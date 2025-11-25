Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Chấn động xứ Hàn: "Ông nội quốc dân" Gia Đình Là Số 1 qua đời

09:47 25/11/2025
Sự ra đi của nam diễn viên kỳ cựu Lee Soon Jae khiến cả Hàn Quốc bàng hoàng, tiếc thương.
Tờ Nate đưa tin "ông nội quốc dân", nghệ sĩ gạo cội Lee Soon Jae đã qua đời ở tuổi 91, vì tuổi cao sức yếu vào rạng sáng nay (25/11). Tin buồn này được gia đình Lee Soon Jae xác nhận với truyền thông. Hiện, gia đình đang chuẩn bị tang sự cho tượng đài diễn xuất của màn ảnh Hàn. Trước đó, từ cuối năm ngoái, sức khỏe của huyền thoại Lee Soon Jae đã suy yếu nghiêm trọng, không thể tham gia các sự kiện trong ngành Giải trí được nữa. Ông đã hủy lịch diễn vở Chờ Godot và chờ đợi, cũng như bỏ lỡ Lễ trao giải Korea PD Awards lần thứ 37 được tổ chức vào tháng 4 năm nay.
 
Giới nghệ sĩ và công chúng xứ Hàn bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với sự ra đi của nghệ sĩ gạo cội Lee Soon Jae. Nam diễn viên Jung Bo Seok (đóng vai con rể của Lee Soon Jae trong Gia Đình Là Số 1 phần 2) đã vô cùng đau buồn khi hay tin "bố vợ màn ảnh" qua đời: "Thưa thầy, con vô cùng biết ơn thầy. Con đã học được rất nhiều từ thầy, cả về diễn xuất, cuộc sống và thái độ của một người diễn viên. Thầy là người thầy thực sự trong cuộc đời con. Từng bước chân của thầy trong ngành giải trí chính là điểm khởi đầu và là lịch sử của truyền hình Hàn Quốc. Con cầu mong thầy ra đi thanh thản". Taeyeon (SNSD), Seo Ye Ji đăng tải những bức ảnh kỷ niệm cũ từng chụp cùng Lee Soon Jae khi có duyên gặp gỡ, hợp tác để tưởng nhớ "ông nội quốc dân". 
 
58720320612424603212480094352395993578053245n Lee Soon Jae đã trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng nay (25/11), hưởng thọ 91 tuổi
 
mi3wcobtmi3ggyrwhbtdkmrumq Nam diễn viên Jung Bo Seok đau buồn khi hay tin "bố vợ" trong Gia Đình Là Số 1 đã ra đi

 

5861134331792266047419143785857154867166040n 1 Nữ diễn viên Seo Ye Ji...
 
58841336211446616210843705398155809250712399n ... Taeyeon (SNSD) đăng tưởng nhớ "ông nội quốc dân"
Lee Soon Jae sinh năm 1934, là diễn viên huyền thoại và tượng đài của truyền hình Hàn Quốc. Trong hơn 70 năm sự nghiệp, ông được xem là nhân vật quan trọng trong giới giải trí xứ kim chi, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ và để lại di sản đồ sộ cho màn ảnh nhỏ và sân khấu Hàn Quốc. Ông nội quốc dân" được nhiều khán giả châu Á biết đến qua các tác phẩm thành công như Gia Đình Là Số 1 phần 1 và 2, Lee San - Triều Đại Chosun, Ngôi Sao Khoai Tây,…
 
Về sau, dù sức khỏe có suy yếu đôi chút vì tuổi tác ngày càng lớn, ông vẫn giữ trọn niềm đam mê, dốc hết tâm huyết cho các tác phẩm cuối đời, cũng như miệt mài đứng trên bục giảng đại học để truyền lại kinh nghiệm diễn xuất cho diễn viên trẻ. Năm 2024, ông lập kỷ lục là "diễn viên cao tuổi nhất nhận giải Daesang" tại KBS Drama Awards.
 
uh6qxqvull1 28jidi2m752 l4otbvyf
58846462413015171786759451097950605196184619n Vai diễn "ông nội" của Lee Soon Jae trong Gia Đình Là Số 1 in sâu trong trí nhớ của nhiều thế hệ khán giả châu Á
 
unnamed 1 1593475555518115966327 Công chúng khắp châu Á tiếc thương trước sự ra đi của tượng đài truyền hình Hàn Quốc
 
Nguồn: Nate
Vy Anh
Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chan-dong-xu-han-ong-noi-quoc-dan-gia-dinh-la-so-1-qua-doi-a593322.html
