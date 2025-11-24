Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Bán kết Miss International: Kiều Duy diện đầm dây gợi cảm, thái độ giám khảo gây chú ý

15:12 24/11/2025
Bán kết Miss International 2025 đang diễn ra tại Nhật Bản, quy tụ hơn 80 thí sinh.

Trưa nay (giờ Việt Nam), phần thi Bán kết Miss International 2025 đã chính thức diễn ra tại Nhật Bản, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trên toàn thế giới. 

Nguyễn Ngọc Kiều Duy - người đẹp Việt Nam sẽ chính thức "tranh tài đọ sắc" với hơn 80 nàng hậu đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới để thể hiện bản thân trước giám khảo trong buổi thi quan trọng. 

Ở phần thi Trang phục dạ hội, Kiều Duy diện chiếc đầm có dáng yếm, khoe bờ vai thon cùng xương quai xanh. Cô chọn kiểu tóc thẳng suôn dài, khoe nét đẹp nữ tính và thanh lịch khi trình diễn trước ban giám khảo và khán giả tại cuộc thi. 

Kiều Duy trong phần thi Trang phục dạ hội tại Bán kết Miss International 2025. (Ảnh chụp màn hình) Kiều Duy trong phần thi Trang phục dạ hội tại Bán kết Miss International 2025. (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, phản ứng của giám khảo người Việt duy nhất tại Miss International 2025 đang thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Cụ thể, Thanh Thủy - đương kim hoa hậu góp mặt trong dàn ban giám khảo để chấm điểm các thí sinh. 

Khoảnh khắc cô chăm chú dõi theo Kiều Duy khi diễn Trang phục dạ hội khiến nhiều khán giả xúc động, bởi đây là lần hiếm hoi có giám khảo người Việt tại cuộc thi. 

Đương kim hoa hậu là Thanh Thủy góp mặt trong ban giám khảo chấm thi Bán kết Miss International 2025. (Ảnh FBNV) Đương kim hoa hậu là Thanh Thủy góp mặt trong ban giám khảo chấm thi Bán kết Miss International 2025. (Ảnh FBNV)

Trước đó, khi chia sẻ về cách chấm điểm tại Miss International, Thanh Thủy cho biết ban tổ chức khuyến khích các thí sinh không nên sử dụng điện thoại quá nhiều, chủ yếu là có sự gắn kết cùng nhau ngoài đời thực. 

Ngoài ra, đương kim hoa hậu cũng nói thêm, ban giám khảo sẽ đánh giá thí sinh dựa trên tiêu chí thanh lịch, biết cách tạo sự nổi bật cho bản thân nhưng không lấn át người khác. 

Đặc biệt, Thanh Thủy cho biết, kết quả tại cuộc thi không phải do một cá nhân toàn quyền quyết định, mà có sự đóng góp của từng giám khảo. 

Thanh Thủy cùng các thí sinh tại cuộc thi năm nay. (Ảnh FBNV) Thanh Thủy cùng các thí sinh tại cuộc thi năm nay. (Ảnh FBNV)

Chung kết Miss International 2025 sẽ diễn ra vào ngày 27/11 sắp tới tại Nhật Bản. Trong chung kết, Thanh Thủy sẽ có màn final walk và trao lại vương miện cho người đẹp kế nhiệm. 

Hiện tại, nhiều khán giả Việt đang trông chờ khoảnh khắc đặc biệt này, cũng như kỳ vọng Kiều Duy sẽ nối tiếp đàn chị đạt thứ hạng cao tại cuộc thi năm nay. 

Người đẹp Việt sẽ có màn fianl walk vào 27/11 sắp tới. (Ảnh FBNV) Người đẹp Việt sẽ có màn fianl walk vào 27/11 sắp tới. (Ảnh FBNV)
