dự án phim "Portraits Of Delusion" tại Việt Nam.

Ngày 30/11, một tài khoản tại Việt Nam đăng tải đoạn clip Suzy chạy bộ ở Hồ Tây, Hà Nội. Trong đoạn clip, ngôi sao Hàn Quốc xuất hiện với trang phục đồ Thể thao bó sát tôn dáng, đội mũ màu đen đồng bộ. Người đẹp trang điểm nhẹ, để kiểu tóc buông xõa tự nhiên. Suzy được bắt gặp chạy bộ cùng một vài người, được cho là ê-kíp của nữ diễn viên.

Đoạn clip trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, dân mạng Việt Nam bày tỏ thích thú trước hình ảnh Suzy chạy bộ ở hồ Tây. Nhiều bình luận khen ngợi ngôi sao Dream High có vóc dáng đẹp, cùng gương mặt xinh xắn dù cho chỉ trang điểm nhẹ.

Bên cạnh đó, một số ý kiến suy đoán về việc Suzy sang Việt Nam để ghi hình cho một dự án Phim. Trước đó, tối 27/11, stylist của nữ diễn viên đăng tải bức hình chụp một con phố đông đúc xe cộ tại Hà Nội, được cho là gần hồ Ngọc Khánh. Hình ảnh này được nhiều fanpage của người đẹp chia sẻ lại. Theo một số nguồn tin, Suzy đang chuẩn bị bấm máy bộ phim Portraits Of Delusion.

Hình ảnh Suzy chạy bộ ở Hà Nội.

Trong Portraits Of Delusion, Suzy tái hợp bạn diễn Kim Seon Ho. Cả hai từng kết hợp trong phim truyền hình Start-Up. Dự án được cầm trịch bởi đạo diễn Han Jae Rim - người đứng sau thành công của nhiều dự án như The King, The Face Reader, The Eight Show.

Trước đó, Suzy từng tới Việt Nam vào năm 2014 cùng các thành viên trong nhóm nhạc miss A. Suzy ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ Miss A năm 2010. Một năm sau đó, cô lấn sân diễn xuất khi tham gia bộ phim truyền hình Dream High của đài KBS2.

Kể từ đó, cô liên tục gặt hái thành công tại lĩnh vực phim ảnh, góp mặt trong nhiều tác phẩm gây được tiếng vang. Cô được công chúng gọi với biệt danh "tình đầu quốc dân".

